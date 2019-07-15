Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (15.07 - 21.07.2019)

Не упустить большие возможности, которые откроет перед вами эта неделя, поможет одна рекомендация: не откладывайте свои дела на потом.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе лишь аврал в работе способен мотивировать Овнов активизироваться и поработать с полной отдачей. В противном случае эффективность будет невелика. Успех и деньги привлечет работа в авральном режиме, реализация масштабных замыслов, ответственность и многозадачность. В отношении денег не стоит рассчитывать на помощь извне. Чем больше Овны приложат усилий для достатка и изобилия, тем стабильнее будет их финансовое положение.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Ретроградное движение Меркурия и Сатурна сулит Тельцам конфликты, ошибки и убытки. В эти 7 дней вряд ли можно рассчитывать на свою интуицию, на удачное стечение обстоятельств и понимание начальства. Лучшая линия поведения сейчас — держаться в тени и ни во что не вмешиваться. Приток денег Тельцам обеспечит работа на результат, требующая четкости и конкретики, внимательность к мелочам и коды богатства, которые могут встречаться рядом.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В период ретроградного Меркурия движущей силой Близнецов станет амбициозность. Любые планы, креативные идеи, авантюры и решительные шаги обязательно принесут им успех и поощрение руководства, деловых партнеров, коллектива. Самое главное, чтобы шаги были продуманными до мелочей, а амбиции не переходили в ранг завышенной самооценки. Сохранить и приумножить деньги поможет план покупок, которого стоит придерживаться: эмоциональные приобретения рискуют пробить брешь в бюджете.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Лунное затмение в начале недели принесет нестабильную энергетику: обстоятельства могут быстро меняться, а деньги понадобятся в самый неподходящий момент. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не браться за самостоятельные проекты и не принимать единоличные решения. Это существенно снизит риск череды неудач в профессиональной сфере. Успешно пройдет работа в коллективе: получится наладить отношения с руководством, партнерами и коллегами.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

По прогнозам астрологов, Львов ждут успехи на рабочем поприще, что может привести к росту доходов. Под покровительством Солнца, готовящегося покинуть созвездие Рака, Львы ощутят прилив сил и воодушевления, а значит, смогут дать отпор всему, что их не устраивает. Конкурентам и завистникам придется уйти с арены — решительные Львы способны смести с пути любой барьер. Работа на результат поможет привлечь богатство.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Чем больше на этой неделе загадочных случайностей и дедлайнов ждет Дев, тем лучше: без них они рискуют пострадать от ретроградного Меркурия. Если трудностей не будет, Девы придумают их сами, и будут правы: небольшая встряска сейчас очень полезна. Работа, которая не дает расслабиться и держит в тонусе, заставит развить такую активность, что Девы будут во всеоружии. Деловая активность сослужит хорошую службу и для доходов, и для репутации. А вот работа, на которой нет возможности проявить себя, или механический труд "на автомате" может закончиться энергетическим истощением.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе секрет успеха в карьере и деньгах — новые пути. Устаревшие методы и решения уступают прогрессивным. Чтобы проложить путь новым свершениям, Весам в первую очередь придется освободиться от негативных установок. Что касается заработков, пока стоит продолжать работу в прежнем ритме. Будет особенно хорошо, если Весы смогут пробудить в себе творческое начало и найти новые источники дохода либо нестандартный подход к привычным делам.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На фоне ретроградного Меркурия и Плутона суета в карьере обещает продлиться всю неделю, однако Скорпионы имеют все шансы перевыполнить план и выгодно зарекомендовать себя перед руководством. Единственное предупреждение астрологов: не стоит уходить в минус, одалживая деньги, оформляя кредиты или просто совершая необдуманные покупки. Чем раньше Скорпионы возьмут под контроль расходы, тем быстрее ситуация с деньгами изменится к лучшему.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Сфера карьеры и денег потерпит кардинальные изменения 18, 20 и 23 июля из-за аспектов Юпитера. Вероятны перемены в условиях труда, повышение, прибавки, собрания. Однако ждать, пока удача и деньги сами пойдут в руки, — не лучшая стратегия. Активность Стрельцов всю неделю будет ниже привычной отметки, и, если они не возьмут себя в руки, это может негативно отразиться на их делах, карьере и доходе. Хорошая новость заключается в том, что сил у Стрельцов будет много: главное — в понедельник преодолеть пассивность и лень.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе представители Козерога могут столкнуться с проблемой, имеющей сразу несколько решений. Чтобы сделать правильный выбор, Козерогам есть смысл проконсультироваться с авторитетными людьми: самостоятельные решения могут привести к непродуманным шагам. Пригодится и внимательность к нюансам. В эти 7 дней даже незаметные на первый взгляд мелочи при более глубоком анализе способны указать на выгодные предложения, перспективные возможности, ш

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Влияние Нептуна подсказывает: Водолеи смогут изменить свою жизнь к лучшему, если начнут меняться сами. Пора отказаться от негативных установок, которые мешают разбогатеть, и поверить в себя и свои силы. Астрологи отмечают, что сильной стороной Водолеев на этой неделе будет аналитика и планирование. Аналитические способности окажутся на высоте, благодаря чему Водолеи смогут вникнуть в любые нюансы. Деньги лучше всего тратить не на сиюминутные радости, а на перспективные вложения ради будущего.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбы под влиянием Венеры будут с куда большим воодушевлением обсуждать свою работу и строить грандиозные планы, чем что-либо делать. Вдумчивость и способность к анализу с 15 по 21 июля — их сильная сторона. Проекты и задачи, требующие энергичности, стоит либо перенести на следующую неделю, либо запланировать на дни без планетарных аспектов: на понедельник, пятницу и субботу. Что касается расходов, это отличный период для крупных покупок.