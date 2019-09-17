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Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:13 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2019 года, предусматривает благоприятный день для проведения переговоров и работы в команде.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Овнов

    День символизирует ограничения, аскетизм. Водные процедуры помогут снять напряжение и позволят расслабиться. Рекомендуется провести различные оздоровительные процедуры, уделить побольше внимания себе. Отложите решение всех важных вопросов и посвятите время отдыху.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Тельцов 

    Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Тельцы могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Близнецов 

    Двойственный день. Звезды будут переменчивы к Близнецам. Многие из них могут испытывать как взлеты, так и падения. Вас будет легко вовлечь в чьи-то планы, которые на поверку окажутся надувательством. Основные причины неудач — ваши самоуверенность, мнительность и фанатизм.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Раков

    Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости.

  • 5

    Лев (23 июля – 24 августа)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Львов   

    Семейная жизнь может доставить Львам хлопот. Близкие особенно будут нуждаться в притоке вашей энергии. Вкладывайте в хлопоты душу и сердце, и ваша мощная энергетика прорастет в близких, даст им силы жить. И не ждите слов благодарности, просто живите для близких.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Дев  

    Не исключено, что Девы будут вращаться в изысканном обществе, знакомиться с интересными и влиятельными людьми, а вечером отдыхать в обществе тайного поклонника. На это уйдут немалые деньги. Отличная пора для отдыха, но знайте во всем меру, иначе ваши средства надолго оскудеют.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Весов 

    Противостояние планет сулит немало хлопот. Вас ждет много суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями, соседями. Отношения с некоторыми из них окажутся неровными, возникнут споры по давно согласованным вопросам. Отмените все встречи, так как возможен визит гостей, который нарушит все ваши планы.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Скорпионов 

    Коммуникабельность и общительность Скорпионов остаются очень высокими. Однако поступающая информация может иметь весьма двойственный характер, а ошибки, лишние хлопоты и ненужные встречи могут привести к разочарованиям, а то и к серьезным материальным потерям. В этот период следует соблюдать осторожность при встречах и общении.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Стрельцов 

    Несмотря на кажущуюся строгость, в вашу душу может заглянуть глубокое чувство. Оно сумеет перевернуть ваш внутренний мир настолько, что вы будете способны забыть о делах и материальном благополучии своей семьи. Помните о том, что придет время ответственности и вам не избежать бессонных ночей, слез и душевных ран.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Козерогов

    Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей. Кроме заключения договоров, вероятны также тайные переговоры, которые затем позволят вам получить дополнительные инвестиции по закрытым каналам. В конце дня избегайте финансовых махинаций — это западня.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Водолеев 

    Благодаря романтическому настрою вы будете способны идеализировать предмет ваших чувств. Затем возьмет верх привычная прагматичность, и вам вряд ли удастся скрыть раздражение. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 сентября 2019 для Рыб

    Множество мелких и неотложных дел помешают вaм сделать правильный выбор. Учитывая трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают. Не привлекайте к делу своих близких друзей, так как финансовые отношения не совместимы с дружескими. 

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