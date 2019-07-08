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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.07 - 14.07)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.07 - 14.07)
09:52 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Не удивляйтесь, если в данный период в вашу жизнь придет сразу несколько людей. Причем все они будут как на подбор - умные, интересные, веселые.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Овен

Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте бразды правления мужчине. А сами займитесь собой - обновите гардероб, например. Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас идеальное время для приобретения машины или квартиры. При этом кредит брать нежелательно.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Телец

Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются. Лучше перенесите поездку. Желательно провести это время дома, лежа на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! Физический труд сейчас может обернуться травмами или обострением старых болезней.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Близнецы

Судьбоносным для вас станет период с 11 по 14 июля. В это время можно планировать все важные дела. Могут огорчить ближайшие родственники: будьте готовы к этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям, второй половине, и вы почувствуете себя намного лучше.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Рак

Многих Раков на этой неделе ждут расставания. Если отнесетесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроются новые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите потерять деньги. Лучше помогать не материально, а хорошим советом, например.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Лев

Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут о себе знать. Ох, как не-вовремя! Период благоприятен для того, чтобы продвигать свое идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, чем планировали.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Дева

Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все сделаете правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В данный период можно кардинально менять образ и судьбу. Также следите за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и помогать вам своими советами.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Весы

Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сейчас надо сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Желательно не делать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома и принимать все приглашения, которые будут вам поступать.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Скорпион

Вам может поступить заманчивое, но очень рискованное предложение. Принимайте его, только если будете полностью уверены в исходе. В данный период желательно работать по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Самое время начинать планировать путешествие.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Стрелец

Некоторые Стрельцы сейчас могут закрутить бурный служебный роман. Однако продолжения у него, скорее всего, не будет. На службе сейчас лучше не попадаться под горячую руку начальства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет по собственной инициативе.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Козерог

Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее, что вы можете сделать, - придерживаться здорового образа жизни. В выходные дни не сидите дома, отправляйтесь на свежий воздух. С 12 по 14 число возможны материальные поступления, которых вы не ждали.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Водолей

Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь по-доброму относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, совершенные в этот период, окажутся невыгодными. А вот обучение пойдет только на пользу! Можно начать с любых онлайн-курсов.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Рыбы

Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях, придется постараться. Все в ваших руках, помните об этом! В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В период с 8 по 10 июля оставайтесь начеку: вас могут обмануть.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (08.07 - 14.07.2019)

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