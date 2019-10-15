Гороскоп на завтра, 16 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 16 октября 2019 для Овнов Вы будете испытывать стремление выделиться любым способом: достигнув выдающихся успехов, воспользовавшись своим привилегированным положением, или же занимаясь демонстрацией роскоши и богатства. Постарайтесь противостоять таким позывам и проявлять больше уважения по отношению к окружающим. Тогда они непременно ответят вам тем же.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 16 октября 2019 для Тельцов Время, когда вам придется запастись огромным терпением и простить своим близким людям множество их слабостей и проступков, которые вызовут у вас немало раздражения и обид. Не стоит затевать ссор и конфликтов. Лучшим вариантом на завтра станет решить все проблемы путем нахождения компромисса.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 16 октября 2019 для Близнецов Для укрепления своих позиций вам не помешает быстренько внедрить свежую идею. Начинайте искать - нынче такого рода деятельность обещает быть удачна. Кстати, неплохим источником идей может оказаться литература. Только не детективы, естественно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 16 октября 2019 для Раков Тяжелый день. Проведите сутки, не предпринимая никаких действий, не начиная новых проектов и дел. Единственное, что принесет успех, это избавление от всего ненужного — мыслей, связей, информации.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 16 октября 2019 для Львов Хорошим решением в этот день окажется небольшая прогулка в компании старых добрых друзей. В общении с родственниками вас, возможно, будут ожидать не самые приятные моменты. Велика вероятность конфликтов и спорных непростых ситуаций. Чтобы не навредить отношениям, сейчас следует свести все контакты с родными к минимуму.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 16 октября 2019 для Дев На завтрашний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 16 октября 2019 для Весов В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты - все будет по плечу. Домашняя рутина же не для завтрашнего дня - это время грандиозных свершений.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 16 октября 2019 для Скорпионов Наступило то самое время, когда вы наконец сможете пожинать плоды всех своих трудов. Прошлая активная деятельность даст вам возможность немного покрасоваться в лучах всеобщего внимания. Обязательно выделите немного времени и всерьез займитесь делами личной жизни, поскольку сейчас самый подходящий момент, чтобы что-то изменить.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 16 октября 2019 для Стрельцов Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - все лучше.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 16 октября 2019 для Козерогов Если существуют вопросы, которые вы не до конца прояснили с кем-то, то было бы крайне нежелательно оставлять их сейчас открытыми, поскольку они могут привести к возникновению недоразумений. Наоборот, наступило время поговорить начистоту.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 16 октября 2019 для Водолеев У вас не получится все держать под своим контролем, так что смиритесь и наблюдайте со стороны за теми поворотами событий, что приготовила вам судьба. Придется искать решения и ответы на непростые вопросы, что полностью поглотит ваше внимание на весь день. Вечер проведите в кругу друзей. Вам просто необходимо расслабиться и повеселиться.