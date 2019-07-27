Гороскоп на сегодня, 27 июля 2019: все знаки Зодиака

Овен (20 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Овнов
Ваш избранник поймет, что может рассчитывать не более чем на дружеские чувства, поэтому вам не удастся избежать объяснения. Рекомендуется оценить все «за» и «против», прежде чем вы решитесь обуздать свою свободу. Возможно, вы поймете, что прекрасно подходите друг другу. Вы оба наслаждаетесь жизнью, много веселитесь и способны ценить красивые вещи.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Тельцов
Это день накопления информации, восстановления связей и контактов, начала учебного цикла. Лекарства, косметические средства прекрасно усваиваются, в организме идут процессы омоложения. Начало любого важного дела лучше перенести на этот день, если нет препятствующих факторов. Если вы собрались переходить на новое место работы, то делайте это сегодня.
Близнецы (20 мая – 22 июня)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Близнецов
День творческого подъема и расширения круга общения у многих Близнецов, поэтому в целом его можно назвать благополучным и успешным. Постарайтесь «не проспать» это время, а прожить его насыщенно, включиться в серьезные ответственные дела.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Раков
Сегодня у Раков могут произойти неожиданные изменения в материальной сфере. Не исключены подарки, на которые они не рассчитывали, или выигрыши. Будьте реалистом в финансовых вопросах и не рассчитывайте на слишком крупную удачу.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Львов
Плохая пора для получения новых знаний, информации, организации творческих вечеров, выставок. Не исключены конфликты с родственниками и соседями. Не будьте назойливыми - вряд ли вас оценят по достоинству, даже если вы будете настойчиво доказывать свою компетентность.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Дев
Удрученное состояние некоторых Дев может перерасти в агрессию. Потребуется выход негативной энергетики или компенсация ее позитивом. Посетите салон красоты, художественную выставку или концерт. Женское сердце особенно отзывчиво к подаркам - ювелирным украшениям, цветам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Весов
Не исключены непонимание и охлаждение отношений вследствие общей эмоциональной заторможенности и сниженного восприятия. Вероятно внезапное недомогание. Утро посвятите завершению накопившихся проектов. Подведите итоги, избавьтесь от ненужных мыслей и вещей. Новые дела начинать не стоит - их развитие и исход совершенно непредсказуемы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Скорпионов
Многим Скорпионам сегодня с трудом будет даваться планирование рабочего дня. Поэтому они могут опаздывать на важные встречи, занятия, с отправкой почтовых сообщений. Возможны сложности во взаимоотношениях с коллегами или соучениками. Избегайте стремления везде успеть и всем угодить, которое может привести к суете, чересчур поспешным решениям или необдуманным действиям.
Стрелец (23 ноября – 20 декабря)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Стрельцов
Не исключено, что на работе возникнут серьезные проблемы. Интуиция Стрельцов, как и всегда в трудные периоды, поможет найти единственно правильное решение, а совместное преодоление трудностей сплотит коллектив. Только не ленитесь, потому что это может печально отразиться на вашей работе. Избегайте серьезных конфликтов как на работе, так и дома.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Козерогов
Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Избегайте перегрузок нервной системы. Последите за питанием. Оно должно быть легким и сбалансированным по питательным веществам и витаминам. Включите в комплекс утренней гимнастики упражнения для дыхания. Неплохо приобрести домашнее животное.
Водолей (20 января – 20 февраля)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Водолеев
С этого дня планеты резко активизируется, превращая женщин Водолеев в амазонок и сорвиголов. Многим не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Попробуйте объективно подойти к ситуации, проявить такт и добросердечность.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 27 июля 2019 для Рыб
Многие Рыбы сегодня будут излучать энергию, обладать магнетизмом. Интимная встреча не разочарует. Вы должны сознательно изменить свою жизнь к лучшему. Например, бросить курить, поменять подход к работе и к взаимоотношениям с конкретным человеком. При желании вы сумеете прервать наскучившую связь.