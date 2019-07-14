Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова
Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова
Под Полтавой произошло серьезное ДТП (Видео)
Под Полтавой произошло серьезное ДТП (Видео)
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Показано первое в истории изображение квантовой запутанности (Фото)
Показано первое в истории изображение квантовой запутанности (Фото)

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
07:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Это не самые подходящий день для активных начинаний и сложных целевых мероприятий.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Овнов

    В этот день вы можете почувствовать некоторый азарт, вот только не стоит проявлять его в ссорах и конфликтах с окружающими. Постарайтесь все свои качества направить на достижение личной выгоды, чтобы совместить приятное с полезным. Во второй половине дня удастся провести немного времени рядом с любимым человеком.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Тельцов

    Сегодня утро в основном будет благоприятствовать представителям сильного пола. Или тем дамам, которые обладают сильным характером и мужским подходом в жизненных ситуациях. В неоднозначных ситуациях не спеши оказывать давление. Не нужно вечером заниматься служебными делами. Ты и так устаешь на работе.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Близнецов

    Фортуна сегодня благоприятствует Близнецам. Судьба дает прекрасные, подчас удивительные возможности для успешного продвижения вперед, в том числе и в денежных предприятиях. Главное - уметь ими воспользоваться для добрых дел.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Раков

    Замечательное время для пассивного отдыха. Постарайтесь не нагружать свой организм сложными физическими упражнениями. Займитесь медитацией и созерцанием окружающего мира. Отрешитесь от ежедневных забот и не принимайте участия в затеянных друзьями авантюрах.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Львов

    Находясь в центре внимания, ты рискуешь остаться без сил, даже если ты окружена теплой атмосферой. Постарайся соизмерять свои возможности. Играй по-крупному, любые рискованные шаги тебе на пользу. Встреча с друзьями даст возможность узнать все последние слухи, от которых ты немножко призадумаешься. Тебе все под силу.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Дев

    Вы сегодня, как никто другой, сумеете добиться желаемого даже тогда, когда все остальные от этого отказались. Это может изолировать вас от окружения. Люди могут подумать, что вы бросаете вызов обществу. Во избежание кривотолков действуйте тактично и мудро.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Весов

    Вы не находите, что в последнее время на вашу жизнь слишком уж большое влияние оказывают окружающие? Возможно, внешние стимулы стали для вас слишком важны и не позволяют увидеть собственных желаний и потребностей. Не идите на поводу у родных и близких людей. Сами того не подозревая, они могут вам сильно навредить.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Скорпионов

    Неприятный казус может испортить твое настроение этим утром. В середине дня можешь смело браться за любые предложения, даже самые рискованные. Вечер толкает на поиски необычных, возбуждающих ощущений. Нет необходимости начинать глобальные перемены. Оценив "масштаб бедствия", ты не сможешь почувствовать удовлетворения от проделанного.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Стрельцов

    Вероятно ухудшение самочувствия на почве переутомления. Стрельцам лучше всего заниматься оздоровительной практикой либо утром, на восходе солнца, либо вечером, на закате.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Козерогов

    Все свои эмоции и стремления направьте на достижение давно поставленной цели. Таким образом, вы извлечете двойную выгоду — и не потратите силы попусту, и получите очень неплохие результаты. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать в этот день каких-либо ответственных решений. Перенесите все важные разговоры на другое время.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Водолеев

    Утро этого дня гарантирует, что тебе удастся осуществить кое-какие давние планы. Помни, что путь взаимовыгодного сотрудничества быстрее приведет к цели. Не оставайся вечером в офисе надолго, пытаясь успеть все доделать, толку это не даст, а родные могут на тебя обидеться.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 июля 2019 для Рыб

    Ваша нервная система будет находиться в опасности до тех самых пор, пока вы не перестанете принимать слишком близко к сердцу пустые сплетни и пересуды среди окружающих. Не пытайтесь повлиять на ту или иную ситуацию. Сохраняйте спокойствие и отстраненность, если не хотите оказаться в малоприятном двусмысленном положении.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (08.07 - 14.07.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.07 - 14.07)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на сегодня, 14 июля, Астропрогноз, Гороскоп на 14 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
03 Гройсман: Силовиков надо убрать от возможностей давления на бизнес
04 Тимошенко: Клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть
05 Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Китае задержан еще один канадец
В Китае задержан еще один канадец
Аэропорт &quot;Киев&quot; возобновил свою работу
Аэропорт "Киев" возобновил свою работу
В Нью-Йорке из-за блэкаута частично не работало метро
В Нью-Йорке из-за блэкаута частично не работало метро
Что здесь не так: странные курьезы их жизни простых смертных
Что здесь не так: странные курьезы их жизни простых смертных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь