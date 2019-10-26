Гороскоп на сегодня, 26 октября 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 26 октября 2019 для Овнов Спонтанность, возможно, откроет для вас совершенно новые возможности отношений в личной жизни. Удивите окружающих и себя! Это касается и вашего здоровья. Попробуйте заняться новым, необычным видом спорта.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 26 октября 2019 для Тельцов Хорошее время для того, чтобы начать активные действия по борьбе со своей стеснительностью и замкнутостью. В этот день перед вами встанет непростая задача, которую всеми правдами и неправдами придется решить до вечера, не упустив ни одной малейшей детали. Уже к концу недели это обернется большим успехом в вашей профессиональной деятельности.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 26 октября 2019 для Близнецов Нынче вам будет удаваться все, за что бы вы ни взялись. Стоит ли тратить день на рутинную чепуху или тривиальную домашнюю деятельность? Разумеется, нет! Беритесь за самые сложные задачи - и они будут решены.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 26 октября 2019 для Раков Хороший день для начала работы над новыми проектами, а также для проработки трудового плана. Будьте убедительны в своих доводах, и вы сумеете наладить полезные, можно даже сказать, бесценные связи и воспользоваться возможностями, которые обеспечат вам и вашей фирме процветание.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 26 октября 2019 для Львов Судьба предоставит вам приятную возможность оказаться в выигрышном положении в этот день. Попробуйте себя в чем-то новом. Вероятно, хорошо будут удаваться любые начинания, связанные с проявлением творческого потенциала. Не бойтесь довериться собственной интуиции. Она поможет принять правильное решение в любой ситуации.

6 Дева (27 августа – 28 сентября) Гороскоп на 26 октября 2019 для Дев Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.

7 Весы (28 сентября – 24 октября) Гороскоп на 26 октября 2019 для Весов Если сегодня вам кажется, что идя по улице, вы притягиваете все взгляды на себя, то это не просто плод вашего воображения. Ваша красота прямо-таки сияет, а благодаря особенному уходу за собой вы расцветаете ещё больше.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 26 октября 2019 для Скорпионов Этот день не самым приятным образом отразится на положении дел. Возможно, пришло время иначе взглянуть на некоторые вещи, чтобы сделать свою работу более продуктивной. Не пытайтесь подвергнуть критике поступки близких людей. Ваше мнение наверняка окажется субъективным, что негативно отразится на отношениях с тем или иным человеком.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 26 октября 2019 для Стрельцов Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 26 октября 2019 для Козерогов При том количестве переговоров, в которых вы участвуете, вам обязательно нужно компенсировать их соответствующей физической нагрузкой. Небольшая прогулка или пробежка могут сотворить настоящие чудеса.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 26 октября 2019 для Водолеев День предоставит неплохую возможность отблагодарить тех, кто в свое время оказал вам немалую помощь и поддержку. События будут развиваться сами по себе, не требуя от вас слишком активного вмешательства. У вас появится время для себя, поэтому постарайтесь не потратить зазря ни единой минуты.