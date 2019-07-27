Гороскоп на сегодня, 27 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 июля 2019 для Овнов Ваш избранник поймет, что может рассчитывать не более чем на дружеские чувства, поэтому вам не удастся избежать объяснения. Рекомендуется оценить все «за» и «против», прежде чем вы решитесь обуздать свою свободу. Возможно, вы поймете, что прекрасно подходите друг другу. Вы оба наслаждаетесь жизнью, много веселитесь и способны ценить красивые вещи.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 июля 2019 для Тельцов Это день накопления информации, восстановления связей и контактов, начала учебного цикла. Лекарства, косметические средства прекрасно усваиваются, в организме идут процессы омоложения. Начало любого важного дела лучше перенести на этот день, если нет препятствующих факторов. Если вы собрались переходить на новое место работы, то делайте это сегодня.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 июля 2019 для Близнецов День творческого подъема и расширения круга общения у многих Близнецов, поэтому в целом его можно назвать благополучным и успешным. Постарайтесь «не проспать» это время, а прожить его насыщенно, включиться в серьезные ответственные дела.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 июля 2019 для Раков Сегодня у Раков могут произойти неожиданные изменения в материальной сфере. Не исключены подарки, на которые они не рассчитывали, или выигрыши. Будьте реалистом в финансовых вопросах и не рассчитывайте на слишком крупную удачу.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 27 июля 2019 для Львов Плохая пора для получения новых знаний, информации, организации творческих вечеров, выставок. Не исключены конфликты с родственниками и соседями. Не будьте назойливыми - вряд ли вас оценят по достоинству, даже если вы будете настойчиво доказывать свою компетентность.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 27 июля 2019 для Дев Удрученное состояние некоторых Дев может перерасти в агрессию. Потребуется выход негативной энергетики или компенсация ее позитивом. Посетите салон красоты, художественную выставку или концерт. Женское сердце особенно отзывчиво к подаркам - ювелирным украшениям, цветам.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 27 июля 2019 для Весов Не исключены непонимание и охлаждение отношений вследствие общей эмоциональной заторможенности и сниженного восприятия. Вероятно внезапное недомогание. Утро посвятите завершению накопившихся проектов. Подведите итоги, избавьтесь от ненужных мыслей и вещей. Новые дела начинать не стоит - их развитие и исход совершенно непредсказуемы.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 июля 2019 для Скорпионов Многим Скорпионам сегодня с трудом будет даваться планирование рабочего дня. Поэтому они могут опаздывать на важные встречи, занятия, с отправкой почтовых сообщений. Возможны сложности во взаимоотношениях с коллегами или соучениками. Избегайте стремления везде успеть и всем угодить, которое может привести к суете, чересчур поспешным решениям или необдуманным действиям.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 июля 2019 для Стрельцов Не исключено, что на работе возникнут серьезные проблемы. Интуиция Стрельцов, как и всегда в трудные периоды, поможет найти единственно правильное решение, а совместное преодоление трудностей сплотит коллектив. Только не ленитесь, потому что это может печально отразиться на вашей работе. Избегайте серьезных конфликтов как на работе, так и дома.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 июля 2019 для Козерогов Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Избегайте перегрузок нервной системы. Последите за питанием. Оно должно быть легким и сбалансированным по питательным веществам и витаминам. Включите в комплекс утренней гимнастики упражнения для дыхания. Неплохо приобрести домашнее животное.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 июля 2019 для Водолеев С этого дня планеты резко активизируется, превращая женщин Водолеев в амазонок и сорвиголов. Многим не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Попробуйте объективно подойти к ситуации, проявить такт и добросердечность.