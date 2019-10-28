Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (28.10 - 03.11)

Гороскопы помогают людям правильно вести дела и привлекать больше удачи в свою жизнь.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Овен

У Овнов начинается период, когда на первое место по значимости выходит сфера финансов и работы. Привлечь деньги и удачу можно силой мысли, а также трудолюбием, повышенным энтузиазмом в работе. На этой неделе Овнов не ожидает серьезных изменений, но в целом звезды станут для них чуть позитивнее. Этим людям необходимо продолжать прежний путь и не рисковать.

Астрологи рекомендуют Овнам проявлять больше терпения и не вступать в конфликты на этой неделе. Представителям этого Знака необходимо сторониться неприятного общения, а также спокойно реагировать на критику со стороны близких и коллег. Пока звезды спокойны, можно заниматься духовными практиками, медитациями, творчеством.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Телец

Звезды и планеты на выходных сменят деструктивную энергетику на созидательную. Тельцы смогут встретить новый месяц на позитивной волне, причем прикладывать к этому какие-то особые усилия не придется. Со 2 ноября жизнь Тельцов начнет меняться, так что полезно будет менять обстановку, отдыхать, совершать покупки. Привлечь благополучие уже в понедельник поможет магия перекрестков.

Представителей этого Знака Зодиака могут взволновать некоторые вопросы, касающиеся личной жизни. Кто-то может задуматься о причинах одиночества. Это будет время философских размышлений, но не нужно погружаться в них слишком сильно. Лучше идти по жизни с легкостью, без каких-то негативных мыслей. Настроиться на позитивный лад поможет общение с близкими.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Близнецы

Близнецам для обретения счастья нужно не найти что-то, а наоборот, избавиться от лишнего. Речь идет о нескольких вещах, которые мешают видеть мир в правильном свете. Они затрудняют достижение успеха. Пришло время определить свои слабые стороны, ведь они есть у каждого из нас.

В общении с людьми полезной станет тактичность, потому что она будет приятно контрастировать с возросшей эмоциональностью окружающих. Астрологи советуют на этой неделе заниматься злободневными проблемами, которые невозможно отложить на потом. Домашние дела, работа, покупки — всё это будет хорошо воздействовать на настроение Близнецов.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Рак

У Раков начинается довольно непростой период. В конце и в самом начале недели этих людей могут захлестнуть неприятные мелкие неурядицы дома и на работе, в любви и в финансовой сфере. Справиться с ними поможет лишь терпение и немного настойчивости. Не стоит бросать начатые дела сейчас, потому что Раки близки к победе.

Главное на стыке октября и ноября — создать благоприятную энергетику в доме. Для этого нужно держать его в чистоте, а также не ссориться с домочадцами. Даже если Раки почувствуют мотивацию и прилив хорошего настроения, астрологи не советуют им браться за все дела одновременно. В такое непростое время стоит быть предельно осторожными и последовательными.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Лев

Окружающие люди по отношению ко Львам станут более отзывчивыми и открытыми. В жизни представителей этого Знака начинается новый период, когда они могут завести новых друзей, а также избавиться от ненужных знакомств с токсичными людьми. Планеты и звезды сейчас не претерпевают никаких изменений в энергетике, поэтому стоит заниматься привычными делами дома и на работе.

Львам стоит больше времени проводить за делами, если будет какой-то повод для расстройств и переживаний. Это позволит темным сторонам характера остаться скрытыми. К добрым и отзывчивым людям необходимо относиться максимально позитивно. Взаимовыручка в подобные периоды решает очень много проблем. При этом важно не впадать в крайности, ведь чрезмерный альтруизм тоже до добра не доводит.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Дева

Девам стоит научиться защищаться от энергетических вампиров, потому что на этой неделе они активизируются. Желательно выбирать окружение правильно. Нужно больше общаться с друзьями и родственниками, а также с теми, кто заслуживает полного доверия. Остальных лучше не посвящать в свои планы.

