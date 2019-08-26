Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (26.08 - 1.09)

Многих из нас ожидают неприятные переживания, потому что теплая пора уходит, уступая место холоду и дождю.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Овен

Вторник, суббота и воскресенье станут самыми динамичными днями, в которые можно смело заводить новые знакомства, приступать к новым делам и развлекаться. На выходных Овнов ждет большая удача в любви и семейной жизни. Домашние дела помогут сплотиться со второй половинкой и провести эти дни максимально хорошо. Не помешает также смена обстановки, смена имиджа.

Возможны некоторые спонтанные изменения во всех сферах жизни в понедельник и со среды по пятницу. Не всегда они будут приятными, так что лучше подстраховаться и быть готовыми попросить о помощи близких, проявить терпимость, пойти на компромисс.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Телец

У Тельцов начинается период, когда ко всему происходящему стоит относиться максимально спокойно. На этой неделе не исключены некоторые проблемы с настроением, во взаимоотношениях с близкими людьми. Стоит быть осторожными в понедельник, так как звезды и планеты будут активными и негативно настроенными. Могут сорваться важные планы, пойти под откос какие-то дела.

Научиться притягивать желаемое Тельцам поможет сила позитивного мышления. На этой неделе астрологи рекомендуют представителям этого Знака излучать уверенность и дарить окружающим позитивные эмоции. Полезно будет общаться с оптимистами. Стоит избегать негативных и постоянно сомневающихся в чем-то людей. Они могут стать причиной неудач.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Близнецы

На этой неделе астрологи советуют Близнецам больше мечтать. Мысли — это ключ к успеху во многих делах, а мечты формируют в голове правильные образы, привлекающие удачу.

Неделя благоприятна для покупок. Это хороший способ повысить настроение, сменить обстановку. Можно отправиться в другой город или развлечься с друзьями, с семьей. Выполнять привычную работу с 29 августа по 1 сентября будет не так интересно, потому что захочется чего-то нового. В конце лета лучше действовать по вдохновению, так как, возможно, придется менять тактику ведения дел на работе и в бизнесе.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Рак

29 августа — самый опасный и неблагоприятный день. В целом же неделя будет удачной. Положительная энергетика звезд и планет хорошо скажется на умении находить компромиссы и выполнять дела максимально быстро. Тем Ракам, которые уже на вершине и хотят на ней закрепиться, желательно поменьше рисковать.

Сейчас не время сидеть без дела. Это касается не только финансовой, но и любовной сферы. Если Раки хотят найти вторую половинку, важно проявить активность и избавиться от сомнений. Людей будет привлекать уверенность.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Лев

Это будет довольно спокойная неделя для Львов. Возможны некоторые изменения в различных сферах, но лишь на выходных, когда планеты станут очень активными. Для привлечения удачи нужно просто следовать своим планам и оставаться верными своим принципам. Рисковать без надобности сейчас не стоит.

Неделя начнется с приятных новостей и с хорошего настроения, так что лучше использовать весь свой потенциал для достижения наилучших результатов на работе. Вера в себя спасет Львов от фиаско и поможет найти правильное решение за максимально короткое время. Добиваться всего придется самостоятельно, без помощи окружающих.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Дева

Девам в финансовых делах и в любви не стоит уповать только на волю случая и удачу. Придется отвлечься от всех побочных дел и сфокусироваться на самом важном. Чрезмерно амбициозные Девы могут потерпеть поражение, так что не помешает немного рассудительности. Также представителям этого Знака астрологи советуют очистить свое сознание от негатива.

С 29 августа начинается период больших побед, озарений. Это будет время, когда максимальную силу обретет шестое чувство Дев. Начало недели может оказаться опасным для крупных трат и вложений.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Весы

Весам стоит научиться мыслить позитивно. Конечно, этих людей вряд ли можно назвать пессимистами, но порой их настигают отрицательные мысли и сомнения. На этой неделе в любви Весов ждет спокойствие и размеренность, однако некоторые проблемы могут возникнуть в сфере финансов и работы, поэтому важно быть внимательнее.

Из-за влияния планет могут осложниться отношения в рабочем коллективе. Лучше занять нейтральную позицию и избегать конфликтов. Весы умеют сохранять спокойствие в сложных ситуациях — в последнюю неделю августа им стоит воспользоваться этим навыком.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Скорпион

Деструктивный характер планет отмечен только в понедельник. Это означает, что в первый день недели лучше избегать интеллектуального и физического переутомления. Это может негативно сказаться на принятии важных решений.

Астрологи отмечают, что на этой неделе лучше не доверять интуиции: она может запутать Скорпионов, а не помочь им. Это хорошее время для усердного труда, смелых решений и искренности по отношению к людям.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Стрелец

Представителям этого Знака стоит избегать конфликтов, потому что даже небольшие недоразумения в отношениях с окружающими могут серьезно подпортить настроение. Планеты и звезды сейчас очень спокойны, потому требуют от Стрельцов того же. Им лучше не форсировать события на этой неделе.

Это идеальное время для отдыха, приятного общения с людьми, поиска новых увлечений. Наиболее приятная обстановка ждет Стрельцов дома. В родных стенах будет проще избавляться от негативных эмоций. Пока энергетический фон планет стабилен, можно заняться самоанализом, духовными поисками.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Козерог

Это идеальное время для поиска второй половинки. Козерогам, которые уже находятся в отношениях, лучше проводить побольше времени рядом с любимым человеком, детьми и семьей в целом.

В финансовой и деловой сферах тоже наступает удачное время. Если представителям этого Знака Зодиака представится возможность проявить себя и показать, на что они способны, то лучше этой возможностью воспользоваться. Нужно побороть свои страхи и сомнения. Победив их, Козероги смогут достичь успеха.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Водолей

У Водолеев неделя будет очень стабильной и благоприятной. Можно как следует отдохнуть или взяться за сложные дела, проявить инициативу. В сочетании с трудолюбием эффект будет очень хорошим.

При желании на этой неделе можно сменить обстановку, сбежать от того, что наскучило и надоело. Эта неделя подарит Водолеям много новых эмоций. Звезды подскажут, как преодолеть трудности. Угодить в неприятности на работе или дома будет почти невозможно, если не рисковать лишний раз.

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года Рыбы

Рыбам стоит задуматься о том, как привлечь удачу в свою жизнь. Астрологи настоятельно рекомендуют начать с преобразования внутреннего мира и мыслей. Нужно начать верить в себя. Понедельник будет идеальным днем для этого.

Это хорошее время для обучения, общения с позитивными людьми, смены обстановки. Можно поставить перед собой новые важные цели, но в таком случае нужно начать действовать. Сидеть сложа руки в конце лета и в начале осени — непозволительная роскошь. Равнодушие и апатия станут главными врагами счастья для Рыб.