Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 октября 2019 для Овнов Не торопитесь. Сегодня многое идет не по плану, договоренности нарушаются. Люди, на которых вы привыкли рассчитывать, могут подвести. Приходится откладывать на потом дела, переносить встречи, которых вы ждали с большим нетерпением. Все это вас изрядно раздражает. Постарайтесь, однако, сохранить внешнее спокойствие. Это собьет недоброжелателей с толку. Огорчает состояние финансовых дел, могут потребоваться неожиданные расходы, а покупки вряд ли окажутся удачными. Перемены к лучшему возможны во второй половине дня. Это время подходит для новых начинаний, а также для поиска союзников.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 октября 2019 для Тельцов Трудно сохранять спокойствие. Вы сами удивляетесь тому, как остро реагируете на все, что происходит вокруг. Достаточно пустяка, чтобы вы утратили равновесие. Под влиянием эмоций легко сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Поэтому прежде чем предпринять что-то, подумайте, какие последствия могут иметь ваши действия. Во второй половине дня появится несколько интересных идей. Сейчас вряд ли удастся реализовать их, но позже вы наверняка вернетесь к этим замыслам. Также будет шанс получить информацию, которая пригодится в будущем.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 октября 2019 для Близнецов Сегодня вы способны сделать то, что совсем недавно казалось невозможным. Многие представители знака чувствуют прилив сил, поэтому берутся за самые важные и сложные дела, не ожидая, пока кто-нибудь пообещает помощь. Иногда действовать самостоятельно оказывается даже выгоднее – ни с кем не нужно делить свои победы. День подходит для учебы, а также творческой работы. Вы не боитесь нарушать традиции, часто действуете по-своему, не беспокоясь о том, как отреагируют окружающие. Между тем многие искренне восхищаются вашими успехами.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 октября 2019 для Раков Начало дня будет сложным и противоречивым. Вы во всем сомневаетесь, поэтому топчетесь на месте, не хотите двигаться вперед. Не всегда хочется брать на себя ответственность за других, но сегодня вам, скорее всего, придется это сделать. Важно принимать решения самостоятельно, не искать одобрения и поддержки. Вряд ли кто-то знает о сложившейся ситуации больше, чем вы. Во второй половине дня порадуют хорошие новости. Возможны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Удастся положить конец давним разногласиям и приступить к реализации планов, важных для всех.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 октября 2019 для Львов Стоит проявить упорство и настойчивость, благодаря им вы добьетесь многого. Пришло время вернуться к каким-то старым целям и планам, сейчас обстоятельства позволяют реализовать задуманное. Не исключено, что вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Вероятны деловые встречи. Они могут пройти даже лучше, чем вы предполагали. Многие Львы неожиданно получают поддержку людей, от которых многое зависит. Отношения, которые сейчас начинаются как профессиональные, позже могут принять романтический или дружеский характер.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 15 октября 2019 для Дев Какие бы цели вы ни ставили перед собой, имейте в виду: придется постараться, чтобы достичь их. Напряженно складываются и деловые, и личные отношения, сложно избежать разногласий и споров. В первой половине дня возможны финансовые трудности. Не исключено, что потребуются какие-то срочные расходы. Позже наступит сложный период для тех, кто привык быстро добиваться профессиональных успехов. Не торопитесь делиться своими секретами, обсуждать планы на будущее. Вообще, чем меньше вы говорите и чем внимательнее слушаете других, тем удачнее складывается этот день.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 15 октября 2019 для Весов Плодотворный день, подходящий для начала новых дел. Вам сопутствует удача в коммерческой деятельности. Будет шанс заключить выгодные сделки, найти новых партнеров, сотрудничество с которыми принесет большую прибыль. Вы отлично справляетесь даже с очень сложной работой, часто принимаете верные решения, располагая лишь минимумом информации. Возможны интересные знакомства. Нетрудно будет произвести хорошее впечатление: вы способны понравиться даже тем, кто очень требователен к окружающим. Личное обаяние часто оказывается полезным в делах.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 октября 2019 для Скорпионов Делайте ставку на первую половину дня: именно она будет особенно удачной. Можно браться за любые дела, шансы достичь успеха высоки. Позже наступит сложное время с точки зрения общения. Возрастет вероятность конфликтов, трудно будет найти общий язык даже с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. Жизненный потенциал снижен. Привычные дела отнимают немало сил, и не всегда есть возможность отложить что-то на потом. Устаете вы гораздо быстрее, чем обычно, а слишком высокие нагрузки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Берегите себя.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 октября 2019 для Стрельцов Нелегко будет избежать конфликтов. Сегодня вам предстоит отстаивать свои интересы, доказывать правоту в спорах. Особенно много разногласий возникает в первой половине дня. В это время вы многое принимаете близко к сердцу, часто горячитесь из-за пустяков. Все это мешает сосредоточиться на делах, некоторые так и остаются незавершенными. Позже нужно будет сосредоточиться на решении финансовых вопросов. Возможны значительные расходы. Старайтесь не поддаваться соблазнам, никому не позволяйте манипулировать вами.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 октября 2019 для Козерогов День сложится хорошо, если вы будете осторожны. Не нужно рисковать, браться за сомнительные проекты, участвовать в авантюрах. Старайтесь не хитрить. Вы рискуете оказаться в неловкой ситуации, если вас разоблачат. А это наверняка произойдет, поскольку вам предстоит иметь дело с очень внимательными и опытными людьми. Сосредоточьтесь на привычных делах, с ними вы справляетесь гораздо лучше, чем с решением совершенно новых задач. Лучше не торопиться с покупками, они едва ли будут удачными. Особенно это важно во второй половине дня, когда соблазнов становится очень много.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 октября 2019 для Водолеев День будет благоприятным с точки зрения общения. Он подходит для любых встреч, как деловых, так и личных. Вы со многими быстро находите общий язык, легко завоевываете симпатию тех, кто обычно очень требователен к окружающим. Возможно начало романтических отношений, но не исключено и то, что новое знакомство обернется долгосрочным и плодотворным сотрудничеством. Вероятны успехи в учебе. Вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, делаете верные выводы из своих наблюдений. Вторая половина дня приносит хорошие идеи.