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Понедельник, 18.11.2019
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Бизнес-гороскоп на неделю (18.11 - 24.11.2019): все знаки зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю (18.11 - 24.11.2019): все знаки зодиака
07:38 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

В первой половине недели труднее налаживать взаимодействие, проводить переговоры, но зато решения, которые будут приниматься в этот период, будут отличаться большей взвешенностью.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овны могут понести убытки в результате неудачных инвестиций. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых рисков. Если вам будут предлагать вложить деньги в сверхдоходный проект – не торопитесь соглашаться. Наверняка вас пытаются втянуть в очередную финансовую пирамиду. Берегите те деньги, которыми сейчас располагаете. Главная задача дня состоит в том, чтобы не столько заработать деньги, сколько суметь сохранить уже имеющиеся финансовые ресурсы.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов 

Наиболее проблемная тема дня у Весов может быть связана с деловым партнерством. Звезды советуют вам вести себя осмотрительнее с деловыми партнерами. Не давайте никому денег в долг и сами не просите взаймы. Старайтесь самостоятельно справиться со своими финансовыми проблемами без привлечения внешних заимствований. Полагайтесь на поддержку опытных коллег. При работе в сфере услуг, фиксируйте все пожелания клиентов – не полагайтесь на память.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов 

У Близнецов неблагоприятный день для ведения переговоров и подписания документов о сотрудничестве. Вам будет нелегко находить компромиссные решения и поддерживать баланс интересов. Бизнесменам важно держать под контролем то, как выполняются достигнутые ранее договорные отношения. Вы можете выяснить, что вас в течение длительного времени пытались обманывать.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)
Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)Читать полностью

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Типичные Раки всегда тяготеют к семейным ценностям. В сегодняшних делах вы сможете найти опору и поддержку со стороны родителей, членов семьи и близких родственников. Что же касается друзей и коллег по трудовому коллективу, то сегодня они могут не оправдать ваших ожиданий. Не следует обременять их своими проблемами. Старайтесь непременно доводить до полного завершения начатые дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Звезды советуют Львам воздержаться от участия в праздничных мероприятиях типа корпоративной вечеринки, особенно если там будет присутствовать ваше начальство. В ходе такого мероприятия вы можете попасть в неприятную историю. Вместе с тем, это хороший день для аналитической обработки информации. Прилагайте усилия для расширения и укрепления деловых связей.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

У Дев сегодняшний день складывается неблагоприятно для ведения судебных тяжб и подачи исковых заявлений в суд относительно возмещения материального ущерба. Ваши усилия получить так или иначе компенсацию могут оказаться тщетными. Также это не лучший день для оформления недвижимости в собственность. Вместе с тем это благоприятный день для работников сферы услуг.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Сегодня звезды советуют Весам по мере возможности обойтись без деловых поездок и встреч. Контакты с людьми будут весьма нестабильными. Любые договоренности имеют тенденцию к срыву и неисполнению. А новые деловые контакты вряд ли продержатся с вами надолго. Также не исключены поломки транспортных средств, опоздания на деловые встреч.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы способны добиться успеха при индивидуальном труде. Деловое партнерство и договорные обязательства – это две темы, которые сегодня могут оказаться для вас невыгодными с финансовой точки зрения. Также, во второй половине дня между вами и начальством могут испортиться отношения – постарайтесь не делать ничего по своей личной инициативе, игнорируя мнение начальства.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Звезды советуют Стрельцам воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег по трудовому коллективу. Это не вполне продуктивное поведение, в результате которого вы потеряете возможность эффективно решать многие практические вопросы. Кроме того, вам может прилететь ответная критика от коллег. Не подвергайте сомнению авторитет тех людей, с кем приходится вместе работать – это в ваших же интересах.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Звезды советуют Козерогам ориентироваться на то мнение и ту позицию, которую будет высказывать ваше начальство. Старайтесь строго соблюдать сроки выполнения плановых работ и не нарушать график. Дело в том, что вашим сильным деловым качеством, которое оценит начальство, является исполнительская дисциплина. Нежелательно вносить изменения в традиционный стиль работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев 

Звезды советуют Водолеям не питать иллюзий относительно положительных сдвигов в карьере. Также это не лучший день для составления планов на будущее и подведения итогов проделанной работы вместе с коллективом. Внешние обстоятельства могут внезапно поменяться, и вам придется оперативно реагировать. Используйте свободное время для более глубокого изучения тонкостей своей профессии.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб неблагоприятный день для аналитической обработки информации, подготовки документов для визирования в официальных инстанциях. Диалог с начальством и служебная переписка – это темы, из-за которых у вас могут быть неприятности. В карьере не ожидается положительных подвижек. Однако и каких-то серьезных осложнений тоже не предвидится.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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