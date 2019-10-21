Гороскоп на завтра, 22 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 21 октября 2019 для Овнов Удачный день. Добиться успеха легко, даже решение новых и необычных задач не требует от вас серьезных усилий. Могут напомнить о себе давние недоброжелатели. Сегодня вам будет нетрудно дать им отпор: сил и энергии достаточно даже для того, чтобы противостоять очень сильным противникам. Вы хорошо справляетесь с делами, требующими сосредоточенности, внимания и самоконтроля. Вам удается не упустить из виду ни одной детали, сделать все безупречно. Но не забывайте делать паузы для отдыха, иначе ваши усилия могут обернуться переутомлением.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 21 октября 2019 для Тельцов Утром любые встречи проходят хорошо, трудно представить себе человека, с которым вы не смогли бы договориться. В это время можно составлять и подписывать важные документы, общаться с представителями органов власти. Могут появиться хорошие идеи, которые наверняка вскоре удастся реализовать. Во второй половине дня негативные тенденции набирают силу. Начинается все с мелких трудностей, незначительных разногласий дома. Позже могут возникнуть более серьезные проблемы. Решить их окажется непросто, но вы справитесь: опыт подскажет, что делать.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 21 октября 2019 для Близнецов Важный день. Он позволяет получить новые знания, научиться чему-то полезному. К тому же вы сможете разобраться в собственных чувствах, оставить в прошлом многие сомнения и тревоги. К Близнецам, которые в последнее время сомневались в себе, возвращается уверенность. Представители знака чувствуют себя гораздо спокойнее, это часто помогает в делах. Интуиция очень остра, вы верно понимаете подсказки подсознания, это позволяет избежать многих проблем. Вы легко догадываетесь об истинных мыслях и чувствах окружающих, легко разоблачаете тех, кто пытается вас обмануть.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 21 октября 2019 для Раков Благоприятный день. Многие ваши начинания оказываются удачными. Вы полны энергии и жизненных сил, не боитесь трудностей, с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач. Вероятны успехи в учебе. Будет шанс достичь успеха в делах, которые прежде давались трудно Вторая половина дня - подходящее время для покупок, в том числе крупных. Возможны подарки и незапланированные денежные поступления. Вероятны приятные известия, неожиданные визиты гостей, которым вы будете рады. Порадует общение со старыми знакомыми.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 21 октября 2019 для Львов Не переоценивайте свои возможности. Вам многое по силам, но даже вы способны трудиться без отдыха. Из-за усталости вы становитесь более агрессивными и раздражительными, чаще злитесь из-за пустяков. Вы то и дело спорите с коллегами и деловыми партнерами. Между тем, сейчас лучше избегать ссор: они не только отвлекают от более важных занятий, но и могут помешать вовремя достичь поставленных целей. В личных отношениях ситуация складывается более благоприятная, с близкими все же удается найти общий язык, а они проявляют снисходительность к вашим слабостям.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 21 октября 2019 для Дев Этот день открывает много новых возможностей. Складывается благоприятная ситуация для того, чтобы проявлять инициативу, предлагать что-то друзьям и единомышленникам. Можно начинать новые собственные проекты и участвовать в чужих. Часто ваши идеи получают поддержку, но бывает и такое, что вам больше по душе оказываются замыслы других. Вероятность успешно реализовать задуманное высока в любом случае. День подходит и для творческой деятельности. Личные отношения - едва ли не единственная сфера, где могут возникнуть проблемы.

7 Весы (28 сентября – 23 октября) Гороскоп на 21 октября 2019 для Весов Подходящий день для обсуждения любых вопросов, касающихся работы, бизнеса, сотрудничества. Не стесняйтесь рассказывать о себе, старайтесь показать себя с лучшей стороны: уместная и умелая самореклама сейчас очень полезна. Можно делиться собственным опытом и задавать вопросы о чужом. Личное обаяние часто оказывается полезным в деловых отношениях. Хорошо проводить время с близкими, вместе заниматься чем-то интересным, развлекаться и веселиться - это всем поднимает настроение. Весы-родители будут рады успехам детей.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 21 октября 2019 для Скорпионов Для достижения любых целей приходится приложить усилия, привычные дела даются труднее, чем обычно. Людей, желающих вам помочь, рядом не так уж много. Проверенные союзники погружены в собственные заботы, новые знакомые просто не успевают разобраться в ситуации. Обсуждая любые вопросы, сохраняйте спокойствие и терпеливо выслушивайте чужое мнение. Это позволит избежать многих неприятных моментов. Чаще обычного возникают сложные, неоднозначные ситуации. Нужно время, чтобы во всем разобраться, так что не спешите и не позволяйте другим торопить вас.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 21 октября 2019 для Стрельцов Все преграды, возникающие сегодня, преодолимы. Важно помнить об этом, потому что успех во многом будет зависеть от того, насколько вы уверены в своих силах. Возможны незначительные финансовые потери. К ним стоит относиться спокойно: вскоре вас ждут денежные поступления. Постарайтесь не отвечать отказом на просьбы близких. За помощью к вам обращаются только тогда, когда она необходима. Будет возможность решить какие-то семейные проблемы, помириться с теми, с кем вы в последнее время были в ссоре, положить конец давним разногласиям.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 21 октября 2019 для Козерогов Вы найдете ответы на многие вопросы, беспокоившие вас в последнее время. Есть шанс получить не только ценную информацию, но и значительные денежные суммы, которым вы наверняка найдете толковое применение. Все сделки лучше планировать на вторую половину дня. Не исключены разногласия с близкими, однако серьезных ссор вы не допустите, а мелким разногласиям быстро положите конец. Могут вспоминаться какие-то старые проблемы. Есть шанс найти их решение - но для этого нужно будет поговорить обо всем максимально спокойно.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 21 октября 2019 для Водолеев Этот день нельзя назвать особенно легким. Не исключены трудности, напряженные моменты. Окружающие могут преподнести неприятные сюрпризы. Но все это не выведет вас из равновесия. Вы спокойно решаете все возникающие проблемы, не поддаетесь на провокации и вообще ведете себя исключительно достойно. Для новых знакомств это не самый удачный день: вы чаще обычного ошибаетесь в людях. А вот общение с близкими радует. Они хорошо понимают вас, стараются поддержать, находят способ порадовать. Возможны неожиданные подарки.