Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (12.08 - 18.08)

Благоприятное время для любых начинаний, но из-за других звездных показателей их желательно продумывать, взвешивая все за и против.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Овен

Сейчас вы явно не в лучшей форме. Только не поддавайтесь унынию и старайтесь не реагировать на критику в свой адрес. Аккуратнее обращайтесь с деньгами: вероятны непредвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. В данный период не исключены конфликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. Напомнят о себе давние проблемы, возникнут ситуации, которые заставят вас изменить свою точку зрения или даже полностью пересмотреть приоритеты. Будьте осторожны и предусмотрительны, никого не посвящайте в свои планы и помните: неприятности не вечны.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Телец

Тельцы почувствуют прилив свежих сил, оптимизма и на былые проблемы будут смотреть с юмором. Вы энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все шансы кардинально изменить жизнь к лучшему. Однако, могут обостриться давние проблемы в отношениях с братьями, сестрами, знакомыми. Кроме того, это неблагоприятное время для сдачи экзаменов и продвижения своих научных идей. С деньгами тоже не все гладко, впрочем, многие Тельцы настроены весьма решительно и способны разорвать старые деловые или любовные связи, если от этого зависит их финансовое благополучие.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Близнецы

В середине августа общение с новыми знакомыми может обернуться как большой удачей, так и финансовыми трудностями. Рисковать или нет — решать, безусловно, вам. Главное, не теряйте здравомыслия. Первая половина недели — благоприятный период для решения денежных вопросов, а также для сотрудничества с зарубежными партнерами. Деловые встречи и поездки окажутся весьма удачными и перспективными. Во вторую половину недели вы рискуете стать жертвой обмана: будьте начеку! В то же время домашние проблемы могут потребовать дополнительных расходов. С финансами можете зайти в тупик, поэтому от крупных покупок стоит отказаться, да и вообще старайтесь четко планировать бюджет.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Рак

Притаитесь, ничего важного не предпринимайте, ни с кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежите неприятных разговоров с близкими людьми и бурного выяснения отношений с коллегами. Будьте внимательны к своему здоровью. Не налегайте на вредную пищу и не переедайте.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Лев

У звезд большие планы на вас. Ждите всеобщего внимания и обожания. Друзья и знакомые приготовят вам много приятных сюрпризов. С вашей же стороны потребуется мудрость, чтобы быстро разрешить возможные спорные вопросы и дома, и на работе. Если понадобится - не стесняйтесь обращаться за помощью.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Дева

Готовьтесь много и напряженно работать. Однако достойной оплаты за свои труды придется подождать. Поэтому не спешите делить шкуру не убитого медведя. Чтобы не остаться на мели, повремените с крупными покупками. Во второй половине недели предстоят траты на семейные нужды.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Весы

Сейчас - ваш звездный час. Любовь, творчество, новые полезные знакомства, ценные материальные приобретения - и все это благодаря собственным усилиям и талантам. Откроются также возможности для налаживания деловых связей. Появятся новые знакомые, которые в дальнейшем сыграют свою роль в вашей жизни.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Скорпион

Звезды не обещают вам легкой жизни. Потребуется много сил и энергии на поддержание огня в своем домашнем очаге. Одновременно придется решать сложные рабочие проблемы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми партнерами. Желательно все спорные дела решать миром.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Стрелец

Несмотря ни на что, вы везде и во всем окажетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите свою удачу! Появятся новые перспективы в карьере, наилучшим образом сложатся финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья - есть риск подхватить простудное заболевание.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Козерог

Предстоит много работы, в том числе и домашней. Однако помните: излишнее усердие может навредить здоровью. Поэтому звезды настоятельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, занимайтесь тем, что дает душевное успокоение и заряжает позитивными эмоциями.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Водолей

Ожидаются незабываемая неделя. Главные события развернутся на любовном фронте, но по касательной заденут денежные дела. И в том, и в другом предстоят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря силе духа, вы достойно выйдете из любой сложной ситуации.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года Рыбы

Спокойнее всего вы будете чувствовать себя в «тихой воде», вдали от шума и мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь - все нужное придет к вам само и без лишних усилий с вашей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого-то порадуют дети, а кого-то - любимые.