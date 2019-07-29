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Понедельник, 29.07.2019
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Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (29.07 - 04.08.2019)
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Спокойствие, только спокойствие — таков девиз на неделю с 29 июля по 4 августа.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам в этот период можно принимать посильное участие в благотворительных проектах и акциях, но только если их дела пошли в гору. Отдавать последнее, оставляя наедине с финансовыми трудностями собственную семью, не стоит. В долг астрологи советуют давать небольшими суммами и только проверенным людям. Наиболее денежные проекты будут связаны с цифрами и вычислениями. Самый походящий день для вложений и накоплений — воскресенье 4 августа.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам, согласно расположению звезд, лучше планировать важные покупки и ответственные финансовые решения на 30 или даже 31 июля. А вот начало августа стоит посвятить зарабатыванию финансов. Принимая решения относительно трат и вкладов, стоит помнить о самокритичности и взвешивать все "за" и "против". Приумножить доходы и увеличить достаток Тельцам поможет нумерология денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам полезно на этой неделе рассмотреть финансовые проблемы под другим углом. Там, где не выходит справиться трудолюбием и упорством, можно применить интеллект и креативность. Например, хороши будут необычные техники накопления и привлечения денег. Но не стоит хитростью обогащаться или перекладывать работу на чужие плечи: туда утекут потом и финансы. 1 августа закончится ретроградность Меркурия — тогда Близнецам и стоит ждать заметных перемен и роста бюджета.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В конце июля Ракам рекомендуется вкладывать финансы в свое развитие — получать новые знания, записываться на курсы, повышать квалификацию; если работа связана с какими-то инструментами и материалами, можно приобрести их. В начале августа же пора переключаться на здоровье: сделать ревизию лекарств, при необходимости — отложить сумму на медицинские процедуры и записаться к врачу. Хранить деньги лучше по правилам, чтобы они возвращались в кошелек.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Многим Львам на неделе с 29 июля по 4 августа будет не до финансовых проблем — любовные дела зовут их к себе и не терпят отлагательства. Однако не стоит забрасывать финансовую сферу жизни и собственную карьеру. Отказавшись от спешки и суеты, Львы достигнут большего. На этой неделе также можно менять работу на более денежную и прибыльную, а также посвятить время шопингу, не жалея потраченных на него часов и денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам во время смены месяцев важно поддерживать свою энергетику, не нервничать зря, не накручивать себя и вообще всяческим образом сохранять внутреннее равновесие. Негатив никак не поможет привести дела в порядок. Астрологи также советуют пока не рассказывать о своих планах коллегам, знакомым и приятелям: вся энергия уйдет на разговоры и обсуждения. Можно делать ставку на карьеру, поскольку за август вполне реально подрасти в профессиональном отношении: с 1 числа звезды на стороне Дев.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам предстоит посвятить много времени сфере эмоций и отношений, но не стоит забывать и о более приземленных материях. В дорогих покупках лучше руководствоваться не только эмоциями, но и банальной осторожностью: проверять качество товаров, срок годности, внимательно читать инструкции. Возрастает риск встретиться с мошенничеством, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Весам не ввязываться в сомнительные проекты финансового характера, не тратить время на авантюры и не доверять случайным прохожим ценные вещи.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы в конце июля сильнее других подвержены влиянию энерговампиров и быстрее впадают в панику или депрессивное состояние, если на горизонте замаячили проблемы. Все под контролем: негативный период в августе сменится подъемом, финансовые потоки удастся раскрыть, и деньги пойдут в карман, если не испортить все то, чего Скорпионы уже добились, необдуманными поступками в последние дни июля. Выжидаем до 1 числа, а затем действуем — таков план на этот период. Для покупок лучше отвести выходной 4 августа.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам с высокой долей вероятности предстоит потратить часть денег на подарки или на помощь близким, особенно вероятны траты во вторник из-за двойного планетарного аспекта. Не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела, даже рассчитывая на дельный совет. Скорее всего, Стрельцы просто напрасно потратят за разговорами время и лишатся мотивации. Если проблемы с деньгами не уходят, Стрельцам стоит обратить внимание на кошелек: из старого или неопрятного кошелька деньги имеют свойство утекать.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Некоторым Козерогам изменить к лучшему финансовое положение поможет знакомство с важным человеком. Такая встреча может произойти в сфере карьеры или даже личной жизни: Козероги могут повстречаться на свидании с перспективным партнером. Однако искать такого полезного контакта специально не стоит, он должен сам подвернуться Козерогам при случае. В целом, для финансов этот период благоприятен, а тратиться можно и на практичные покупки для дома, и на хобби или будущий отпуск. В воскресенье можно потратить немного времени на планирование расходов.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Кто точно обратит внимание на финансовую сторону жизни, так это Водолеи — всю неделю они будут решать денежные вопросы в свою пользу, искать перспективные вложения (и что самое важное, находить их), интуитивно чувствовать, какое начинание принесет деньги. Деловые встречи и сделки во вторник могут привести к победе, если использовать эмоциональные реакции конкурентов в свою пользу, сохраняя при этом ясность и чистоту мышления.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе можно посвятить время шопингу, чтобы вернуть себе силы и хорошее настроение. Но сумму, которую Рыбы решат потратить, лучше выделить себе заранее, чтобы испульсивно не оставить в магазинах слишком много денег. 30 июля необходима особая внимательность к кошелькам, наличным деньгам и кредитным картам. Высока вероятность, что некто вернет старый долг или, к примеру, предложит денежную подработку.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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