Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (22.07 - 28.07.2019)

Конец июля ознаменуется динамикой в финансовой сфере: у многих дела сдвинутся с мертвой точки, в жизни произойдут долгожданные изменения.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам на данном этапе не навредит осторожность. Лучше осмотрительно тратить финансы, планировать бюджет и тщательно проверять качество приобретаемого товара. Особенно если речь идет о крупных вложениях (например, приобретается недвижимость). От случайных покупок и праздного шопинга лучше пока воздержаться. Кроме того, не стоит общаться с негативно настроенными людьми, так как есть риск, что именно после такого контакта захочется скрасить себе будни и улучшить настроение, пройдясь по магазинам. А вот приобрести в дом предметы-обереги от злых людей можно.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В выходные Тельцы наверняка захотят отдохнуть, поэтому лучше сразу отложить некоторую сумму на развлечения. Даже ограниченным в бюджете Тельцам астрологи советуют не держать себя совсем уж в ежовых рукавицах: можно закупиться полезными продуктами и устроить себе приятный ужин, поинтересоваться бесплатными культурными мероприятиями под открытым небом. После 25 числа желающим сменить место работы Тельцам пора серьезно браться за дело и проводить побольше времени в поиске подходящих и многообещающих вакансий.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Среда и четверг у Близнецов станут днями непростого финансового выбора. Впереди могут маячить сразу два потенциально выгодных проекта, сразу несколько одинаково важных дорогих приобретения. Постоянные колебания способны лишить Близнецов оптимизма и тяги к спонтанности. В финансовых вопросах они могут прислушиваться к шестому чувству — оно наверняка подскажет правильное решение. Хороши траты, направленные на имидж и здоровье: они помогают увереннее себя чувствовать перед лицом важных задач.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

"Эксперты советуют Ракам не бояться неудач: на неделе с 22 по 28 июля все преграды преодолимы, если Раки идут правильным путем. Лучше двигаться к богатству поэтапно, не торопясь: оценить, что можно поменять и улучшить прямо сейчас, через неделю, через месяц. Ракам могут пригодиться простые ритуалы, которые помогают чувствовать себя увереннее в денежной сфере: например, можно каждый день откладывать небольшую символическую сумму на что-то приятное, испробовать аффирмации против неудач.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Рожденные под Знаком Льва люди могут повстречаться на этой неделе с небольшими трудностями в финансовой сфере жизни. В этот момент необходимо не бросаться из крайности в крайность, не прислушиваться к советам первых встречных, не обращать внимания на желчные комментарии завистливых людей и на сомнения тех, кто не верит во Львов. Львы в силах разобраться со своими финансами самостоятельно; можно вежливо объяснить непрошеным советчикам, что Львы не нуждаются в том, чтобы кто-то заглядывал к ним в кошелек.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Чтобы деньги шли в карман, Девам необходимо соблюдать спокойствие. Без выдержки на этой неделе никуда — и на рабочем месте, и во время шопинга, и при планировании трат на будущее. Агрессия и вспыльчивость лишь испортят дело. Негатив окружающих тоже лучше отсекать или игнорировать. Хорошо идут дела у тех Дев, которые связаны с торговлей, с умением заключить выгодную сделку. Важные встречи, от которых зависит благосостояние Дев, рекомендуется назначать на первую половину дня.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Планирование окажется в приоритете у Весов, которые хотят увеличить бюджет, привлечь достаток и благополучие. Весы перестанут хвататься за все дела разом и выработают ясную и четкую стратегию, которая поможет им не разрываться между разными вариантами, попусту тратя силы. Чтобы зарядить начинание на богатство, можно составить карту желаний. Покупки окажутся наиболее удачными в воскресенье, когда Венера и Юпитер займут благоприятное для Весов положение на небосводе.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи рекомендуют укреплять в первую очередь свою энергетику, потому что на данном жизненном этапе на нее завязано слишком многое — в том числе и доходы Скорпионов. Энергетический негатив может вести к хроническому стрессу, заеданию проблем или недосыпу, которые потребуют непредвиденных расходов. Спокойствие духа — гарантия полного кошелька. В свободное время можно испробовать техники против негативных мыслей.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на финансовом поприще лучше не доверять окружающим безоговорочно — особенно если речь идет о разного рода обязательствах, например, отданных в долг деньгах или о работе, выполненной без заключения договора об оплате. Перестраховка — это не лишнее действие, а защита собственных денежных интересов. Также Стрельцам лучше сократить общение с людьми, которые много планируют, но ничего не делают. Высок риск, что такие любители строить проекты на диване потянут Стрельцов за собой, мешая зарабатывать деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогов в конце июля ожидают расходы, однако в целом они будут запланированными, не принесут значительных убытков и не поставят финансовое положение представителей данного Знака Зодиака под удар. В денежном планировании Козероги разберутся без проблем; осталось научиться разбираться в людях. Энерговампиры и просто недобросовестные заказчики и клиенты могут дать о себе знать.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям для укрепления и роста бюджета необходимо навести порядок вокруг и в собственной жизни. Иначе непредвиденные проблемы повлекут за собой непредсказуемые расходы, и Водолеи постоянно будут отвлекаться от важных дел, так как необходимо что-то срочно докупить, отремонтировать или заменить. Помочь себе можно, используя вербальные способы: отказавшись от слов, притягивающих неудачи. За покупками лучше не ходить в дурном настроении.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Многим Рыбам захочется на неделе окружить себя друзьями, устроить вечер приятных встреч или и вовсе отправиться в выходные куда-то на природу. Деньги, потраченные на смену обстановки, не пропадут зря и вернутся к Рыбам в кошелек. Отдохнув и переключившись, Рыбы обновят энергетику и быстрее пойдут в гору в карьерном и финансовом плане. Важные финансовые операции лучше не планировать на воскресенье: противоречивый аспект Венеры и Юпитера может привести к убыткам или конфликту интересов.