Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (28.10 - 03.11.2019)

С еженедельным финансовым гороскопом дела пойдут в гору, неудачных покупок станет меньше, а денег — больше.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам на стыке двух месяцев важно фильтровать все, что они слышат от окружающих. Ценные советы и дельные рекомендации выручат Овнов, а необоснованная критика может пошатнуть их уверенность в себе и косвенно повлиять на финансовое положение. Овнам важно верить в себя — тогда деньги притянутся буквально силой мысли. Хотя без трудолюбия, конечно, не обойтись. Рискованный день — пятница: в это время Солнце, покровитель Овнов, окажется в слабой позиции.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам светит в целом спокойный период, без встрясок, но и без головокружительных взлетов. Пока все идет своим чередом. Выходные можно посвятить покупкам и смене обстановки: приобретать обновки для гардероба, мебель или аксессуары. Также позитивным образом скажутся на жизни траты, которые Тельцы совершат, чтобы привлечь или укрепить любовь, например, заказ столика в ресторане.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам астрологи советуют на этой неделе задуматься не о накоплениях, а о том, что мешает добиться успеха. Прежде чем привлекать достаток в дом, стоит избавиться от всего, что мешает разбогатеть. Так, старые сломанные вещи способны заблокировать энергетические потоки в доме, и даже благоприятно расположенные небесные светила ничего не смогут поделать: ведь наш уют в наших же руках. Не исключено, что новый месяц Близнецам стоит начать с генеральной уборки — тогда и в финансах наступит порядок.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В родных стенах восстанавливать силы будут и Раки: их на работе и в деньгах подстерегают мелкие неурядицы. К счастью, обойдется без серьезных происшествий, да и от рядовых проблем можно защититься. Эксперты советуют Ракам укреплять веру в собственные силы, быть настойчивее, смотреть по сторонам, чтобы прибыльное дело или денежная должность не прошли мимо них. В момент перехода — 31 октября и 1 ноября — Юпитер окажется в аспектах с Луной и Солнцем, что сулит Ракам расширение социальных связей и полезные знакомства.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам, согласно финансовому гороскопу, предстоит на неделе доводить до конца начатые дела и, возможно, кого-то выручать деньгами. Одалживать лучше посильные суммы, чтобы самим не попасть впросак. 1 ноября важно, чтобы тщеславие или гордыня не привели Львов к бесперспективным и расточительным тратам: начинать с них месяц точно не следует. Принимать решения лучше, руководствуясь логическими доводами: в сложных случаях можно испробовать квадрат Декарта.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Дев финансовый гороскоп предостерегает от ложных советчиков, энергетических попрошаек и любителей пожаловаться: не стоит верить всем на слово, когда речь заходит о деньгах. Благотворительность пойдет Девам в плюс, но только если она станет осмысленной. Четверг — день аспекта Меркурия с Венерой — может принести противоречия между денежной и любовной сферами жизни. Девам предстоит верно расставить приоритеты.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весы начнут ноябрь со смелыми проектами и амбициозными финансовыми планами. Не нужно скромничать: умерить аппетиты Весы всегда успеют, на старте лучше сразу заявить о себе. В такой период хороши даже значительные и крупные траты, если они работают на будущие победы. Четверг — день повышенных рисков, когда ставить на карту слишком многое безрассудно. Суббота — день приятных покупок и начало нового жизненного этапа.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам советует действовать и не ждать у моря погоды: счастливого случая можно и не дождаться, если конкуренты расхватают все выгодные предложения, а деньги уйдут мимо. Важно быть внимательнее к своему кошельку, отслеживать состояние счетов, не допускать просрочек по платежам. Внимательность к мелочам важна для поддержания стабильности в финансовом вопросе.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам рекомендуется взять паузу, оценить свои достижения, подумать над дальнейшими планами. Возможно, не повредит повышение квалификации или смена должности, и необходимо приобрести дополнительные навыки, чтобы стать более востребованным специалистом. Как бы то ни было, бросаться сразу же на курсы или к начальству за повышением не стоит: эта неделя дана Стрельцам для перезагрузки.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В денежных вопросах Козерогам может неожиданно пригодиться не рассудок, а интуиция. К ней стоит прислушиваться не только на совещаниях, но даже в магазинах, приобретая вещи и обдумывая, пора делать покупку, или же она не принесет удачу, и лучше повременить. В карьерных вопросах придут на помощь таланты Козерогов: свои лучшие качества просто необходимо использовать в полную силу.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Рубеж между месяцами станет переломным у Водолеев. Во вторник Нептун окажется в аспекте с Марсом — это значит, что впереди борьба за место под солнцем, смена обстановки, новые достижения, но и неизбежные препятствия. Водолеям важно не поддаваться на эмоциональный шантаж, верить в себя, не тратить деньги на зависимости или вредные привычки. Можно делать покупки впрок и таким образом укреплять уверенность в завтрашнем дне.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Жизненный курс может измениться и у Рыб, причем неожиданным образом. Например, давний знакомый может подсказать хорошо оплачиваемую должность, или социальные сети подбросят перспективную вакансию. Рыбам необходимо смотреть по сторонам, не бояться предложений и собеседований, перед покупками — сравнивать отзывы и ценники. Последний день октября станет точкой отсчета нового финансового периода.