Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (05.07 - 11.08.2019)

Финансовый гороскоп на неделю учитывает основные аспекты планет и энергетику звезд, которые влияют на денежную сферу жизни.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам рекомендуется не брать на себя слишком много. Если в приоритете лучше держать сферу любви, то карьерный рост и усилия в этом направлении лучше поставить на паузу. Ничего страшного не случится — небольшой перерыв Овнам не навредит. Ну а если было решено зарабатывать, искать новую работу, улучшать свое благосостояние, не стоит прокрастинировать и отвлекаться — Вселенная этого не оценит. Мантра богатства поможет настроиться на нужную волну.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В воскресенье астрологи советуют Тельцам если и отправляться за покупками, то делать это со списком, иначе можно набрать много лишнего или некачественного товара. То же самое касается 6 и 7 числа — Луна в слабой позиции, деньги могут словно сами уходить из кошелька. При этом искать возможности к заработку можно и нужно. Также очень благоприятно в эту неделю оплатить счета или погасить долги.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Соблюдать осторожность важно 11 августа: возможны переплаты за покупки. У Меркурия аспект с Юпитером, Близнецы захотят самоутвердиться и блеснуть в обществе, но не стоит пускать пыль в глаза окружающим, тратя больше, чем можно себе позволить. Психология богатства пойдет на пользу. Пока Близнецам лучше тратиться по средствам, и Вселенная оценит их разумную бережливость, открыв финансовые потоки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Для Раков благоприятными будут приобретения, направленные на сферы имиджа или здоровья: обновление гардероба, поездка в санаторий, покупка уходовых средств или запись на маникюр. В воскресенье Юпитер выходит из ретроградности, что скажется на энергетике Раков. Звезды сулят им укрепление социальных связей, в том числе и тех, через которые Раки смогут приобрести влияние и новые возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов на неделе с 5 по 11 августа финансы будут определенно во главе угла. Львы в это время разбираются с проблемами: раздают долги, платят по счетам, копят суммы на будущее и покупают необходимые вещи. Солнце всю неделю вступает в аспекты, так что 5, 7, 8 и 11 числа энергетика и обстоятельства будут меняться. Вполне осуществимо для рожденных под Знаком Льва исполнить свое желание за неделю.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девы в период с 5 по 11 августа могут распрощаться с негативными финансовыми привычками. Например, не тратить деньги необдуманно, едва их получив, или не хранить их в кошельке в беспорядке. Также можно избавиться от денежных проблем, от некоторых статей расходов, которые явно мешают Девам стать счастливее. Вообще, упорядочивание и реорганизация денежной сферы хорошо пройдет в первой половине августа, так что можно использовать это обстоятельство себе на пользу.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Хорошее время для карьерного старта, а значит, и для последующего роста доходов. Не стоит верить на слово случайным советчикам, покупать товары, руководствуясь лишь красивой внешней оболочкой, и гнаться за распродажами, не оценив качества изделий. Вероятность потратиться зря будет немаленькой. Благоприятное дело на эти семь дней — избавление от вещей, притягивающих в дом бедность.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов ожидается достаточно стабильная ситуация на финансовом поприще. Поэтому Скорпионы могут провести гигиену сознания и распроститься с привычками, которые притягивают нужду, разобрать счета и чеки, заняться продажей вещей, если для них это актуально. Вполне возможна благотворительность и траты на презенты. Последнее обстоятельство означает неожиданные, но приятные расходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

11 августа, когда подойдет к концу ретроградность Юпитера, Стрельцы ощутят вдохновение и желание поменять жизнь, начав с бюджета и своих финансовых возможностей. Можно заняться покупками. Благоприятными, по прогнозам экспертов сайта dailyhoro.ru, будут приобретения для дома, ремонта и преобразования энергетики и обстановки. Важно учитывать, что на воскресный день также повлияет Нептун, планета сомнений и иллюзий. Впрочем, даже она в этот день должна оказаться на стороне Стельцов.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Склонные к постоянству и стабильности Козероги на второй неделе августа начнут жаждать перемен. Однако пока что им стоит придержать коней, не расходовать финансы направо и налево, а если это им по силам, лучше и вовсе собрать себе подушку безопасности. Со средующей недели покровитель Козерогов Уран станет ретроградным, карьерные и финансовые дела пойдут стремительнее и не всегда по проторенному руслу. Небольшая сумма в запасе поможет Козерогам чувствовать себя увереннее.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Тревожность и депрессивный настрой никак не привлекут удачу на сторону Водолеев, поэтому важно поддерживать всю неделю оптимистичный настрой. В воскресенье под влиянием Нептуна и его аспектов с Венерой и Солнцем возможна перестройка энергетического плана, которая отразится на сфере денег. Водолеи будут адаптироваться к новым обстоятельствам и смогут извлечь выгоду из прошлого опыта, однако им важно не программировать себя на бедность.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Переход Юпитера из фазы ретроградности к прямому движению собпровождается ростом популярности Рыб, они оптимистичнее смотрят на мир, видят возможности там, где раньше замечали лишь преграды. Но аспект Нептуна и Венеры приведет к тому, что многое в денежных делах будет зависеть от межличностных отношений, оценки окружающих. Ходить по магазинам лучше с людьми, которые настроены с симпатией по отношению к Рыбам и не посоветуют ничего лишнего.