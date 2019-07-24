Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 июля 2019 для Овнов Для некоторых Овнов самыми главными станут проблемы образования, контакты с преподавателями или представителями учебных заведений. Полностью абстрагируйтесь от всех мешающих обстоятельств и с непоколебимым упорством добивайтесь того, чего хотите.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 июля 2019 для Тельцов Вы сможете почувствовать себя полновластным хозяином положения. Сегодня вы будете напряженно трудиться и эксплуатировать других ради собственной выгоды. Вы трудолюбивы и энергичны. За что бы вы ни взялись, вам не составит труда добиться успеха в этом деле и сделать себе карьеру. Только не идите по головам!

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 июля 2019 для Близнецов У многих Близнецов будет беспокойная жизнь - то удачи, то поражения. Денег вы зарабатываете достаточно, но необходимо к ним бережно относиться, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 июля 2019 для Раков Вы сегодня способны объять необъятное и достичь невозможного. Вы любите борьбу и способны побеждать, поэтому вам нужно дерзать, несмотря ни на что.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 24 июля 2019 для Львов Круг ваших знакомств, скорее всего, резко ограничится. Вы не захотите никого обижать, но из-за благих намерений вам придется обманывать. Это и есть причина вашего одиночества. Не отгораживайтесь от своих близких. В трудные моменты, вместо того чтобы все хранить в себе, вам стоит поговорить с кем-нибудь, попросить совета или найти поддержку.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 24 июля 2019 для Дев Этот день символизирует сильные страсти, соблазны. Объявятся старые знакомые, которые могут провоцировать мудрых Дев на экстремальное поведение. Избегайте людей с сильными страстями, экстравагантных, экстремальных. Их выдаст даже внешний вид.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 24 июля 2019 для Весов Вероятны конфликты и недоразумения. Вы высокого мнения о себе, а это нравится не всем. Некоторые могут считать, что вы слишком выделяетесь на общем фоне, они могут пытаться игнорировать вас. Свою исключительность вы должны подтвердить конкретными делами или знаниями.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 июля 2019 для Скорпионов Все действия Скорпионов будут направлены на собственное восхождение. Тем, кому есть что сказать миру, предстоит непростой период, они будут подниматься вверх очень тяжело, «через терни к звездам». Если вы будете последовательными, то реализуются некоторые ваши старые задумки.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 24 июля 2019 для Стрельцов Возможно получение казенных денег (субсидий, страховок), а также повышение интереса к завещанию старших родственников. Вы хорошо разбираетесь в финансовых вопросах, и, если у вас появятся деньги, постарайтесь стать проницательным инвестором.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 июля 2019 для Козерогов Активная деятельность Козерогов пойдет на убыль. У многих вероятны сомнения, недоверие и подозрение. Не стоит принимать важных решений и даже подписывать договоры.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 июля 2019 для Водолеев Этот день будет связан с получением важной информации. В результате могут появиться возможности работы с иностранными фирмами и зарубежными партнерами. Это будут знаки судьбы. Положение Водолеев должно укрепиться. Опирайтесь на достигнутое, ваша накопленная база даст уверенность в завтрашнем дне, а главное - убережет от потерь.