Гороскоп на 9 ноября: Овнам стоит позаботится о своем здоровье, а Девам - развлечься

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Овнов В этот день звезды советуют вам обеспечить защиту своего организма от различных вредоносных факторов окружающей среды, ведь из-за сильного психоэмоционального напряжения ваш организм может быть ослаблен.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Тельцов Не бойтесь открыто высказывать свое мнение окружающим. Сдержанность и дипломатичность может стать причиной того, что вас просто перестанут воспринимать всерьез. Не отступайте от собственных жизненных принципов и будьте готовы с пеной у рта отстаивать свою позицию перед оппонентом. Возможны конфликты, но все они будут быстро урегулированы.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Близнецов Завтра вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Раков Если же у вас уже есть партнер, то стоит хорошо подумать, прежде чем заигрывать с его другом. Есть риск того, что ваш партнер почувствует что-то неладное, и его ревность приведет к неприятным последствиям.

5 Лев (23 июля – 27 августа) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Львов Кто-то определенно хочет подчинить вас своей воле. Будьте предельно внимательны в беседах с окружающими. Не соглашайтесь ни на какие сделки и тем более не стоит подписывать какие-либо документы, что вам предложат. У вас попытаются обманом выудить деньги, так что не поддавайтесь на жалобные рассказы и душещипательные истории.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Дев У вас столь далеко идущие цели, что не стоит откладывать радости жизни различной величины до лучших времен, т.е. до тех пор, пока вы их не достигнете. Развлекитесь.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Весов Несмотря на то, что завтра вы будете довольно практичны в области личной жизни, при этом вам будет не занимать ярких фантазий и грез, которые будут будить в вас жажду страстных интригующих событий.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Скорпионов На протяжении всего дня вы можете испытать огромный соблазн выкинуть какой-либо экстравагантный поступок. Попробуйте не допускать излишней эмоциональности в той или иной ситуации. Вам может показаться несколько обидным и несправедливым поведение кого-то из знакомых. Не принимайте близко к сердцу чужие ошибки.

9 Стрелец (23 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Стрельцов Решительность в этот день вам явно не повредит. Звезды уверены в том, что если вы возьмете быка за рога, фортуна улыбнется вам с куда большей вероятностью, чем если вы будете пассивно ждать у моря погоды. Даже если как правило это не ваш стиль жизни, на сегодня его придется поменять.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Козерогов Завтра присущие вам дипломатические способности сослужат вам очень хорошую службу в личной жизни.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 10 ноября 2019 для Водолеев Завтра вы будете очень критично настроены по отношению к себе. Постарайтесь не вдаваться в слишком глубокий самоанализ, а просто исправьте то, что вам не нравиться. Уделите внимание внешности. День будет удачен для дальних поездок и водных прогулок. Будьте осторожны с алкоголем.