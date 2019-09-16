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Понедельник, 16.09.2019
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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.09 - 22.09)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.09 - 22.09)
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на неделю, 16-22 сентября, предупреждает, что нужно готовиться к столкновению со слухами, неприятными новостями и ложной информацией.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Овен 

Пришло время самоорганизоваться — ситуация сама себя не наладит! Хорошая новость в том, что это входит в список Ваших самых сильных талантов, а уровень энергии очень высок.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Телец 

Сегодня не все складывается так, как Вам бы хотелось, однако это еще не значит, что стоит опускать руки. Примите перемены с достоинством и продемонстрируйте окружающим, на что Вы способны.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Близнецы 

Сегодня отличный день для того, чтобы активно двигаться к цели — все складывается в Вашу пользу! А если Вы уже получили все, что хотели, то можете повлиять на ход событий в пользу кого-то из друзей.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Рак 

Постарайтесь не беспокоиться о том, насколько хорошо Вы ладите с кем-то из коллег или друзей. Несовпадение энергий — это лишь особенность сегодняшнего дня. Очень скоро ситуация начнет налаживаться.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Лев 

Вы легко можете увидеть, что необходимо сделать, так приступайте к делу! Ситуация может стать немного сложнее, когда Вы начнете, однако Вашей энергии хватит, чтобы быстро все прояснить.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Дева 

Ваша эмоциональная натура вытащит наружу все Ваши проблемы, но это может быть даже к лучшему. Вы прекрасно знаете, на каких из них стоит сфокусироваться, поэтому займитесь ими в первую очередь.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Весы 

Сегодня в Вашей личной жизни произойдет заметное оживление, и, возможно, Вы угодите в волнующее и невероятное приключение. Вы отлично умеете выбирать для себя подходящие развлечения.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Скорпион 

Сегодня Ваши эмоции будут как на ладони, из-за чего может возникнуть неловкая ситуация, когда окружающие будут легко читать Вас, как открытую книгу. Зато они будут знать, что Вам можно доверять.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Стрелец 

Постарайтесь по душам пообщаться с близкими людьми — как минимум у одного из них есть проблема, с которой можете помочь только Вы. Когда Вы будете этим заниматься, задействуйте в процессе собственные чувства.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Козерог 

Вам необходимо вплотную заняться своими финансовыми делами, даже если это кажется скучным. В такие дни, как сегодня, нужно разобраться с подобными вопросами, чтобы можно было перейти к чему-то более приятному.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Водолей 

Вы можете сегодня заметить своего двойника на противоположной стороне улицы или на платформе в метро. Не пугайтесь — это хорошо!

Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года Рыбы 

Сегодня Вы лучше чувствуете свои возможности и можете справиться с любой задачей, которая будет перед Вами поставлена. После нескольких часов стресса Ваша жизнь начнет становиться гораздо приятнее.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.09 - 22.09.2019)

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