Гороскоп на завтра, 17 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 17 августа 2019 для Овнов День сложится удачно, если вы сможете избежать разногласий с окружающими. Даже пустяковые споры могут положить начало серьезным конфликтам. Вас критикуют чаще обычного, а хвалят реже; старайтесь относиться к этому философски. Лучше сосредоточиться на самостоятельной работе, не ждать ни от кого ни помощи, ни поддержки. Не стоит откладывать на потом сложные дела: чем раньше вы возьметесь за них, тем быстрее справитесь. Вечером желательно ограничить контакты; только общение с самыми близкими людьми наверняка пойдет вам на пользу.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 17 августа 2019 для Тельцов Благоприятный день для новых знакомств, делового общения и обсуждения важных вопросов. Вы хорошо знаете, чего хотите добиться, не сомневаетесь в успехе. К вам тянутся люди, которых одолевают сомнения, им нужны советы и поддержка. Будет шанс проявить лидерские качества, объединить единомышленников. Ваши идеи многим понравятся и наверняка получат поддержку. Этот день подходит для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Можно признаться в своих чувствах или поговорить с любимым человеком о том, что для вас важно.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 17 августа 2019 для Близнецов Нелегко будет сохранять самообладание в начале дня. Вы ранимы, чувствительны, многое принимаете близко к сердцу. Этим могут воспользоваться люди, которые привыкли манипулировать другими, навязывать свою волю. Будьте готовы дать им решительный отпор. Возможно, для этого придется действовать очень жестко. Позже появится возможность сосредоточиться на важных делах, и все переживания останутся в прошлом. Вероятен успех там, где требуются логика, здравый смысл и настойчивость. Кто-то постарается помешать вам, но не преуспеет в этом.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 17 августа 2019 для Раков Это благоприятный день с точки зрения личных отношений. Он подходит для общения с близкими, обещает знакомства, которые могут получить интересное продолжение. Вы обаятельны и многим нравитесь; не исключено, что кто-то влюбится в вас с первого взгляда. День подходит для начала романтических отношений. В делах могут возникнуть затруднения, вам трудно будет довести начатое до конца. Помогают друзья, старые знакомые, люди, которые хорошо вас знают. И во многом можно доверять, но самые важные решения нужно принимать самостоятельно.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 17 августа 2019 для Львов Начинается день беспокойно. Возможны неприятные, напряженные моменты, разногласия и споры. Лучше в это время не решать важные вопросы, особенно если они связаны с деньгами. Дайте себе время на то, чтобы все спокойно обдумать, собрать и проанализировать необходимую информацию, сделать выводы. Вторая половина дня подходит для работы, а также для других полезных занятий. Вы справитесь с тем, что оказалось не по силам другим, преодолеете преграды, возникшие на пути. Можно говорить с близкими о том, что важно для всех: удастся достичь взаимопонимания.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 17 августа 2019 для Дев Утро будет удачным и плодотворным. Всего за несколько часов вы успеете сделать многое. Можно вернуться к каким-то старым планам, довести до конца то, что было начато раньше. Не исключены хорошие новости, подарки и сюрпризы. Позже появится шанс добиться успеха в делах, требующих творческого подхода. Вы на многие вещи смотрите не так, как другие, это часто удивляет окружающих. Им не всегда понятны мотивы ваших поступков, но ссор и конфликтов удается избежать. Часто ваши идеи получают поддержку, на которую вы не рассчитывали.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 17 августа 2019 для Весов Очень беспокойный и насыщенный день, полный неожиданных событий. Приходится менять планы, откладывать одни дела ради других, переносить важные встречи. Суета и неразбериха раздражают вас, но не мешают достичь поставленных целей. Там, где другие запутались бы, вы не допускаете ошибок, выбираете единственно верный путь. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Сегодня любые споры отнимают у вас много энергии, а ей можно найти лучшее применение. Доказать свою правоту делом будет проще, чем словами.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 17 августа 2019 для Скорпионов Вам придется посвятить немало времени решению чужих проблем. В первой половине дня очень трудно будет сосредоточиться на собственных делах, это заставит нервничать. Однако чуть позже удастся переключиться, заняться тем, что важно именно для вас. Вы правильно расставите приоритеты и быстро добьетесь поставленных целей. Не исключены приятные сюрпризы, удачные совпадения. Вероятны плодотворные деловые переговоры, будет шанс заручиться поддержкой каких-то важных людей. Вы обаятельны, многим нравитесь и часто пользуетесь этим для решения своих проблем.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 17 августа 2019 для Стрельцов Будьте осторожнее утром: в это время легко допустить ошибки. Нежелательно менять планы, особенно если они связаны с другими людьми. Постарайтесь выполнить обещания, которые дали раньше. Не стоит делать покупки в спешке, есть шанс потратить деньги на то, что вам совсем не нужно. Позже ситуация изменится к лучшему. При помощи друзей вы сможете добиться успеха в каком-то важном деле. Вероятны приятные сюрпризы и неожиданные подарки, знаки внимания, которым вы будете очень рады. Не исключены и предложения, которые вас сразу заинтересуют.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 17 августа 2019 для Козерогов День довольно сложный. Не все удается. Правильно расставить приоритеты, понять, на чем стоит сосредоточиться. Дома будет больше дел и забот, чем обычно. Не исключено, что близким потребуется ваша помощь. Трудно сохранять спокойствие. Вы многое принимаете близко к сердцу, можете волноваться из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. Лучше не откладывать дела на вторую половину дня: скорее всего, вы слишком устанете и просто не сможете на них сосредоточиться. Нежелательно задерживаться на светских мероприятиях.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 17 августа 2019 для Водолеев Неплохой день, но вы рискуете сами его испортить, если будете нервничать по пустякам. Особенно важно сохранять спокойствие в первой половине дня, когда вас могут провоцировать, выводить из равновесия. В это время лучше не принимать решения, касающиеся работы: легко допустить ошибку. В дальнейшем влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Откроются новые возможности, будет шанс достичь успеха в важном деле, которому вы отдавали много сил. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданного источника. Некоторые Водолеи заключат сделки, которые позже принесут прибыль.