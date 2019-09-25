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Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Эти лунные сутки таят в себе много опасностей, связанных с непроверенными данными, ложью и иллюзиями, — будьте осторожны и рассудительны.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Овнов 

    День благоприятствует путешествиям, деловым поездкам. Овны могут отправиться в заграничную поездку или командировку. Старайтесь избавляться в мыслях, словах и поступках от шаблонов — и подарок судьбы окажется впечатляющим. Очень важно добытое сохранить и приумножить.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Тельцов 

    Вероятно, сегодня в семьях Тельцов начнется бурная, деятельность по обустройству быта. Многим придется выделить приличную сумму на ремонт или крупное приобретение. Внимательно проводите сделки, проверьте всю документацию, несколько раз оговорите условия договоров. Помните, все в ваших руках!

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Близнецов 

    День пройдет без особых потрясений, разве что активизируются соперники, конкуренты. Улучив благоприятный момент, они могут занять ваши позиции. Но все же количество счастливых событий будет намного превосходить число провалов и мелких уколов судьбы. Предусмотрите все неприятные сюрпризы и заранее к ним подготовьтесь.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Раков

    День удачный для любого бизнеса. Возможны финансовые поступления не только к тем, кто по-настоящему умеет делать деньги, но и к тем, кто их просто искренне любит. День обещает быть благополучным при условии, что вы воздержитесь от дальних поездок и сложных переговоров, а также сумеете вовремя заметить хитро замаскированные финансовые ловушки.

  • 5

    Лев (23 июля – 25 августа)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Львов   

    Вероятно, что сегодня активно будет развиваться транспортная сфера: водителям-дальнобойщикам, авиаторам, железнодорожникам, морякам всех специальностей не придется сидеть сложа руки. Даже если вы по горло завалены работой, не отказывайтесь от выгодных договоров и предложений.

  • 6

    Дева (25 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Дев  

    Сегодня общительные Девы своим обаянием могут произвести хорошее впечатление на кого угодно, но в сфере любовных отношений вероятна нестабильность: «то пусто, то густо». Не упустите реальные возможности справиться с проблемами благодаря стремлению с обеих сторон исправить ошибки и сохранить отношения.

  • 7

    Весы (25 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Весов 

    День благоприятен для творчества, которое Весы способны проявить в любом деле. Многих ждет неожиданная встряска и даже своего рода переворот в судьбе, как результат прошлых долгов, невыполненных обязательств и допущенной в прошлом небрежности. Если ваши обычные, повседневные усилия, скорее всего, приведут к обычным же среднестатистическим результатам, то внезапные порывы и оправданный риск могут оказаться куда результативнее.

  • 8

    Скорпион (25 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня вы можете быть уверены в своих силах, но будьте осторожны! Эта убежденность может перейти в самоуверенность. В это время постарайтесь решить как можно больше острых проблем, особенно финансового характера. Чтобы не попасть в очередное кризисное положение, старайтесь делать сбережения, пусть даже незначительные.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Стрельцов 

    Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса — станут возникать препятствия на пути реализации всего, что вы задумали и уже начали внедрять в жизнь. Желательно не посвящать в свои планы партнеров и действовать самостоятельно.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Козерогов

    День благоприятен для перспективного планирования и самоутверждения. В основном это касается молодежи. В новом коллективе вы сможете быстро освоиться и сработаться. Вы инициативный работник, у вас много идей. Это в вас и оценят. Вы довольно проницательны и должны понять, что в данный момент нужно остановиться в гонке за деньгами и определить свои приоритеты на будущее.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 25 сентября 2019 для Водолеев 

    День тяжелый и довольно опасный отравлениями, расщеплением сознания. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям, предложениям — скорее всего, это будет обольщение. Вы недовольны своим отражением в зеркале? Только не спешите срочно делать подтяжку. Может, во всем виноват неправильный образ жизни?

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 234 сентября 2019 для Рыб

    Этот день стимулирует осознанное стремление обеспечить максимальные удобства для себя и других. Во избежание негативных последствий обуздывайте склонность повсюду устраивать беспорядок из-за своей нерешительности или неорганизованности. Вы должны в любой момент найти или создать самую подходящую "нишу" для каждого из окружающих. Настал момент вкладывать в дело жизни всю душу и средства.

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