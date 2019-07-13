Гороскоп на завтра, 14 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 июля 2019 для Овнов Сегодня Овны могут быть всем довольны. Не исключено, что их финансовое благополучие значительно улучшится. Если вы раскроете себя навстречу жизни, то вам за это воздастся сторицей. Отпуск вам лучше провести недалеко от дома.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 июля 2019 для Тельцов Удача просто преследует Тельцов. Благодаря ей многие самостоятельно пробьют себе дорогу в жизни и займут достойное место под солнцем. Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы хозяйством, выполняете ли свою работу, контролируйте ситуацию, всегда помните, чего вы хотите, и знайте, как этого добиться.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 июля 2019 для Близнецов Фортуна сегодня благоприятствует Близнецам. Судьба дает прекрасные, подчас удивительные возможности для успешного продвижения вперед, в том числе и в денежных предприятиях. Главное - уметь ими воспользоваться для добрых дел.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 июля 2019 для Раков Положение планет может спровоцировать Раков на рискованные предприятия. Многие будут подвергать себя опасности. Ревность может «застилать глаза». Избавьтесь от ревности - свидетельства неуверенности в себе. Если что-нибудь в отношениях вас не устраивает, проанализируйте ситуацию и найдите причины разлада. Пустые переживания не сделают вас счастливее.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 14 июля 2019 для Львов Двойственный, противоречивый день. Львы могут стать как победителем, так и жертвой. Твердо идите к намеченным целям, в борьбе преодолевая препятствия, много работайте, накапливайте жизненную силу.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 14 июля 2019 для Дев Вы сегодня, как никто другой, сумеете добиться желаемого даже тогда, когда все остальные от этого отказались. Это может изолировать вас от окружения. Люди могут подумать, что вы бросаете вызов обществу. Во избежание кривотолков действуйте тактично и мудро.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 14 июля 2019 для Весов Сегодня Весы проявят себя хорошими консультантами, ценными советчиками, хотя сами неохотно будут прислушиваться к советам. К работе и к отдыху у них будет рациональный подход. Всегда действуйте рассудительно и не изменяйте себе.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 июля 2019 для Скорпионов Многим этот день принесет изменение статуса: кое-кто заключит брак, кто-то пойдет на службе на повышение. У каждого Скорпиона своя дорожка в этой жизни, но шанс стать счастливым представится всем без исключения. Главное - отпустить синицу из рук, чтобы поймать-таки журавля.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 14 июля 2019 для Стрельцов Вероятно ухудшение самочувствия на почве переутомления. Стрельцам лучше всего заниматься оздоровительной практикой либо утром, на восходе солнца, либо вечером, на закате.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 июля 2019 для Козерогов Деловая жизнь большинства представителей этого знака обещает быть весьма насыщенной, служащие получат возможность подняться еще на одну ступень социальной лестницы, у многих вполне возможна смена работы на более интересную и перспективную. Не теряйте связи с прежними партнерами, старыми друзьями, бывшими соседями. Возможно, в скором будущем вам придется обратиться к ним за помощью.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 июля 2019 для Водолеев Это счастливый и гармоничный период, когда профессиональный рост сопровождается счастьем в любви. Этот день принесет вам новые впечатления. Удача будет освещать путь своими яркими лучами. Вы призваны не только управлять, но и любить.