Гороскоп на сегодня, 5 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 5 августа 2019 для Овнов Чем бы вы сегодня ни занималась, вы везде достигнете существенных результатов. Любые планы будут носить долговременный характер и в целом могут впоследствии стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице. Звезды награждают вас удачей, и вы должны воспользоваться этим.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 5 августа 2019 для Тельцов Вас ждет удача в бизнесе, поездках, быстрое разрешение финансовых проблем. Вероятны неожиданные изменения в карьере. Хороший день, чтобы сменить род занятий или хотя бы место работы. Пора пересмотреть договоренности, условия которых вас не устраивают.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 5 августа 2019 для Близнецов Этот день символизирует иллюзии, заблуждения. Близнецы могут принимать за чистую монету даже явный обман. Вам не следует играть в азартные игры. Не стоит считать новое, пусть и очень приятное, знакомство за большую и настоящую любовь.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 5 августа 2019 для Раков Может быть, вам сегодня не удастся достичь взаимопонимания с компаньонами, поэтому возможны неудачи в бизнесе. Не лучше обстоят дела и у тех, кто решит продемонстрировать на публике свои познания и способности. Не отчаивайтесь - это временное явление. Постарайтесь найти компромиссные решения.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 5 августа 2019 для Львов Сегодня проявятся тонкость и эмоциональность натуры Львов. Они будут способны переживать не только свои, но и чужие проблемы, пропускать их через свое сердце, будут готовы в любую минуту прийти на помощь. Научитесь выходить из сложных ситуаций, если того требует жизнь. И не забывайте о том, что ваши подопечные ждут вашей помощи и надеются на вас.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 5 августа 2019 для Дев Вас могут преследовать фобии и сомнения. Будет трудно реально оценить создавшееся положение. Вероятны заблуждения в оценке поступков близких людей. Самое время заняться хозяйственными хлопотами - навести порядок и избавиться от всего лишнего.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 5 августа 2019 для Весов Неудачный день для работы. Возникнут трудности с получением необходимой информации. Не рассеивайтесь по мелочам, планируйте свой день, чтобы впоследствии не пожалеть о потерянном времени.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 5 августа 2019 для Скорпионов Вероятно снижение энергетики Скорпионов. Многие почувствуют усталость, апатию, безразличие. Настроение может резко меняться. Хорошо петь, танцевать, веселиться. Подобная «аэробика» позволит повысить свое настроение, а значит, и энергию жизни.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 5 августа 2019 для Стрельцов Сегодня удачны практически все финансовые сделки Стрельцов. Они везде найдут необходимых людей. При этом у них проявятся острый ум, умение вывернуться из любой негативной ситуации, хитрость и дипломатичность. Вы, как мудрый человек, должны создать себе больше возможностей, чем у вас есть.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 5 августа 2019 для Козерогов Благодаря долгим размышлениям над своей жизнью вы можете решиться на духовное обновление. Ваш первый шаг - сочувствие и желание помочь другим.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 5 августа 2019 для Водолеев Благоприятен день для Водолеев, способных действовать самостоятельно, без чьей-либо помощи и излишнего контроля. Вы не склонны уступать сопернику и предпочтете действовать и добиваться цели. Если вы захотите заниматься сразу всеми проблемами, то только попусту растратите свое время и силы.