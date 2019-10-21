Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.10 - 27.10)

Позвольте себе расслабиться, особенно если до этого неплохо потрудились.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Овен

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте их. В выходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь на природу насладиться осенними деньками.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Телец

Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты в реальность. Начните с составления списка целей на ближайшее время. Вам будет сложно противостоять соблазнам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Близнецы

Вы почувствуете вдохновением захотите сделать что-то особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Близнецы, возможно, переживут предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Рак

Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на работе. Руководство заметит ваши старания и наградит должным образом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних делах. После рабочего дня позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск простудных заболеваний.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Лев

На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Дева

Меньше говорите - больше делайте, советуют вам звезды сейчас. Период может быть очень продуктивным, если вы не будете лениться. Появится возможность повысить доход - не упустите ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Весы

Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй половинки. Сейчас благоприятное время для этого! Семейным представителям знака желательно в выходные провести время с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим поколением.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Скорпион

Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего, потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут понадобиться.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Стрелец

Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для работы на дачном участке и проведения ремонта. Только тщательно выбирайте специалистов!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Козерог

Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь сильное влияние на происходящие с вами события. В конце недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми. Запланируйте поездку заранее.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Водолей

Данный период благоприятен для налаживания отношений. Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время себе и своей внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее время появится поклонник.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Рыбы

В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это время спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В начале недели возможны крупные денежные поступления.