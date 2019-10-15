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Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака
19:04 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

16 октября 2019 года не позволительно погружаться в водоворот мрачных мыслей. Вселенная может принять это, как печальный призыв, и пошлет на долю всем пессимистам новые испытания.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Овнов 

    Вы будете испытывать стремление выделиться любым способом: достигнув выдающихся успехов, воспользовавшись своим привилегированным положением, или же занимаясь демонстрацией роскоши и богатства. Постарайтесь противостоять таким позывам и проявлять больше уважения по отношению к окружающим. Тогда они непременно ответят вам тем же.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Тельцов 

    Время, когда вам придется запастись огромным терпением и простить своим близким людям множество их слабостей и проступков, которые вызовут у вас немало раздражения и обид. Не стоит затевать ссор и конфликтов. Лучшим вариантом на завтра станет решить все проблемы путем нахождения компромисса.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Близнецов 

    Для укрепления своих позиций вам не помешает быстренько внедрить свежую идею. Начинайте искать - нынче такого рода деятельность обещает быть удачна. Кстати, неплохим источником идей может оказаться литература. Только не детективы, естественно.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Раков

    Тяжелый день. Проведите сутки, не предпринимая никаких действий, не начиная новых проектов и дел. Единственное, что принесет успех, это избавление от всего ненужного — мыслей, связей, информации.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Львов   

    Хорошим решением в этот день окажется небольшая прогулка в компании старых добрых друзей. В общении с родственниками вас, возможно, будут ожидать не самые приятные моменты. Велика вероятность конфликтов и спорных непростых ситуаций. Чтобы не навредить отношениям, сейчас следует свести все контакты с родными к минимуму.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Дев  

    На завтрашний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Весов 

    В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты - все будет по плечу. Домашняя рутина же не для завтрашнего дня - это время грандиозных свершений.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Скорпионов 

    Наступило то самое время, когда вы наконец сможете пожинать плоды всех своих трудов. Прошлая активная деятельность даст вам возможность немного покрасоваться в лучах всеобщего внимания. Обязательно выделите немного времени и всерьез займитесь делами личной жизни, поскольку сейчас самый подходящий момент, чтобы что-то изменить.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Стрельцов 

    Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - все лучше.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Козерогов

    Если существуют вопросы, которые вы не до конца прояснили с кем-то, то было бы крайне нежелательно оставлять их сейчас открытыми, поскольку они могут привести к возникновению недоразумений. Наоборот, наступило время поговорить начистоту.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Водолеев 

    У вас не получится все держать под своим контролем, так что смиритесь и наблюдайте со стороны за теми поворотами событий, что приготовила вам судьба. Придется искать решения и ответы на непростые вопросы, что полностью поглотит ваше внимание на весь день. Вечер проведите в кругу друзей. Вам просто необходимо расслабиться и повеселиться.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 октября 2019 для Рыб

    Завтра вы довольно быстро устанете от однообразной рутинной работы, поэтому звезды рекомендуют вам каким-то образом ее разнообразить: например, веселой музыкой или построением планов на долгую счастливую жизнь. Главное, чтобы одно другому не мешало.

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