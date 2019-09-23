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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.09 - 29.09)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.09 - 29.09)
07:17 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Сбавьте напряжение на работе, если чувствуете хроническую усталость. Старайтесь не перенапрягаться, не нервничать по пустякам.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Овен

В этот период у вас может возникнуть непреодолимое желание кого-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя в руках! Душевное равновесие поможет поддержать беседа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомендуется подписывать важные документы.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Телец

Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с будущей судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо и налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово может быть использовано против вас в дальнейшем.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Близнецы

Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не распространяйтесь окружающим о своих успехах. А то сглазят! Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре. И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сейчас может быть переменчивым.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Рак

В этот период вам придется выбирать между друзьями и возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды - отдайте предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так можно предотвратить беду или дать вовремя совет.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Лев

Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если возникнет желание сделать что-то своими руками, затеять ремонт, начать новое дело - непременно прислушайтесь к нему. Именно сейчас высока вероятность принятия правильных решений. Не тратьте много денег попусту.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Дева

На этой неделе звезды предсказывают вам крупную прибыль. Не упустите шанс, если вам предложат заработать. В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюбленный сейчас как никогда раним, так что не стоит проверять чувства на прочность.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Весы

Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи - она сейчас нужна вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас - пассивный, имейте это в виду.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Скорпион

В последнее время вы мало внимания уделяли себе любимой. Займитесь собственной внешностью - тогда и весеннее настроение появится. На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а не тратить.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Стрелец

Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У некоторых из них наступил непростой период. Именно вы можете сейчас им помочь.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Козерог

Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе или приходить пораньше - все труды зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно больше времени проводить на любимых сотках.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Водолей

Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите время отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам представится шанс встретить свою любовь.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года Рыбы

В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компромисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательнее относитесь к родным. Возможно, им потребуется помощь, но они постесняются об этом попросить. Выходные проведите на природе - это пойдет на пользу.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (23.09 - 29.09.2019)

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