Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 18 июля 2019 для Овнов После обеда желательно повременить с решительными действиями в рабочих вопросах. Есть вероятность, что проблема решится сама собой. Если сегодня в начале дня ты посвятишь себе на несколько минут побольше, то звезды гарантируют, что твоя внешность засверкает всеми гранями и засияет как кристалл. Недавно появившаяся дружба перечеркнет старую.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 18 июля 2019 для Тельцов День, когда придется проявить немало терпения по отношению к окружающим, поскольку им будет крайне сложно понять чего же вы от них хотите. Говорите в лоб. Все ваши намеки сегодня останутся непонятыми, поэтому чтобы избежать проблем из-за этого недопонимания в дальнейшем, необходимо задействовать все свое красноречие.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 18 июля 2019 для Близнецов Не заводите новых знакомств сегодня. Вы рискуете подпустить к себе очень нехорошего человека. У Вас уже есть близкий друг, который будет поддерживать Вас и будет рядом при любых обстоятельствах. Цените старые дружеские отношения.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 18 июля 2019 для Раков Не следует сегодня думать о карьере или заниматься рабочими поручениями. Четверг - ваш шанс хорошенько отдохнуть, будет обидно, если вы им не воспользуетесь. Вероятно обострение болезни. Проведите побольше времени перед зеркалом. Почему вы считаете, что у зеркала долго крутятся, строя рожи своему отражению и гримасничая, только подростки.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 18 июля 2019 для Львов У вас не получится все держать под своим контролем, так что смиритесь и наблюдайте со стороны за теми поворотами событий, что приготовила вам судьба. Придется искать решения и ответы на непростые вопросы, что полностью поглотит ваше внимание на весь день. Вечер проведите в кругу друзей. Вам просто необходимо расслабиться и повеселиться.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 18 июля 2019 для Дев Обратите внимание на душевное состояние членов семьи. Иначе вы можете оказаться крайним. Прислушайтесь к интуиции, она поможет понять, как привлечь внимание окружающих. Может, пришло время купить что-нибудь новенькое. Сегодня сделайте для своего партнера что-нибудь необычное. Например, приготовьте шикарный ужин при свечах.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 18 июля 2019 для Весов Пристальное внимание стоит уделить собственной личной жизни. Задумайтесь, все ли вас устраивает в текущем положении дел на любовном фронте? Возможно, пришло время несколько разнообразить свое общение и завести новые знакомства. Близкие люди с радостью поддержат любую вашу инициативу, так что берите друзей и отправляйтесь веселиться.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 18 июля 2019 для Скорпионов Сегодня вы можете не бояться своих недоброжелателей и их враждебных выходок. Звезды защитят вас от любых нападок. Главное - ничего не бояться. Проявите свои волевые качества и положительные черты характера - прилежность, проницательность, благоразумие, надежность, трудолюбие, основательность в делах.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 18 июля 2019 для Стрельцов Сегодня Вы вспомните свои старые отношения. Вы должны признать, что к бывшему партнеру Вы испытывали куда больше чувств и страсти, чем к нынешнему. Будьте честны с самим собой и с Вашим нынешним партнером. Если Вы держитесь за эти отношения просто чтобы не быть одинокими, такие отношения ничего не стоят.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 18 июля 2019 для Козерогов В этот день расположение звезд благоприятно для влюбленных, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили пожениться. Сегодня есть повод для того, чтобы заглянуть в салон красоты.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 18 июля 2019 для Водолеев Вы можете жить в любовных грезах, в то время как ситуация потребует реального взгляда на вещи. Небольшая перепалка с супругом может слегка всколыхнуть ровную поверхность вашей семейной жизни. Ищите партнера, который бы хорошо к вам относился и позволял бы вам быть самими собой, а главное - считал бы счастливую семейную жизнь самым важным.