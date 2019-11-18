Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.11 - 24.11)

Эта неделя может доставить определенные беспокойства во всём, что связано с бытовыми делами.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Овен

Суетное время ждет вас впереди. Дел окажется много, но вас не будет покидать ощущение, что их количество не уменьшается... Из-за сильной занятости вы можете пропустить важные изменения в собственной семье. Сейчас можно и нужно заниматься своей фигурой.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Телец

Велик шанс изменений в личной жизни, особенно если вы одиноки. Присматривайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить того самого. Звезды предлагают вам отправиться на шопинг, чтобы обновить гардероб. Не жалейте денег на себя любимую: эти вложения окупятся.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Близнецы

Череда благоприятных событий ожидает вас. Отложите неинтересные и тяжелые дела на потом. Посвятите время тому, к чему у вас лежит душа. Кстати, сейчас можно делать перестановку в доме или небольшой ремонт.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Рак

На первом месте для вас сейчас будет работа. Из-за этого могут пострадать личные отношения, зато, скорее всего, вы получите денежную премию. Научитесь отдыхать, чтобы ваши ресурсы не закончились. Осторожнее с жирным и мучным! Поберегите здоровье и фигуру.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Лев

Разногласия, которые могут появиться в отношениях, старайтесь решать сообща с партнером. Не делайте поспешных выводов и не принимайте необдуманных решений. Важно действовать с холодной головой. Львам-водителям звезды советуют быть осторожнее на дороге.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Дева

Осенняя хандра может накрыть вас в этот период. Вы будете чувствовать усталость. Чтобы поднять настроение, общайтесь с друзьями, наладьте отношения с домочадцами. Заводя новые знакомства, не обольщайтесь. Возможно, человек окажется не тем, за кого себя выдает.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Весы

Постарайтесь выстроить доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить тревожные звоночки. На работе важный период начнется с 20 ноября. В ваших интересах трудиться скрупулезно и тщательно. В этом случае ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Скорпион

Хотели оказаться в центре внимания? Получайте! Только не надевайте корону, иначе окружающие быстро спустят вас с небес на землю. В ближайшие неделю можно кардинально менять образ и условия жизни. В частности, время благоприятно для переездов и покупки квартиры.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Стрелец

Сложности, которые ранее вызывали у вас много вопросов, сейчас окажутся легко разрешимыми. Вы легко сможете договариваться с близкими людьми. Для сделок и заключения договоров этот период не подходит. Решение серьезных вопросов отложите до начала декабря.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Козерог

Ваши отношения с партнером станут более доверительными и открытыми. Козероги, состоящие в браке давно, могут ждать приятных сюрпризов от партнера. Некоторые представители знака рискуют подхватить простуду. Примите профилактические меры, чтобы не заболеть.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Водолей

Денежных проблем сейчас будет не избежать. Вместо того чтобы паниковать, подумайте, на чем можно гарантированно заработать, а на чем - сэкономить. Период благоприятен для поиска второй половинки. От дальних поездок лучше воздержаться: в это время вы нужны дома.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября 2019 года Рыбы

Накопившиеся проблемы лучше решать сейчас: потом будет поздно. Старайтесь никого не критиковать, лучше обращайте внимание на собственные ошибки. Вторая половина недели - идеальное время для творчества. Погрузитесь в него с головой, чтобы запастись энергией на будущее.