В начале недели возможны негативные мысли, страхи, могут напомнить о себе старые комплексы и обиды. Это значит, что важные решения лучше отложить на конец рабочей недели или на выходные, когда энергетика звезд и планет станет чуть более созидательной и предсказуемой.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Весы

У Весов наступает время, когда можно отлично отдохнуть, сменить обстановку, преобразить себя и свою жизнь. Изменить будущее этим людям поможет сила слова и мысли. Не нужно бояться говорить о своих успехах, думать о хорошем и стремиться к решению проблем. Повышенная активность — ключ к успеху на этой неделе.

Астрологи отмечают, что в конце октября Весам будет проще адаптироваться к изменениям, поэтому можно смело искать новую работу, начинать новые отношения, переводить их на новый уровень. Также полезными будут дорогостоящие приобретения. Весы — чрезмерно мечтательные личности, но сейчас это пойдет им только на пользу.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Скорпион

Скорпионов будет больше волновать будущее, нежели прошлое, поэтому им стоит воспользоваться современными гаданиями. Энергетика звезд и планет очень хорошо подходит для того, чтобы анализировать свою жизнь и ставить перед собой новые цели.

Наступает время повышенной активности в деловой сфере. Ждать у моря погоды нельзя, потому что этот отрезок времени будет довольно динамичным. Если в делах и в работе Скорпионам стоит переходить от слов к действиям и проявлять больше смелости, то в любви лучше пока просто закинуть удочку и ждать. Торопить события в амурной сфере сейчас нежелательно.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Стрелец

Любовные дела для Стрельцов будут очень важны. Привлечь любовь им помогут специальные обряды, а для поддержания уже существующих отношений придется проявить немного терпения. Вторая половинка может стать более придирчивой и склонной к критике. Лучше не отвечать негативом на негатив, иначе можно спровоцировать ссору и разлад.

Традиционно считается, что Стрельцы любят путешествия и смену обстановки. На этой неделе лучше избегать дальних поездок, а также грандиозных покупок. Нужно сосредоточить внимание на работе, домашних делах и спокойствии. Домашняя энергетика поможет Стрельцам восстанавливать силы и оставаться в тонусе.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Козерог

У Козерогов наступает время повышенной активности в амурной сфере. Одиноким представителям этого Знака удастся найти вторую половинку, если они активизируются и не будут бояться знакомств. При этом лучше не забывать о проверке совместимости, потому что есть риск сделать неправильный выбор.

На работе Козерогов ожидают новые возможности, особенно тех, кто занят творческой деятельностью. Этим людям улыбнется удача: будет шанс получить повышение, заработать больше денег, чем обычно. Во многих вопросах стоит уповать на интуицию, которая поможет в принятии важных решений.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Водолей

У представителей этого Знака будет возможность кардинально изменить свою жизнь. На стыке октября и ноября им придется столкнуться с некоторыми неурядицами на работе, но избавиться от них помогут заговоры от неприятностей и проблем. В целом эти семь дней будут крайне продуктивными для Водолеев.

В любовной сфере этим людям нужна вера в себя, а также позитивное мышление. Произвести хорошее впечатление на окружающих можно при помощи оптимизма и юмора. Также немаловажным станет желание помочь в трудной ситуации. Отзывчивость — качество, которое в конце октября будет в дефиците у большинства из нас.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Рыбы

Рыбы — один из самых ревнивых Знаков Зодиака. На этой неделе это негативное качество может обостриться, но лучше не показывать его любимому человеку. Астрологи советуют Рыбам сделать над собой усилие, чтобы избавиться от подобных мыслей. В этом плане им поможет работа. Важно настроиться на деловой лад, потому что в этой сфере могут появиться новые возможности. Также полезно будет заняться домашними делами, уборкой.

Жизнь повернет в новое русло, так что нужно держаться крепче, чтобы не упустить удачные шансы. Вполне возможно, что на этой неделе произойдут какие-то важные события, которые помогут Рыбам взглянуть на окружающий мир по-новому.