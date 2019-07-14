Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 14 июля 2019 для Овнов В этот день вы можете почувствовать некоторый азарт, вот только не стоит проявлять его в ссорах и конфликтах с окружающими. Постарайтесь все свои качества направить на достижение личной выгоды, чтобы совместить приятное с полезным. Во второй половине дня удастся провести немного времени рядом с любимым человеком.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 14 июля 2019 для Тельцов Сегодня утро в основном будет благоприятствовать представителям сильного пола. Или тем дамам, которые обладают сильным характером и мужским подходом в жизненных ситуациях. В неоднозначных ситуациях не спеши оказывать давление. Не нужно вечером заниматься служебными делами. Ты и так устаешь на работе.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 14 июля 2019 для Близнецов Фортуна сегодня благоприятствует Близнецам. Судьба дает прекрасные, подчас удивительные возможности для успешного продвижения вперед, в том числе и в денежных предприятиях. Главное - уметь ими воспользоваться для добрых дел.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 14 июля 2019 для Раков Замечательное время для пассивного отдыха. Постарайтесь не нагружать свой организм сложными физическими упражнениями. Займитесь медитацией и созерцанием окружающего мира. Отрешитесь от ежедневных забот и не принимайте участия в затеянных друзьями авантюрах.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 14 июля 2019 для Львов Находясь в центре внимания, ты рискуешь остаться без сил, даже если ты окружена теплой атмосферой. Постарайся соизмерять свои возможности. Играй по-крупному, любые рискованные шаги тебе на пользу. Встреча с друзьями даст возможность узнать все последние слухи, от которых ты немножко призадумаешься. Тебе все под силу.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 14 июля 2019 для Дев Вы сегодня, как никто другой, сумеете добиться желаемого даже тогда, когда все остальные от этого отказались. Это может изолировать вас от окружения. Люди могут подумать, что вы бросаете вызов обществу. Во избежание кривотолков действуйте тактично и мудро.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 14 июля 2019 для Весов Вы не находите, что в последнее время на вашу жизнь слишком уж большое влияние оказывают окружающие? Возможно, внешние стимулы стали для вас слишком важны и не позволяют увидеть собственных желаний и потребностей. Не идите на поводу у родных и близких людей. Сами того не подозревая, они могут вам сильно навредить.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 14 июля 2019 для Скорпионов Неприятный казус может испортить твое настроение этим утром. В середине дня можешь смело браться за любые предложения, даже самые рискованные. Вечер толкает на поиски необычных, возбуждающих ощущений. Нет необходимости начинать глобальные перемены. Оценив "масштаб бедствия", ты не сможешь почувствовать удовлетворения от проделанного.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 14 июля 2019 для Стрельцов Вероятно ухудшение самочувствия на почве переутомления. Стрельцам лучше всего заниматься оздоровительной практикой либо утром, на восходе солнца, либо вечером, на закате.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 14 июля 2019 для Козерогов Все свои эмоции и стремления направьте на достижение давно поставленной цели. Таким образом, вы извлечете двойную выгоду — и не потратите силы попусту, и получите очень неплохие результаты. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать в этот день каких-либо ответственных решений. Перенесите все важные разговоры на другое время.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 14 июля 2019 для Водолеев Утро этого дня гарантирует, что тебе удастся осуществить кое-какие давние планы. Помни, что путь взаимовыгодного сотрудничества быстрее приведет к цели. Не оставайся вечером в офисе надолго, пытаясь успеть все доделать, толку это не даст, а родные могут на тебя обидеться.