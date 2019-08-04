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Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
19:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

День отлично подходит для новый знакомств и посиделок с друзьями, круг вашего общения точно расширится.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Овнов

    Чем бы вы сегодня ни занималась, вы везде достигнете существенных результатов. Любые планы будут носить долговременный характер и в целом могут впоследствии стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице. Звезды награждают вас удачей, и вы должны воспользоваться этим.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Тельцов

    Вас ждет удача в бизнесе, поездках, быстрое разрешение финансовых проблем. Вероятны неожиданные изменения в карьере. Хороший день, чтобы сменить род занятий или хотя бы место работы. Пора пересмотреть договоренности, условия которых вас не устраивают.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Близнецов

    Этот день символизирует иллюзии, заблуждения. Близнецы могут принимать за чистую монету даже явный обман. Вам не следует играть в азартные игры. Не стоит считать новое, пусть и очень приятное, знакомство за большую и настоящую любовь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Раков

    Может быть, вам сегодня не удастся достичь взаимопонимания с компаньонами, поэтому возможны неудачи в бизнесе. Не лучше обстоят дела и у тех, кто решит продемонстрировать на публике свои познания и способности. Не отчаивайтесь - это временное явление. Постарайтесь найти компромиссные решения.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Львов

    Сегодня проявятся тонкость и эмоциональность натуры Львов. Они будут способны переживать не только свои, но и чужие проблемы, пропускать их через свое сердце, будут готовы в любую минуту прийти на помощь. Научитесь выходить из сложных ситуаций, если того требует жизнь. И не забывайте о том, что ваши подопечные ждут вашей помощи и надеются на вас.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Дев

    Вас могут преследовать фобии и сомнения. Будет трудно реально оценить создавшееся положение. Вероятны заблуждения в оценке поступков близких людей. Самое время заняться хозяйственными хлопотами - навести порядок и избавиться от всего лишнего.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Весов

    Неудачный день для работы. Возникнут трудности с получением необходимой информации. Не рассеивайтесь по мелочам, планируйте свой день, чтобы впоследствии не пожалеть о потерянном времени.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Скорпионов

    Вероятно снижение энергетики Скорпионов. Многие почувствуют усталость, апатию, безразличие. Настроение может резко меняться. Хорошо петь, танцевать, веселиться. Подобная «аэробика» позволит повысить свое настроение, а значит, и энергию жизни.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Стрельцов

    Сегодня удачны практически все финансовые сделки Стрельцов. Они везде найдут необходимых людей. При этом у них проявятся острый ум, умение вывернуться из любой негативной ситуации, хитрость и дипломатичность. Вы, как мудрый человек, должны создать себе больше возможностей, чем у вас есть.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Козерогов

    Благодаря долгим размышлениям над своей жизнью вы можете решиться на духовное обновление. Ваш первый шаг - сочувствие и желание помочь другим.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Водолеев

    Благоприятен день для Водолеев, способных действовать самостоятельно, без чьей-либо помощи и излишнего контроля. Вы не склонны уступать сопернику и предпочтете действовать и добиваться цели. Если вы захотите заниматься сразу всеми проблемами, то только попусту растратите свое время и силы.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 5 августа 2019 для Рыб

    Есть риск столкнуться с криминальными элементами. Возможна неудача в совместном бизнесе. Следите за деньгами. Не стоит ничего планировать, особенно на длительный срок - жизнь все равно внесет свои коррективы.

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