Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
Парубий рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским
Парубий рассказал, когда в последний раз общался с Зеленским
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

Гороскоп на завтра, 15 июля 2019: все знаки Зодиака

Смотрите фото (13)
Гороскоп на завтра, 15 июля 2019: все знаки Зодиака
18:47 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В этот день не стоит затевать новые дела, а также заводить новые знакомства - ничем хорошим это не кончится.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Овнов

    Продолжается период успеха и больших перспектив. Этот день может быть ярким и запоминающимся. Практически во всем вам будет сопутствовать удача. Прислушивайтесь к своей интуиции, доверяйтесь только самым надежным и проверенным людям.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Тельцов

    Не исключено, что попытки Тельцов распорядиться собственным имуществом будут носить слишком неопределенный характер. В лучшем случае они все же научатся, оказавшись в критическом положении, изыскивать необходимые средства, в худшем - промотают или приведут в состояние негодности все то, чем владеют.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Близнецов

    Вероятны пессимистические настроения. Некоторые Близнецы почувствуют психологическую усталость от череды неудач. Подумайте о тех, кто находится в более бедственном положении, окажите им помощь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Раков

    Не исключено, что отсутствие необходимых знаний и опыта негативно скажется на вашем авторитете. Импульсивность грозит привести к необдуманным поступкам. Постарайтесь не совершать покупки под влиянием эмоций. Не стоит проводить какие-либо сделки, но при этом постарайтесь не нарушать ранее заключенных договоренностей.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Львов

    Этот день не подходит для проведения ответственных мероприятий. Возможны конфликты со случайными людьми, партнерами издалека. Переживания могут коснуться также сфер здоровья и финансов. Остерегайтесь проблем в поездках или в совместных делах с зарубежными партнерами.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Дев

    Возможно, отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты. Постарайтесь проявить понимание и не оказывать давление на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Весов

    Этот день символизирует недоразумения. Не исключены задержки, опоздания, пробки. Возможны конфликты с родственниками по поводу общей семейной недвижимости. Интуиция не позволит наделать больших ошибок. Отдавайте долги, как материальные, так и энергетические.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Скорпионов

    Сегодня состоится визит или переписка с дальними родственниками, которым нужен ваш совет или помощь. Старайтесь упрочить дружбу и доверие близких вам людей. В этот период можно начинать новые совместные проекты.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Стрельцов

    Эстеты, ценители искусства, любители удовольствий - представители знака Стрельца - могут проявить себя в сфере искусства, художественного творчества. Получат признание своих талантов дизайнеры по интерьеру и ландшафту. Не останавливайтесь на достигнутом, постоянно совершенствуйтесь, критически относясь ко всему, что вы делаете.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Козерогов

    Многие представители этого знака будут щедры, милосердны и сострадательны, сумеют найти общий язык с людьми. Душевное тепло Козерогов создаст уют для всех, кто их окружает. По этой причине люди потянутся к ним. Умейте найти во всем происходящем глубокий смысл, делясь своими ощущениями и возросшей энергетикой с близкими людьми, не ожидая благодарности или ответных действий.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Водолеев

    Многим Водолеям наверняка захочется обновить гардероб. Водолеи станут обращать больше внимания на свою внешность. Неплохая пора для проведения паровых косметических процедур, похода в парикмахерскую. Эффективны меры профилактики аллергии.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 июля 2019 для Рыб

    Возможна недальновидность или неуверенность в собственных силах и умениях. В работе отдавайте предпочтение старым, хорошо известным наработкам и методам, не вводите новшеств и изменений.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (08.07 - 14.07.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.07 - 14.07)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Зодиак, Гороскоп на завтра, 15 июля, Астропрогноз, Гороскоп на 15 июля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
03 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
04 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
05 Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь