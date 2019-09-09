Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (09.09 - 15.09.2019)

Деньги очень важны, ведь они дарят нам уверенность и спокойствие. Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы сохранять успех на работе и совершать покупки без лишнего риска.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Середина сентября — благоприятный период для любой сложной работы. Это значит, что Овны смогут произвести впечатление на начальство или партнеров по бизнесу, добиться их доверия и уважения. На будущих успехах это скажется крайне положительно. Главное — хорошо поработать сейчас, чтобы ни у кого не осталось сомнений в способностях Овнов. Нужно помнить о том, что мысль материальна. Позитивный настрой — двигатель прогресса.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоит всегда оставаться в тонусе. В будние дни энергетика планет будет не самой позитивной, поэтому Тельцы могут ощущать упадок сил и работоспособности. На выходных наступит время, идеально подходящее для покупок, любых денежных операций и смены обстановки. Можно потратиться на что-то приятное для себя любимых, отправиться в путешествие или деловую поездку. Главное в субботу и воскресенье — не сидеть на месте.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Советы астрологов помогут Близнецам стать удачливее. Самыми яркими и динамичными днями могут стать понедельник и пятница. В целом будние дни окажутся во власти мощной позитивной энергии, подходящей для финансовой активности. Энергетическая перестройка ждет Близнецов на выходных. Энергия планет станет менее позитивной, поэтому 14 и 15 числа лучше не тратить деньги и не давать никому взаймы.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Понедельник — опасный день, в который лучше сфокусироваться на обязанностях и работе. В пятницу и субботу можно много работать, а также совершать важные покупки, обновлять гардероб, заниматься своим внешним видом. Новая мотивация поможет запрограммировать свою энергетику на успех. Новые цели и желания являются источником вдохновения, которое порой превыше всего в финансовых делах, бизнесе и творчестве.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Для представителей этого Знака данная неделя станет довольно продуктивной, но астрологи советуют Львам не рисковать лишний раз и не вкладывать деньги и силы в сомнительные проекты. Очень ярким и продуктивным днем станет суббота, поскольку Львам удастся преодолеть все трудности на пути к успеху, стать более самодостаточными в финансовом плане. Полезной в этом плане будет мантра богатства и процветания. Эта практика поможет Львам поставить перед собой новые цели, связанные с успехом.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Вполне возможно, что Девам придется на этой неделе потратить крупную сумму. Некоторые траты будут непредвиденными, поэтому лучше воспользоваться заговорами на покупку. Это поможет не потратить деньги зря. Меркурий с 9 по 13 число пребывает в Знаке Девы, а потом переходит в Весы. Это значит, что денежными вопросами лучше заниматься до пятницы, а потом как следует отдохнуть.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Существует пять способов привлечения удачи по фэн-шуй. Все они станут актуальными на буднях, потому что планеты будут настроены негативно. В субботу Венера начинает путь под эгидой Весов, поэтому представителей этого Знака ждет оглушительный успех. Выходные можно потратить на походы по магазинам, а можно посвятить смене обстановки или же вовсе поработать, забыв об отдыхе.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам улыбнется удача, потому что звезды будут поддерживать их на протяжении всех семи дней. Этим людям удастся справиться как с монотонной и трудной работой, так и с творческими задачами. Привлечь в свою жизнь нужные события и людей помогут три эффективные практики. Астрологи советуют Скорпионам вкладывать деньги в собственное развитие, получение навыков и опыта. Также полезно подумать о своем здоровье, потратиться на отдых и смену обстановки.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам улыбнется денежная удача. Удержать ее рядом поможет общение с приятными людьми. Придется научиться распознавать энергетических вампиров, потому что многим захочется забрать себе часть успеха Стрельцов. Представители огненного Знака на этой неделе смогут решить множество проблем и увеличить свои доходы, обзавестись новой мотивацией, правильно вложить деньги. Планеты и звезды на их стороне, но враги не дремлют.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит сделать энергетику дома положительной. Для этого нужно избавиться от хлама и мусора, навести порядок. Это очень важно, поскольку финансовая удача потребует полного порядка в жизни этих людей. Необходимо будет настроиться на боевой лад, поставить перед собой цели и спланировать все важные дела заранее. На этой неделе в жизни Козерогов не должно быть ни намека на риски или авантюры. Очень полезной с 9 по 15 число станет интуиция, которая обострится под воздействием планет.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Эксперты сайта dailyhoro.ru ранее рассказывали, почему нельзя никому говорить о своих планах. На этой неделе подобный совет будет важен вдвойне. Астрологи настоятельно советуют сохранять самостоятельность во всем. Если придется потратить много денег, то лучше сделать это в одиночку, без советов и подсказок со стороны окружающих. Мнение других людей будет идти вразрез с мнением самих Водолеев. Это может запутать их и лишить денежной удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам лучше избегать общения с хитрыми людьми. Все финансовые дела необходимо вести с теми, кому они доверяют, с проверенными личностями. Это идеальное время для творческого труда, принятия важных и нестандартных решений. Самое главное сейчас — иметь терпение, выдержку, а также не торопить события. У планет и звезд на этой неделе период подъема, особенно на выходных, так что лучше не уходить в тень даже 14 и 15 числа. Можно потратить часть денег на себя, на обновление гардероба, на получение новых эмоций, на подарки любимому человеку.