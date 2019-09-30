Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (30. 09 - 06. 09)

Сбавьте напряжение на работе, если чувствуете хроническую усталость. Старайтесь не перенапрягаться, не нервничать по пустякам.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Овен

Возможно, Вы чувствуете, что начинаете новый жизненный путь, но что-то из Вашего прошлого Вас все же настигнет. Лучше встретиться с этим лицом к лицу, нежели игнорировать, иначе оно "постучится" снова, но уже в более неудобное для Вас время. Не беспокойтесь, прошлое не в силах изменить Ваше настоящее. В любом случае, Вы осознаете, что когда-то сделали правильный выбор.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Телец

Вас ждут перемены: личные, в работе или даже в месте жительства. Изменения будут естественными и последовательными. Сейчас хорошее время для того, чтобы показать близким людям свою любовь и привязанность. Если изменения все же заставят Вас чувствовать себя неловко, то среди близких людей Вы будете чувствовать себя комфортно.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Близнецы

Вы наконец-то почувствуете удовлетворение. Многое должно было произойти, чтобы Вы оказались там, где Вы сейчас находитесь. Пришло время сменить привычки и сконцентрироваться на чем-то большем. Наслаждайтесь одиночеством. Не стоит чувствовать себя слабыми лишь потому, что хотите удовлетворить свои потребности.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Рак

Вас потрясет чей-то выбор, который повлияет лично на Вас. Вместо того чтобы говорить о проблеме, Вам захочется отступить, пока она сама не разрешится. К сожалению, в этот раз побег не сработает. Подойти к проблеме надо серьезно и с осторожностью. Будьте внимательны не только к своим, но и к чужим чувствам.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Лев

Вы в восторге от своей жизни. Вы найдете новые возможности и легко сделаете важный выбор. Вы можете подвести кого-то, но Ваше приподнятое настроение не даст Вам даже задуматься об этом. Наденьте что-то яркое или измените цвет волос, чтобы выразить внешне то, что чувствуете.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Дева

Вы можете оказаться на распутье. Если один из выборов покажется Вам знакомым, подумайте о том, чтобы пойти тем же путем, что и раньше. Однако, если Вы почувствуете неуверенность и даже боль в животе при мысли о знакомом прежде выборе, сделайте то, чего раньше не делали. Вас направит Вселенная, и если Вы будете ей сопротивляться, Вы почувствуете боль внизу живота.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Весы

Вы будете довольны жизнью и обстоятельствами. Изменения будут естественными и постепенными. Вы будете ощущать баланс, и это хорошее время, чтобы заняться тем, что Вас интересует. Возможно, Вам захочется расширить круг друзей, поскольку Вы сейчас особенно восприимчивы к новой информации. Харизма течет по Вашим венам, а потому все дела будут идти так, как надо Вам.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Скорпион

Вы станете призраком в чьей-то жизни, напоминанием о прошлом, с которым лучше не сталкиваться. Вы будете заинтригованы идеей посмотреть, что происходит в жизни этого человека. Не удивляйтесь, если они отреагируют несколько иначе, чем Вы того ожидали. Вы можете не до конца осознавать, что делаете, и даже впасть в воспоминания о давно минувшем времени. Плохо это не кончится, но результат Вас явно не порадует.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Стрелец

Вы погрузитесь в свои мысли еще больше, чем ранее. Найдите себе занятие, которое отвлечет Вас, вернет в настоящий момент и улучшит Вам настроение. Пришло время избавиться от вещей, которые уже не служат Вам, а также отпустить лишние ожидания в отношении будущего.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Козерог

Ваша работа перестает быть интересной для Вас. Вам захочется двигаться дальше. Сейчас благоприятное время, чтобы начать новую карьеру, причем желательно в другом месте. Там, где Вы сейчас работаете, Вам будет сложно занять лучшую должность. Это либо невозможно, либо займет очень много времени. Примите во внимание все, что происходит в Вашей жизни, прежде чем вносить радикальные изменения.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Водолей

Вы почувствуете себя уязвимыми, когда к Вам вернутся болезненные воспоминания. Не избегайте их, но и не прячьте. Выпишите все мысли, которые приходят Вам на ум, когда Вы думаете о прошлом. Немного погодя перечитайте все, что Вы выписали. Это поможет Вам услышать себя. Разговор с другом - тоже вариант, но он может Вас не до конца понять.

Гороскоп на неделю с 30 по 06 сентября 2019 года Рыбы

Вы вернетесь к старым привычкам из-за потребности оказаться в комфорте. Простите себя за это и двигайтесь дальше. Это может быть что-то невинное вроде съеденной шоколадки, когда Вы пытаетесь отказаться от сладкого. А может, что-то серьезнее. Просто напомните себе, что побег - не единственный способ справиться с происходящим. В конечном итоге Вам поможет только здоровый способ борьбы с проблемами.