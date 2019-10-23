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Гороскоп на сегодня, 23 октября 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
07:02 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В этот день необходимо быть осторожными, внимательными и медлительными.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Овнов 

    Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека вам будет сложно, хотя и возможно.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Тельцов 

    День склоняет Тельца к тому, что ему будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, звезды советуют сегодня сделать три важных вещи: Встряхнуться и взять себя в руки. Забыть о сомнениях. Действовать.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Близнецов 

    Сегодня во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. Так что от вас требуется лишь правильно воспользоваться таким подарком судьбы, демонстрируя последовательность своих действий и надежность своих слов.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Раков

    Дух Рака неудержимо стремится к независимости. Вы тяготеете к полной личной свободе, мечтаете о прогрессе в делах, надеетесь расширить границы своего прежнего мира. Возможно получение вестей от далекого друга либо оригинальных сообщений по электронной почте. Неплохой день для программистов.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Львов   

    Не будьте слишком доверчивы, если путешествуете, тесно контактируете с иностранцами, помогаете другим или ищете духовного роста. Избежать ловушек вам помогут гибкость и проницательность.

  • 6

    Дева (27 августа – 28 сентября)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Дев  

    Не обязательно обо всех своих проблемах рассказывать любимому человеку. У него и своих хватает. Лучше заведите себе дневник, в который вы будете записывать все, что вас волнует. Или поведайте все, что у вас наболело, котенку или любимой игрушке. У них точно хватит терпения выслушать вас и понять.

  • 7

    Весы (28 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Весов 

    Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются многие двери, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. В этой области вас могут ожидать приятные сюрпризы.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Скорпионов 

    Сегодня звезды не советуют вам торопиться с внедрением какого-то своего нововведения в жизнь. Наверняка вы продумали все не до конца, и вам еще есть к чему стремиться и куда двигаться дальше.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Стрельцов 

    Сегодня настроение Стрельца будет переменчивым, как погода в весенний день. Только что был дождь, и вот выглядывает солнце, а вслед за ним вполне может начаться ливень или даже шторм. Но любимый человек Стрельца легко выдержит его эмоциональные капризы.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Козерогов

    Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами их себе не устроите. А испортить настроение и себе, и любимому человеку сможете, если начнете цепляться к нему по мелочам и срываться без всяких причин.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Водолеев 

    Если вы занимаетесь тем, что помогаете клиентам выбрать тот продукт, который наиболее соответствует их запросам (о какой бы области ни шла речь), то сегодня вам придется быть очень терпеливым.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 23 октября 2019 для Рыб

    Сегодня вашему любимому человеку не захочется вас отпускать от себя ни на минуту. Что ж, постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.

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