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Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: сентябрь 2019 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: сентябрь 2019 года
12:22 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Сентябрь 2019 года будет удачен для решения личных и финансовых вопросов, при этом общие рабочие моменты уходят на второй план.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Овен

Смотрите в будущее с оптимизмом! Сентябрь - очень важный для вас месяц. С 1 сентября вы почувствуете невероятное облегчение: период встрясок и стрессов подошел к концу. Начиная с этого дня вы потихоньку станете ощущать себя увереннее, почва под ногами постепенно станет более твердой, мечты и идеи начнут приобретать реальные контуры.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Телец

Сентябрь для Тельцов - весьма динамичный, но не простой месяц, поскольку им придется отстаивать свои права, идеи, бороться за свою любовь. У многих Тельцов появится тяга к авантюризму, проявлению эгоизма, а также захватнические тенденции. Это может осложнить А отношения с коллегами, родственниками, поскольку Тельцам будет паз сложно подчиняться, они сами будут диктовать условия.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Близнецы

Для Близнецов этот месяц может стать периодом испытаний, поскольку завышенная самооценка может подталкивать их к ошибочным действиям и решениям, к неоправданной претенциозности. Поэтому многим из них не избежать столкновения с действительностью, духовного кризиса. Им придется корректировать свои представления, избавляться от иллюзий и строить более реальные планы.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Рак

Сохраняйте в себе себя - не идите за толпой! Сентябрь - очень значимый для вас месяц. Вы вступаете в новый, интересный период жизни, в котором вас будет окружать большое количество удивительных, неординарных людей. Вместе вы станете реализовывать необычные идеи, которые принесут большую пользу обществу.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Лев

Сентябрь для Львов - период неоднозначный, поскольку перед ними могут открыться неплохие возможности для увеличения своих доходов, для более трудной, но также ответственной и интересной работы. Однако при этом внутренние противоречия и сомнения Львов могут создавать ограничения в проявлении инициатив и творческой свободы, а свойственное им легкомыслие не позволит увидеть важные моменты в делах и отношениях и привести к серьезным оплошностям, особенно в финансовых вопросах.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Дева

Оригинальных идей у вас будет много - не упустите ни одну! С сентября вы войдете в очень важный период. На протяжении этого месяца вы будете стремиться расширять кругозор, станете чаще путешествовать и контактировать с иностранцами, экспериментировать с альтернативными идеями и методами, изучать новые технологии и с их помощью зарабатывать. Больших успехов вы достигнете в творчестве.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Весы

Для Весов сентябрь - самый сложный период в этом году, поскольку ослабленный иммунитет, недостаток жизненных сил может стать причиной плохого самочувствия и пониженной работоспособности. Особенно дисгармоничным будет период после 8 числа, когда скрытые опасности, противодействия недоброжелателей и критика могут сильно ударить по самолюбию Весов и создать вокруг них обстановку нетерпимости.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Скорпион

Отпустите тех, кого "переросли". С первых дней сентября грядут большие перемены в сферах брака, партнерства и общественных связей. Вы станете сильнее ценить свою свободу и независимость, круг вашего общения пополнится людьми нетрадиционных и передовых взглядов. Многолетним отношениям предстоит пройти проверку на прочность.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Стрелец

Сентябрь для многих Стрельцов - период дисгармоничный, и им будет сложнее реализовать себя, придется действовать в довольно жестких ограничениях и сроках. Это может провоцировать их бунтарский дух и желание освободиться от любого давления. Однако в это время дела могут приносить им неплохой доход и давать ощущение стабильности, что будет нужно в это непростое время.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Козерог

Относитесь к жизни как к игре! Сентябрь - переломный момент для многих Козерогов. Наступает блестящее время для реализации себя в творчестве, превращения хобби в прибыльное дело, участия в любого рода соревнованиях. Многое из того, с чем придется столкнуться в этот период, будет в новинку. Предстоит осваивать новые технологии и методы, переучиваться, возможно, что-то начинать с нуля.

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Водолей

Для Водолеев сентябрь - весьма сложный период, поскольку дисгармоничные энергии могут многое изменить в их жизни и представпениях. Многие Водолеи будут концентрировать в себе огромный энергетический потенциал, который им будет сложно реализовать, они могут вновь сталкиваться со сложными и неприятными ситуациями, повторять жизненные уроки и "наступать на те же грабли".

Гороскоп на сентябрь 2019 для знака Рыбы

Цените тех, кто разделяет ваши интересы! В сентябре начинается период, в течение которого ваша жизнь претерпит большие изменения. Планеты сулят вам много знакомств, встречи с необычными, уникальными в своем роде людьми, захватывающие поездки, новые знания и навыки. Вы будете на виду, вероятно, у вас даже появятся поклонники - десятки, сотни, а может, и целая армия.

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