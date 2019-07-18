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Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019 года, предусматривает день, удачный для тех, кто задумал дела, ход которых не зависит от посторонних.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Овнов

    После обеда желательно повременить с решительными действиями в рабочих вопросах. Есть вероятность, что проблема решится сама собой. Если сегодня в начале дня ты посвятишь себе на несколько минут побольше, то звезды гарантируют, что твоя внешность засверкает всеми гранями и засияет как кристалл. Недавно появившаяся дружба перечеркнет старую.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Тельцов

    День, когда придется проявить немало терпения по отношению к окружающим, поскольку им будет крайне сложно понять чего же вы от них хотите. Говорите в лоб. Все ваши намеки сегодня останутся непонятыми, поэтому чтобы избежать проблем из-за этого недопонимания в дальнейшем, необходимо задействовать все свое красноречие.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Близнецов

    Не заводите новых знакомств сегодня. Вы рискуете подпустить к себе очень нехорошего человека. У Вас уже есть близкий друг, который будет поддерживать Вас и будет рядом при любых обстоятельствах. Цените старые дружеские отношения.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Раков

    Не следует сегодня думать о карьере или заниматься рабочими поручениями. Четверг - ваш шанс хорошенько отдохнуть, будет обидно, если вы им не воспользуетесь. Вероятно обострение болезни. Проведите побольше времени перед зеркалом. Почему вы считаете, что у зеркала долго крутятся, строя рожи своему отражению и гримасничая, только подростки.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Львов

    У вас не получится все держать под своим контролем, так что смиритесь и наблюдайте со стороны за теми поворотами событий, что приготовила вам судьба. Придется искать решения и ответы на непростые вопросы, что полностью поглотит ваше внимание на весь день. Вечер проведите в кругу друзей. Вам просто необходимо расслабиться и повеселиться.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Дев

    Обратите внимание на душевное состояние членов семьи. Иначе вы можете оказаться крайним. Прислушайтесь к интуиции, она поможет понять, как привлечь внимание окружающих. Может, пришло время купить что-нибудь новенькое. Сегодня сделайте для своего партнера что-нибудь необычное. Например, приготовьте шикарный ужин при свечах.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Весов

    Пристальное внимание стоит уделить собственной личной жизни. Задумайтесь, все ли вас устраивает в текущем положении дел на любовном фронте? Возможно, пришло время несколько разнообразить свое общение и завести новые знакомства. Близкие люди с радостью поддержат любую вашу инициативу, так что берите друзей и отправляйтесь веселиться.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Скорпионов

    Сегодня вы можете не бояться своих недоброжелателей и их враждебных выходок. Звезды защитят вас от любых нападок. Главное - ничего не бояться. Проявите свои волевые качества и положительные черты характера - прилежность, проницательность, благоразумие, надежность, трудолюбие, основательность в делах.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Стрельцов

    Сегодня Вы вспомните свои старые отношения. Вы должны признать, что к бывшему партнеру Вы испытывали куда больше чувств и страсти, чем к нынешнему. Будьте честны с самим собой и с Вашим нынешним партнером. Если Вы держитесь за эти отношения просто чтобы не быть одинокими, такие отношения ничего не стоят.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Козерогов

    В этот день расположение звезд благоприятно для влюбленных, поэтому всем окрыленным парам сегодня рекомендуется строить планы на будущее, совершать помолвку, сообщать своим родителям о том, что вы решили пожениться. Сегодня есть повод для того, чтобы заглянуть в салон красоты.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Водолеев

    Вы можете жить в любовных грезах, в то время как ситуация потребует реального взгляда на вещи. Небольшая перепалка с супругом может слегка всколыхнуть ровную поверхность вашей семейной жизни. Ищите партнера, который бы хорошо к вам относился и позволял бы вам быть самими собой, а главное - считал бы счастливую семейную жизнь самым важным.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 18 июля 2019 для Рыб

    Хорошее время для общения с родственниками и любых начинаний. Все будет даваться легко. Пройдитесь по магазинам, сегодня можно побаловать себя какой-нибудь обновкой. В дальние поездки отправляться не стоит, проведите вечер в спокойной обстановке с любимыми людьми.

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