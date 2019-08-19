Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (19.08 - 25.08.2019)

Постарайтесь сейчас ни с кем не откровенничать. Не делитесь переживаниями и планами и не жалуйтесь.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Сегодня вы проснетесь в боевом настроении. Весьма вероятно, что у Вас появятся свежие идеи о том, как приблизить Вашу профессиональную цель и расширить свой бизнес. Не рекомендуется предпринимать активные шаги в важных жизненных вопросах, таких как покупка недвижимости и страхование автомобиля.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Не стоит по пустякам отвлекать родственников и близких друзей от их деятельности. Постарайтесь в первую очередь самостоятельно найти несколько альтернативных способов решения той или иной проблемы. Возможно,стоит более внимательно отнестись к деталям. Вечер прекрасно подойдет для пассивного отдыха рядом с любимым человеком.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Старайтесь не давать ложную надежду тем, кому Вы нравитесь. А тех, кто Вас недолюбливает, просто уберите из своей жизни. Ни при каких обстоятельствах Вы не должны проявлять легкомыслие в общении с людьми, которые старше Вас или выше по должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Сегодня вы сможете найти новый источник дохода. Возможно, некоторые старые друзья предложат многообещающую дополнительную работу. Или Вы придумаете идею, как монетизировать один из Ваших навыков. Не пытайтесь заручиться поддержкой высокопоставленных людей. Если Вы это сделаете, Вы не только не получите никакой выгоды, но еще и будете нервничать в течение длительного времени. Если Вы недавно начали новую главу своей жизни, не позволяйте себе проявлять ревность.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

День может оказаться довольно конфликтным. Придется немало постараться, чтобы выйти сухим из воды из любой непростой ситуации. Звезды рекомендуют вам не бояться идти на компромиссы. Не самое подходящее время, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вы можете почувствовать в ответ не только раздражение, но и агрессию.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Вы рискуете упустить шанс на прибыль. Возникнет вопрос о Вашей текущей работе, которая либо приведет Вас к финансовому успеху, либо поднимет выше по карьерной лестнице. Постарайтесь не упустить эту редкую возможность. Контролируйте происходящее и не упускайте из виду даже самые безобидные мелочи. Сегодняшний вечер - хорошее время для пикников, бесед по душам и мероприятий, которые принесут Вам счастье. Если Вы столкнетесь с кем-то в споре, постарайтесь избежать конфликта.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В этот день можно немного побыть эгоистом. Не бойтесь того, что ваше поведение может вызвать негативную реакцию со стороны окружающих. В первую очередь подумайте о собственных интересах. Хорошей возможностью получить неплохую личную выгоду станет важное поручение на работе. Подойдите к нему ответственно и внимательно.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Посвятите себя работе по дому, которая давно требует определенных усилий и времени от Вас. Пора завершить давно начатое. Существует высокая вероятность того, что из-за семейных проблем Вам придется остаться дома. Не исключено, что Вам может понадобиться помощь.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Пересмотрите свои нагрузки. Пришло время, когда ваша непомерная активность может негативно отразиться на здоровье и придется сделать выбор что для вас важнее — повышение или хорошее самочувствие. Призадумайтесь, чем может обернуться периодическое недомогание организма в будущем, если вы не измените свой рабочий режим.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Вы рискуете оказаться в неловком положении. Вполне возможно, что это произойдет во время рабочего дня и скомпрометирует Вас в глазах коллег. Вы можете избежать этого, если будете умело уходить от диалогов, не связанных с работой. Говорите исключительно о достоинствах - своих и Ваших сотрудников. Контролируйте каждый шаг и не пытайтесь ничего менять. Это относится ко всем сферам Вашей жизни.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Вполне вероятно, что вам придется столкнуться с крайне непростой ситуацией. Общение с окружающими может усугубить субъективность ваших собственных взглядов. Постарайтесь не судить никого и не обострять и без того накаленную атмосферу. Избегайте конфликтов с незнакомыми людьми, поскольку их поступки могут быть непредсказуемы.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Сегодня вам не стоит ничего делать - просто наблюдайте за происходящим. Не рекомендуется давать советы друзьям и поощрять осуждение близкого человека. Обратите внимание на свои домашние дела. Закройте долги и поговорите с теми, кого давно игнорировали. Вечером Вас ждет встреча с кем-то, кого Вы давно не видели.