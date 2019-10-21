Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию
Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию
Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской
Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.10 - 27.10)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.10 - 27.10)
07:12 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Позвольте себе расслабиться, особенно если до этого неплохо потрудились.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Овен

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте их. В выходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь на природу насладиться осенними деньками.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Телец

Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты в реальность. Начните с составления списка целей на ближайшее время. Вам будет сложно противостоять соблазнам, которые сейчас будут на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Близнецы

Вы почувствуете вдохновением захотите сделать что-то особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Близнецы, возможно, переживут предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Рак

Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на работе. Руководство заметит ваши старания и наградит должным образом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних делах. После рабочего дня позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск простудных заболеваний.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Лев

На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Дева

Меньше говорите - больше делайте, советуют вам звезды сейчас. Период может быть очень продуктивным, если вы не будете лениться. Появится возможность повысить доход - не упустите ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! Время еще не пришло.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Весы

Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй половинки. Сейчас благоприятное время для этого! Семейным представителям знака желательно в выходные провести время с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим поколением.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Скорпион

Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее всего, потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут понадобиться.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Стрелец

Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для работы на дачном участке и проведения ремонта. Только тщательно выбирайте специалистов!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Козерог

Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь сильное влияние на происходящие с вами события. В конце недели сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми. Запланируйте поездку заранее.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Водолей

Данный период благоприятен для налаживания отношений. Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время себе и своей внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее время появится поклонник.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября 2019 года Рыбы

В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это время спокойно, как можно больше внимания уделяя отдыху. В начале недели возможны крупные денежные поступления.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (21.10 - 27.10.2019)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз, Гороскоп для все, знаков зодиака, знаков зодиака Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
04 Гороскоп на завтра, 21 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Милованов: &quot;Украина на грани экономического прорыва&quot;
Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь