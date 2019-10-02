Гороскоп на сегодня, 2 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 2 октября 2019 для Овнов День складывается удачно. Будет возможность многому научиться, заметно расширить кругозор. Некоторые Овны к тому же завяжут полезные знакомства, встретят людей, которые со временем станут настоящими друзьями. Это подходящий день для обсуждения самых разных вопросов, в том числе таких, которые раньше не вызывали у вас интереса. Информация, которую вы получите, вскоре окажется полезной, поможет принять правильное решение в необычной ситуации. Не исключены романтические увлечения. Перспективы у новых отношений благоприятные. Вы не строите иллюзий, реально смотрите на вещи и не ожидаете от других слишком многого.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 2 октября 2019 для Тельцов Благоприятный плодотворный день. Вы сможете сделать много полезного не только для себя, но и для людей, которые вам небезразличны. Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Не исключено, что будет возможность заняться делом, которое давно вас интересовало. День обещает удачные сделки и выгодные покупки. Там, где дело касается денег, вас не подводит интуиция. Именно ее подсказки помогут правильно распорядиться имеющимися средствами или заметно увеличить доходы. Многие Тельцы получат неожиданные подарки.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 2 октября 2019 для Близнецов Благоприятный плодотворный день, позволяющий многого добиться. Вы настроены решительно и не боитесь трудностей, с энтузиазмом смотрите в будущее. Старайтесь избегать неоправданного риска и не переоценивайте свои возможности. Хотя звезды к вам благосклонны, сейчас не стоит ставить на карту слишком многое. Будет шанс найти новых союзников, встретить людей, у которых можно многому научиться. Напоминают о себе и старые знакомые, но вам это не всегда приятно. Не исключено, что речь пойдет о событиях, к которым вы предпочли бы никогда не возвращаться даже мысленно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 2 октября 2019 для Раков Складывается непростая ситуация, и вам потребуется немало времени, чтобы разобраться в ней. Очень опасно переоценивать свои возможности и выдавать желаемое за действительное. Старайтесь не рисковать, особенно если речь идет о чем-то важном. Сегодня многие люди тянутся к вам, интересуются вашими идеями. Но далеко не с каждым стоит иметь дело; есть опасность, что кто-то попытается использовать вас в своих интересах. На вечер лучше не планировать никаких важных встреч, ни личных, ни деловых. В это время даже самые простые разговоры трудно будет вести мирно.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 2 октября 2019 для Львов

6 Благоприятный день, отлично подходящий и для работы, и для других полезных дел. Нетрудно будет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на том, что действительно важно. Вы не отвлекаетесь на пустяки, не допускаете ошибок, принимаете верные решения там, где другие оказываются в тупике. Появляется много хороших идей. Друзья и давние союзники охотно помогут вам воплотить их в жизнь. Удачно складываются деловые поездки, даже если они не были запланированы заранее. Смена обстановки вдохновляет. Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 2 октября 2019 для Дев Подходящий день для общения в неформальной обстановке, поиска союзников. Будет возможность встретить людей, которые по достоинству оценят ваши таланты и знания, сделают предложения, от которых не захочется отказываться. Можно договариваться о сотрудничестве, в том числе долгосрочном, объединяться с теми, кто разделяет ваши цели и интересы. Получая поддержку, вы забываете обо всех сомнениях и тревогах. Удачно складываются поездки, в том числе не запланированные заранее. Будет шанс познакомиться с интересными, неординарными людьми.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 2 октября 2019 для Весов Вы уверены в своих силах и не сомневаетесь, что преодолеете все возникающие трудности. Иногда это приводит к проблемам: вы недооцениваете своих соперников, пропускаете мимо ушей советы, к которым стоило бы прислушаться. Не исключены разногласия со старыми знакомыми, да и найти общий язык с родственниками порой будет трудно. Лучше не обсуждать важных вопросов. Едва ли удастся найти решение, которое устроит всех. Нежелательно связывать себя финансовыми обязательствами, а также делать покупки, если они не были запланированы заранее.

8 Скорпион (27 октября – 22 ноября) Гороскоп на 2 октября 2019 для Скорпионов Благоприятный день для работы и учебы. Будет возможность значительно расширить кругозор, узнать то, что вам вскоре пригодится. Не исключены полезные знакомства. Вам удастся произвести хорошее впечатление на людей, которые могут помочь в реализации самых смелых замыслов. Многие деловые вопросы лучше обсуждать в неформальной обстановке. День подходит для того, чтобы принимать гостей, устраивать домашние праздники. Можно пригласить людей, отношения с которыми в последнее время складывались напряженно. Откровенный разговор многое прояснит.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 2 октября 2019 для Стрельцов Благоприятный день для работы и учебы. Будет возможность значительно расширить кругозор, узнать то, что вам вскоре пригодится. Не исключены полезные знакомства. Вам удастся произвести хорошее впечатление на людей, которые могут помочь в реализации самых смелых замыслов. Многие деловые вопросы лучше обсуждать в неформальной обстановке. День подходит для того, чтобы принимать гостей, устраивать домашние праздники. Можно пригласить людей, отношения с которыми в последнее время складывались напряженно. Откровенный разговор многое прояснит.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 2 октября 2019 для Козерогов Благоприятный день, отлично подходящий для общения. Будет шанс найти единомышленников, познакомиться с людьми, которые поддержат самые смелые ваши идеи. С проверенными союзниками легко договориться о совместных действиях. Даже если возникнут какие-то мелкие разногласия, до серьезного конфликта дело не дойдет. Отношения, которые совсем недавно складывались напряженно, заметно улучшаются. Возможны незапланированные денежные поступления. Удачными будут покупки, даже если вы не планировали их заранее.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 2 октября 2019 для Водолеев Важно сохранять спокойствие: вы рискуете допустить серьезные ошибки, если дадите волю эмоциям или примете важные решения под влиянием мимолетных желаний. Подумайте дважды, прежде чем связывать себя профессиональными обязательствами или что-то кардинально менять в этой сфере. Даже незначительные ваши шаги могут иметь заметные последствия. Не исключено, что придется решать чужие проблемы, или заниматься работой, которая оказалась не под силу другим. Это раздражает многих Водолеев, которые предпочли бы сосредоточиться на собственных делах.