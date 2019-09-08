Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Овнов Постарайтесь ничего не откладывать: первая половина дня гораздо благоприятнее второй. Утром вам и вовсе будет удаваться то, что другие считают невозможным. Появятся хорошие идеи, которые вы позже сможете реализовать благодаря поддержке друзей. Успешными будут деловые поездки. Не исключено, что вы заключите какие-то договоры о долгосрочном сотрудничестве. Некоторым Овнам предложат интересную работу. Чем ближе вечер, тем больше возникает причин для разногласий и споров, тем сложнее оказывается завершить начатое. Возможны финансовые потери, неудачные покупки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Тельцов Первая половина дня очень удачна. Вы чувствуете, что влияние позитивных тенденций со временем снизится, поэтому торопитесь решить самые важные задачи. При этом важно не упускать из виду мелочи: они позже могут сыграть серьезную роль. Старайтесь ни о чем не договариваться с людьми, которых плохо знаете. Велика вероятность, что они вас подведут. Не исключены небольшие финансовые потери. Покупки едва ли будут удачными, особенно если вы не планировали их заранее. Дома возможны мелкие недоразумения, часто их причиной становится ваша собственная невнимательность.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Близнецов Не лучший день для того, чтобы принимать решения, особенно важные. Легко ошибиться, выдать желаемое за действительное. Старайтесь проверять любую информацию; есть опасность, что вас введут в заблуждение. Часто сталкиваются с трудностями те, кто прежде во многом полагался на других: подводить могут даже проверенные союзники. Во второй половине дня потребуют внимания дела, которые вы долго откладывали, не могли довести до конца. Постарайтесь справиться с ними как можно быстрее. Тогда у вас останется больше времени на общение с близкими, которое обещает быть очень приятным.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Раков Начало дня благоприятно. Это время подходит для полезных дел, дает шанс справиться с тем, что раньше вам не давалось. У окружающих появляются интересные идеи, часто вы подхватываете их на лету и реализуете, извлекая немало пользы. Постепенно влияние позитивных тенденций снижается. Вторая половина дня может принести семейные разногласия, не исключены споры из-за денег и имущества. Некоторым Ракам будет трудно разобраться в собственных чувствах. Это тоже может стать преградой для нормального общения. Полезно немного побыть наедине с собой.

5 Лев (23 июля – 24 августа) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Львов Все складывается неплохо. Импровизируйте, ищите собственные пути к цели, решайте нестандартные задачи - у вас все получается отлично. Появится шанс завершить дело, которому вы отдавали много сил. Настойчивость приносить потрясающие плоды. Благодаря ей вы справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим. Возможны незапланированные поездки; они будут очень интересными. День подходит для общения. Вам предстоит встречаться с самыми разными людьми, и с каждым вы найдете, о чем поговорить. Удастся произвести благоприятное впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен к окружающим.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Дев Приятный плодотворный день. Дел много, но вы не жалуетесь: то, чем нужно заняться, оказывается по-настоящему интересным. Вы многому учитесь, преодолевая преграды и решая задачи, которые появляются сегодня. Удается избежать разногласий даже с теми, с кем вы раньше часто ссорились. Отношения, до последнего времени складывавшиеся крайне напряженно, становятся более гармоничными. День подходит для домашних дел. Они даются легко и совершенно не кажутся скучными или утомительными. К тому же вы подходите к ним творчески, охотно экспериментируете - и приятно удивляете близких результатами.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Весов Насыщенный день. Появляется много задач, требующих решения, и справляться с ними нужно самостоятельно: едва ли кто-то придет вам на помощь. Планы часто приходится менять, от вас требуются изобретательность и гибкость, чтобы справиться с ситуацией. Старайтесь избегать неоправданного риска, не ставить на карту слишком многое. Звезды сейчас на вашей стороне, но все же поддержка их не безгранична. Поэтому старайтесь ставить перед собой реальные цели и не строить иллюзий. Те, кто прислушается к голосу здравого смысла, добьются большего, чем самоуверенные фантазеры.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Скорпионов В начале дня трудно будет сохранять самообладание. Может показаться, что окружающие ополчились против вас и только и думают о том, как бы навредить. Вы легко поддаетесь на провокации, можете говорить и делать то, о чем позже пожалеете. Со временем эмоциональный фон становится более стабильным, и требуется все меньше усилий, чтобы избежать конфликтов. Вторая половина дня проходит плодотворно; вам удастся справиться со многими делами, завершить то, что было начато раньше. Это подходящее время для того, чтобы поговорить о планах на будущее. Не исключено, что люди, которым вы доверяете, подскажут, как лучше достичь цели.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Стрельцов Старайтесь не быть слишком доверчивыми. Сегодня вы готовы принять за правду все, что вам нравится. Со стороны это очень заметно - и наверняка найдутся люди, которые постараются воспользоваться моментом. Любую информацию стоит проверять, лучше - дважды. Во второй половине дня стоит проявить инициативу в делах, это будет очень кстати. Можно одержать верх над давними соперниками, если действовать быстро. Вечер подходит для общения с близкими. Удастся спокойно обсудить вопросы, важные для всех, и найти решение.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Козерогов Будьте осторожнее в начале дня. Это время приносит трудности, иногда проблемы возникают там, где вы их не ожидали. Важно действовать последовательно, не бросать начатые дела ради тех, которые кажутся более перспективными. Помните о собственных планах, старайтесь следовать им, даже если окружающие советуют делать нечто иное. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми - первое представление о них может быть обманчивым. Во второй половине дня многое прояснится, станет ясно, как действовать дальше. Если вы поторопитесь, то быстро добьетесь первых успехов.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 8 сентября 2019 для Водолеев Вы много беспокоитесь по пустякам, часто сердитесь на тех, кто ничем особенным не провинился, и ищете виновника своих проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на их решении. Окружающие дадут толковые советы, но вы вряд ли сразу к ним прислушаетесь. В первой половине дня много энергии будет потрачено на бестолковую суету. Позже ситуация стабилизируется, придет время хорошо обдуманных действий и взвешенных слов. Можно участвовать в совместных проектах или действовать самостоятельно, в любом случае у вас будет шанс достичь успеха.