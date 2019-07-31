Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 1 августа 2019 для Овнов Напряженный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности. Женщинам-Овнам звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Мужчинам-Овнам не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности и исключить всякий риск при работе с режущими инструментами, стеклом, металлом. Сны следует истолковывать наоборот.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 1 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день, особенно для Тельцов, занятых в сфере бизнеса и торговли. Возможно значительное пополнение бюджета или выгодное предложение. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете добиться успехов.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 1 августа 2019 для Близнецов Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Вероятно получение ободряющего известия или выгодного предложения, сулящего значительную прибыль. День не слишком удачен для любовных отношений. Постарайтесь провести его дома. Вечером вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 1 августа 2019 для Раков Смена настроения или легкомыслие помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Поэтому большинство дел может столкнуться с препятствиями. Это потребует от вас мобилизации сил и ясности чувств. Будьте осторожны, в этот период возможны нервные срывы и травмы.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 1 августа 2019 для Львов Сегодня женщинам-Львам звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Ваш избранник не будет соответствовать вашему королевскому достоинству. Так же вероятно возникновение проблем в сфере профессиональной деятельности. Мужчинам-Львам не рекомендуется проявлять властность в личных отношениях или ограничивать общение своей спутницы. Умерьте свою ревность — она не имеет под собой никаких оснований.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 1 августа 2019 для Дев Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности — мелкие недоразумения, пустые разговоры могут сбить вас с приоритетных направлений деятельности или принести убытки. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. Вечером возможна легкая депрессия или нервный стресс.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 1 августа 2019 для Весов Тяжелый и опасный день. По возможности исключите всякое общение. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с близким человеком. Возможно ухудшение самочувствия.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 1 августа 2019 для Скорпионов Благоприятный день. Проблемы на службе со временем решатся, а вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми. Обратив внимание на окружающих вас людей, вы найдете в них новые достоинства. Уверенность в себе и близких людях может положительно отразиться на вашем настроении.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 1 августа 2019 для Стрельцов Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и умение создавать верное мнение об окружающих вас людях. Способность легко прощать обиды обезоружит врагов и сохранит энергию для новых свершений. Звезды готовы помочь вам в достижении наиболее честолюбивых замыслов и целей.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 1 августа 2019 для Козерогов Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности — ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в отношениях с руководством.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 1 августа 2019 для Водолеев Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на стиль и образ жизни. Однако во второй половине дня возможен неожиданный спор, который разрешится не в вашу пользу.