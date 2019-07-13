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Гороскоп на завтра, 14 июля 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на завтра, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
20:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Ведите себя осторожно в личных отношениях, как романтических, так и дружеских.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Овнов

    Сегодня Овны могут быть всем довольны. Не исключено, что их финансовое благополучие значительно улучшится. Если вы раскроете себя навстречу жизни, то вам за это воздастся сторицей. Отпуск вам лучше провести недалеко от дома.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Тельцов

    Удача просто преследует Тельцов. Благодаря ей многие самостоятельно пробьют себе дорогу в жизни и займут достойное место под солнцем. Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы хозяйством, выполняете ли свою работу, контролируйте ситуацию, всегда помните, чего вы хотите, и знайте, как этого добиться.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Близнецов

    Фортуна сегодня благоприятствует Близнецам. Судьба дает прекрасные, подчас удивительные возможности для успешного продвижения вперед, в том числе и в денежных предприятиях. Главное - уметь ими воспользоваться для добрых дел.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Раков

    Положение планет может спровоцировать Раков на рискованные предприятия. Многие будут подвергать себя опасности. Ревность может «застилать глаза». Избавьтесь от ревности - свидетельства неуверенности в себе. Если что-нибудь в отношениях вас не устраивает, проанализируйте ситуацию и найдите причины разлада. Пустые переживания не сделают вас счастливее.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Львов

    Двойственный, противоречивый день. Львы могут стать как победителем, так и жертвой. Твердо идите к намеченным целям, в борьбе преодолевая препятствия, много работайте, накапливайте жизненную силу.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Дев

    Вы сегодня, как никто другой, сумеете добиться желаемого даже тогда, когда все остальные от этого отказались. Это может изолировать вас от окружения. Люди могут подумать, что вы бросаете вызов обществу. Во избежание кривотолков действуйте тактично и мудро.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Весов

    Сегодня Весы проявят себя хорошими консультантами, ценными советчиками, хотя сами неохотно будут прислушиваться к советам. К работе и к отдыху у них будет рациональный подход. Всегда действуйте рассудительно и не изменяйте себе.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Скорпионов

    Многим этот день принесет изменение статуса: кое-кто заключит брак, кто-то пойдет на службе на повышение. У каждого Скорпиона своя дорожка в этой жизни, но шанс стать счастливым представится всем без исключения. Главное - отпустить синицу из рук, чтобы поймать-таки журавля.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Стрельцов

    Вероятно ухудшение самочувствия на почве переутомления. Стрельцам лучше всего заниматься оздоровительной практикой либо утром, на восходе солнца, либо вечером, на закате.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Козерогов

    Деловая жизнь большинства представителей этого знака обещает быть весьма насыщенной, служащие получат возможность подняться еще на одну ступень социальной лестницы, у многих вполне возможна смена работы на более интересную и перспективную. Не теряйте связи с прежними партнерами, старыми друзьями, бывшими соседями. Возможно, в скором будущем вам придется обратиться к ним за помощью.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Водолеев

    Это счастливый и гармоничный период, когда профессиональный рост сопровождается счастьем в любви. Этот день принесет вам новые впечатления. Удача будет освещать путь своими яркими лучами. Вы призваны не только управлять, но и любить.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Рыб

    Замечательное время для того, чтобы показать себя с лучшей стороны. Вас посетят светлые идеи и найдутся желающие помочь вам воплотить их в жизнь. Благоприятны поездки, путешествия. Путешествуйте, общайтесь, пересмотрите свои привычки и постарайтесь не упустить свои шансы. А их будет много.

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