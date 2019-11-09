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Суббота, 09.11.2019
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Гороскоп на 9 ноября: Овнам стоит позаботится о своем здоровье, а Девам - развлечься

Гороскоп на 9 ноября: Овнам стоит позаботится о своем здоровье, а Девам - развлечься
19:01 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

10 ноября 2019 года не самый подходящий момент для принятия ответственных решений относительно личной или профессиональной судьбы.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Овнов 

    В этот день звезды советуют вам обеспечить защиту своего организма от различных вредоносных факторов окружающей среды, ведь из-за сильного психоэмоционального напряжения ваш организм может быть ослаблен.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Тельцов 

    Не бойтесь открыто высказывать свое мнение окружающим. Сдержанность и дипломатичность может стать причиной того, что вас просто перестанут воспринимать всерьез. Не отступайте от собственных жизненных принципов и будьте готовы с пеной у рта отстаивать свою позицию перед оппонентом. Возможны конфликты, но все они будут быстро урегулированы.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Близнецов 

    Завтра вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Раков

    Если же у вас уже есть партнер, то стоит хорошо подумать, прежде чем заигрывать с его другом. Есть риск того, что ваш партнер почувствует что-то неладное, и его ревность приведет к неприятным последствиям.

  • 5

    Лев (23 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Львов   

    Кто-то определенно хочет подчинить вас своей воле. Будьте предельно внимательны в беседах с окружающими. Не соглашайтесь ни на какие сделки и тем более не стоит подписывать какие-либо документы, что вам предложат. У вас попытаются обманом выудить деньги, так что не поддавайтесь на жалобные рассказы и душещипательные истории.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Дев  

    У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, т.е. до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Весов 

    Несмотря на то, что завтра вы будете довольно практичны в области личной жизни, при этом вам будет не занимать ярких фантазий и грез, которые будут будить в вас жажду страстных интригующих событий.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Скорпионов 

    На протяжении всего дня вы можете испытать огромный соблазн выкинуть какой-либо экстравагантный поступок. Попробуйте не допускать излишней эмоциональности в той или иной ситуации. Вам может показаться несколько обидным и несправедливым поведение кого-то из знакомых. Не принимайте близко к сердцу чужие ошибки.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Стрельцов 

    Решительность в этот день вам явно не повредит. Звезды уверены в том, что если вы возьмете быка за рога, фортуна улыбнется вам с куда большей вероятностью, чем если вы будете пассивно ждать у моря погоды. Даже если как правило это не ваш стиль жизни, на сегодня его придется поменять.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Козерогов

    Завтра присущие вам дипломатические способности сослужат вам очень хорошую службу в личной жизни.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Водолеев 

    Завтра вы будете очень критично настроены по отношению к себе. Постарайтесь не вдаваться в слишком глубокий самоанализ, а просто исправьте то, что вам не нравиться. Уделите внимание внешности. День будет удачен для дальних поездок и водных прогулок. Будьте осторожны с алкоголем.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 10 ноября 2019 для Рыб

    Завтра звезды не рекомендуют вам уповать на судьбу и верить в то, что работа наилучшим образом выполнится сама по себе. К сожалению, само по себе ничего не получится, поэтому придется все же каким-то образом процесс простимулировать и ему поспособствовать.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.11 - 10.11.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.11 - 10.11)

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