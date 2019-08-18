Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 19 августа 2019 для Овнов В этот день может усилиться тяга к алкоголю, причем в компании зеленого змия окажется много "свежей" публики. В числе самых уязвимых Овны — молодежь. В это время не советуем устраивать шумных застолий, даже по случаю юбилея, награды или дня рождения.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 19 августа 2019 для Тельцов Велика вероятность небольших финансовых потерь. Избежать их вряд ли удастся, поэтому примите это, как должное и постарайтесь в будущем быть экономнее. Родные и близкие окажут вам неплохую поддержку в любой ситуации, если вы им это позволите. Хороший день для того, чтобы принять непростое решение, касающееся личной жизни.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 19 августа 2019 для Близнецов Завтра вы можете не согласиться с коллегами или деловыми партнерами. Нет необходимости спорить и идти на конфликт, если кто-то не согласен с вашим мнением. Любые проблемы будут решены гораздо быстрее, если умело использовать дипломатию. Внутренние и финансовые проблемы также возможны. Если вы давно ищете вторую половинку, подключите свою интуицию, и вы поймете, что она рядом.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 19 августа 2019 для Раков Положение планет немного повысит накал страстей. Ссоры могут легко вспыхивать и так же быстро гаснуть. Личная жизнь одиноких Раков станет яркой, в ней возможны непредсказуемые повороты. Авантюры строго противопоказаны! Благоприятны лишь полезные знакомства.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 19 августа 2019 для Львов День может оказаться довольно конфликтным. Придется немало постараться, чтобы выйти сухим из воды из любой непростой ситуации. Звезды рекомендуют вам не бояться идти на компромиссы. Не самое подходящее время, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вы можете почувствовать в ответ не только раздражение, но и агрессию.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 19 августа 2019 для Дев Вы рискуете упустить шанс на прибыль. Возникнет вопрос о вашей текущей работе, которая либо приведет вас к финансовому успеху, либо поднимет выше по карьерной лестнице. Постарайтесь не упустить эту редкую возможность. Контролируйте происходящее и не упускайте из виду даже самые безобидные мелочи. Завтрашний вечер - хорошее время для пикников, бесед по душам и мероприятий, которые принесут вам счастье. Если вы столкнетесь с кем-то в споре, постарайтесь избежать конфликта.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 19 августа 2019 для Весов День символизирует психологическую настроенность на исполнение желаний. Завтра вы можете достичь желаемого одним рывком. Благоприятны заключение союзов, строительство, ремонт, лечение. Можно заключать коммерческие сделки.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 19 августа 2019 для Скорпионов Постарайтесь избегать любых слишком близких контактов с незнакомыми людьми. Велика вероятность, что в их поведении вас будет многое раздражать и скрыть свои эмоции от посторонних глаз не удастся. Постарайтесь не растрачивать силы на пустые конфликты. Во второй половине дня Звезды предоставят вам отличную возможность расслабиться.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 19 августа 2019 для Стрельцов Вы не должны командовать людьми завтра. Существует риск того, что когда вы озвучите свои правила, что-то пойдет не так, что поставит под угрозу вашу репутацию. Понедельник может принести что-то позитивное, если вы сосредоточитесь на текущих делах.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 19 августа 2019 для Козерогов Вложение денег сулит большую прибыль в будущем, но необходимо тщательно проверить благонадежность своих партнеров. Не вкладывайте деньги (даже небольшие!) в сомнительные предприятия.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 19 августа 2019 для Водолеев Вполне вероятно, что вам придется столкнуться с крайне непростой ситуацией. Общение с окружающими может усугубить субъективность ваших собственных взглядов. Постарайтесь не судить никого и не обострять и без того накаленную атмосферу. Избегайте конфликтов с незнакомыми людьми, поскольку их поступки могут быть непредсказуемы.