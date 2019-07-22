Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
Итоги 21 июля: выборы в Раду, минирование КПВВ "Майорское" и Бердымухамедов
Итоги 21 июля: выборы в Раду, минирование КПВВ "Майорское" и Бердымухамедов
ЦИК обработала 33,79% протоколов
ЦИК обработала 33,79% протоколов
Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта
Стаховский завоевал титул в парном разряде Ньюпорта
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла
Приметы и обряды на 22 июля - День Панкратия и Кирилла

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.07 - 28.07.2019)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.07 - 28.07.2019)
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Конец июля ознаменуется динамикой в финансовой сфере: у многих дела сдвинутся с мертвой точки, в жизни произойдут долгожданные изменения.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам на данном этапе не навредит осторожность. Лучше осмотрительно тратить финансы, планировать бюджет и тщательно проверять качество приобретаемого товара. Особенно если речь идет о крупных вложениях (например, приобретается недвижимость). От случайных покупок и праздного шопинга лучше пока воздержаться. Кроме того, не стоит общаться с негативно настроенными людьми, так как есть риск, что именно после такого контакта захочется скрасить себе будни и улучшить настроение, пройдясь по магазинам. А вот приобрести в дом предметы-обереги от злых людей можно.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В выходные Тельцы наверняка захотят отдохнуть, поэтому лучше сразу отложить некоторую сумму на развлечения. Даже ограниченным в бюджете Тельцам астрологи советуют не держать себя совсем уж в ежовых рукавицах: можно закупиться полезными продуктами и устроить себе приятный ужин, поинтересоваться бесплатными культурными мероприятиями под открытым небом. После 25 числа желающим сменить место работы Тельцам пора серьезно браться за дело и проводить побольше времени в поиске подходящих и многообещающих вакансий.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Среда и четверг у Близнецов станут днями непростого финансового выбора. Впереди могут маячить сразу два потенциально выгодных проекта, сразу несколько одинаково важных дорогих приобретения. Постоянные колебания способны лишить Близнецов оптимизма и тяги к спонтанности. В финансовых вопросах они могут прислушиваться к шестому чувству — оно наверняка подскажет правильное решение. Хороши траты, направленные на имидж и здоровье: они помогают увереннее себя чувствовать перед лицом важных задач.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

"Эксперты советуют Ракам не бояться неудач: на неделе с 22 по 28 июля все преграды преодолимы, если Раки идут правильным путем. Лучше двигаться к богатству поэтапно, не торопясь: оценить, что можно поменять и улучшить прямо сейчас, через неделю, через месяц. Ракам могут пригодиться простые ритуалы, которые помогают чувствовать себя увереннее в денежной сфере: например, можно каждый день откладывать небольшую символическую сумму на что-то приятное, испробовать аффирмации против неудач.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Рожденные под Знаком Льва люди могут повстречаться на этой неделе с небольшими трудностями в финансовой сфере жизни. В этот момент необходимо не бросаться из крайности в крайность, не прислушиваться к советам первых встречных, не обращать внимания на желчные комментарии завистливых людей и на сомнения тех, кто не верит во Львов. Львы в силах разобраться со своими финансами самостоятельно; можно вежливо объяснить непрошеным советчикам, что Львы не нуждаются в том, чтобы кто-то заглядывал к ним в кошелек.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Чтобы деньги шли в карман, Девам необходимо соблюдать спокойствие. Без выдержки на этой неделе никуда — и на рабочем месте, и во время шопинга, и при планировании трат на будущее. Агрессия и вспыльчивость лишь испортят дело. Негатив окружающих тоже лучше отсекать или игнорировать. Хорошо идут дела у тех Дев, которые связаны с торговлей, с умением заключить выгодную сделку. Важные встречи, от которых зависит благосостояние Дев, рекомендуется назначать на первую половину дня.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Планирование окажется в приоритете у Весов, которые хотят увеличить бюджет, привлечь достаток и благополучие. Весы перестанут хвататься за все дела разом и выработают ясную и четкую стратегию, которая поможет им не разрываться между разными вариантами, попусту тратя силы. Чтобы зарядить начинание на богатство, можно составить карту желаний. Покупки окажутся наиболее удачными в воскресенье, когда Венера и Юпитер займут благоприятное для Весов положение на небосводе.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи рекомендуют укреплять в первую очередь свою энергетику, потому что на данном жизненном этапе на нее завязано слишком многое — в том числе и доходы Скорпионов. Энергетический негатив может вести к хроническому стрессу, заеданию проблем или недосыпу, которые потребуют непредвиденных расходов. Спокойствие духа — гарантия полного кошелька. В свободное время можно испробовать техники против негативных мыслей.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на финансовом поприще лучше не доверять окружающим безоговорочно — особенно если речь идет о разного рода обязательствах, например, отданных в долг деньгах или о работе, выполненной без заключения договора об оплате. Перестраховка — это не лишнее действие, а защита собственных денежных интересов. Также Стрельцам лучше сократить общение с людьми, которые много планируют, но ничего не делают. Высок риск, что такие любители строить проекты на диване потянут Стрельцов за собой, мешая зарабатывать деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогов в конце июля ожидают расходы, однако в целом они будут запланированными, не принесут значительных убытков и не поставят финансовое положение представителей данного Знака Зодиака под удар. В денежном планировании Козероги разберутся без проблем; осталось научиться разбираться в людях. Энерговампиры и просто недобросовестные заказчики и клиенты могут дать о себе знать.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям для укрепления и роста бюджета необходимо навести порядок вокруг и в собственной жизни. Иначе непредвиденные проблемы повлекут за собой непредсказуемые расходы, и Водолеи постоянно будут отвлекаться от важных дел, так как необходимо что-то срочно докупить, отремонтировать или заменить. Помочь себе можно, используя вербальные способы: отказавшись от слов, притягивающих неудачи. За покупками лучше не ходить в дурном настроении.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Многим Рыбам захочется на неделе окружить себя друзьями, устроить вечер приятных встреч или и вовсе отправиться в выходные куда-то на природу. Деньги, потраченные на смену обстановки, не пропадут зря и вернутся к Рыбам в кошелек. Отдохнув и переключившись, Рыбы обновят энергетику и быстрее пойдут в гору в карьерном и финансовом плане. Важные финансовые операции лучше не планировать на воскресенье: противоречивый аспект Венеры и Юпитера может привести к убыткам или конфликту интересов.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.07 - 28.07)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы 21 июля выбирали себе новую Верховную Раду (онлайн-трансляция)
02 Гороскоп на завтра, 22 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Три секрета, как утром запустить обмен веществ
04 Национальный экзит-пол: окончательные результаты
05 Зеленский рассказал, когда начнутся "посадки" коррупционеров и будет подписан закон об импичменте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Голос&quot; не будет сотрудничать с пророссийскими силами в новой Раде
В "Голосе" заявляют о проукраинской позиции партии
На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
На выборах в Раду установлен антирекорд по явке
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Садовый: Моя работа - это мэр Львова
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Невероятная Швейцария на снимках Sinhue Boksberger (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь