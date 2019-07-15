Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.07 - 21.07)

В этот период рекомендуется заниматься саморазвитием. Запишитесь на курсы повышения квалификации, начните читать хорошие книги, ходите на тренинги.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Овен

Самое время сесть на диету для тех Овнов, кто имеет лишний вес! Сейчас килограммы будут уходить быстро. Не впадайте в депрессию, даже если повод для этого будет. Держите нос по ветру: только в этом случае вы достигнете успеха. 21 июля готовьтесь к важной встрече.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Телец

Возможно, сейчас вы окажетесь на распутье. Сделайте паузу: не принимайте никаких решений сгоряча. Во всем проявите умеренность - от денежных трат до выражения эмоций. На работе также действуйте предельно аккуратно. Начальство за вами наблюдает.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Близнецы

Приятный сюрприз ждет вас с 18 по 21 июля. Подумайте, как им воспользоваться, чтобы получить максимальную пользу. Отдых сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе набраться сил для новых свершений. Сейчас никаких ремонтов и генеральных уборок!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Рак

Энергии у вас будет столько, что вы сможете буквально горы свернуть. Сейчас можно заниматься решением всех важных вопросов. Не забывайте также про здоровье: период благоприятен для медицинских обследований. Держите связь с детьми: не упускайте их из вида.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Лев

На этой неделе вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения. Будьте настойчивы! Велик риск поссориться с близкими друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, которую сейчас могут высказывать окружающие. Лучше займитесь повышением самооценки.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Дева

В вашей семье воцарятся мир и спокойствие. Теперь вы сможете обратить внимание на иные сферы жизни. Например, займитесь рабочими вопросами. Сейчас вы можете проявить себя так, чтобы начальство заметило вас. Лучший день для карьерных свершений - 19 июля.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Весы

Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. В спорных вопросах консультируйтесь со знающими людьми. Период благополучен для любых сделок с недвижимостью. Те, кто отправятся в путешествие, не пожалеют, есть шанс встретить свою любовь именно там!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Скорпион

Вы в кои веки можете расслабиться: дела сделаны, вопросы решены. Проведите это время с удовольствием. 20 и 21 июля отправляйтесь в салон красоты: это лучшие дни для обновления внешнего вида.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Стрелец

Вторая половина может устроить для вас проверку. Будьте начеку! У Стрельцов много шансов завести роман, вряд ли он окажется серьезным. Аккуратнее следует быть тем представителям знака, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. Следите за здоровьем!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Козерог

Вам нужно выпустить пар, чтобы не держать негативные эмоции в себе. Сделайте это вдали от близких людей. В период с 19 по 21 июля можно совершать крупные покупки. Однако звезды не рекомендуют вам сейчас брать кредит - расплачиваться будет непросто.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Водолей

Вы не сможете получить деньги, на которые так рассчитывали. Однако в остальных сферах жизни у вас все будет отлично! Период идеален для коротких поездок за город. В отношениях с родственниками будьте сдержанны, даже если захочется дать волю эмоциям.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года Рыбы

Наконец и на вашей улице наступит праздник! Возможны повышение по службе, удача в делах, получение прибыли. Идеальное время, чтобы начать делать накопления. Также сейчас хорошо устанавливать выгодные связи. Займитесь этим в ближайшее время.