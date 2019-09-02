Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (02.09 - 08.09)

Встречи с друзьями сейчас не только порадуют и принесут удовольствие, но еще и наведут на важные размышления.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Овен

Младшее поколение полностью выйдет из-под контроля. Если у вас есть дети - терпения вам! Одиноких Овнов может ждать приятное знакомство, но только если вы сами будете на него настроены. Проводите как можно больше времени на свежем воздухе!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Телец

Стресс и тревога - вот что может подвести вас сейчас. Старайтесь минимизировать свое волнение. Встречи в данный период будут исключительно приятными, а некоторые даже знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в гости - будет интересно!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Близнецы

Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, постарайтесь помириться как можно быстрее. Затяжные конфликты сейчас ни к чему. На работе перед вами могут поставить сложную задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем соглашаться. В выходные больше отдыхайте!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Рак

Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре вы поймете: все к лучшему! В личной жизни стоит быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период благоприятен для деловых встреч.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Лев

Деньги, которые вы уже не надеялись получить, придут неожиданно. Потратьте их с умом! Возможно, вас ждут поездки, которые ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть - здоровье может пошатнуться.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Дева

Почему бы вам не устроить романтический сюрприз для любимого? Он, несомненно, это оценит! В этот период может появиться человек из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше проводить активно.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Весы

Продуктивный период. Причем, дома вы ничего не будете успевать, зато на работе - все! Бонусы в денежном эквиваленте не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас больше работать с землей. Это принесет умиротворение и покой.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Скорпион

В данный период вас ожидают приятные перемены. Не ждите никакого подвоха: вы действительно это заслужили. В отношениях с возлюбленным ближе к концу недели может случиться переломный момент. Пересмотрите отношения и свою роль в них.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Стрелец

Вам будет казаться, что вы ничего не успеваете. Отчасти это действительно так. Соберитесь! Дети могут требовать больше внимания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В зоне риска горло и уши!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Козерог

Перемены в жизни, на которые вы рассчитывали, пока лучше отложить - не самый благоприятный период. На работе возможно недопонимание с коллегами. Старайтесь не затягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно восстановить отношения.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Водолей

Не берите на себя больше, чем вам по силам выполнить. Научитесь делегировать, чтобы не перегореть. Будьте аккуратны с вложениями денег, некоторые из них могут оказаться неудачными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет лучшим решением!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 сентября 2019 года Рыбы

Планы, которые вы строили на этот период, могут не осуществиться. Подведут близкие люди. С серьезностью отнеситесь к финансовым предложениям, которые сейчас будут вам поступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и больше чувствуйте!