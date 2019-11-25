Бизнес-гороскоп на неделю (25.11 - 1.12.2019): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп на неделю для Овна
Активная деятельность поможет Овнам удержаться на плаву. Без трат не обойтись, но их можно направить в продуктивное русло. Особенно важно подстраховать себя в тех расходах, которые каждый раз случаются неожиданно или невовремя: сразу отложить сумму на оплату кредитов или счетов, докупить в аптечку лекарства, пополнить запасы корма для домашних питомцев. Овнам лучше действовать по списку, чтобы ничего не забыть и все успеть.
Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов
Представителям этого созвездия, согласно финансовому гороскопу, важно избавиться от внутренних демонов. Сомнения и страхи способны заблокировать денежные потоки. Тельцам важно верить в себя, трудиться спокойно и без суеты, делать свое дело так, чтобы результат устраивал в первую очередь самих Тельцов. Покупки на неделе будут вполне уместны, но лучше совершать их при свете дня, чтобы повысить заодно свою энергетику.
Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов
Многие Близнецы к началу зимы придут с пониманием того, что бы им хотелось изменить в своей жизни. Коснется это и финансовой сферы. Близнецы могут задуматься о смене деятельности, о профессиональной переподготовке, о собственном деле или о других перспективных начинаниях. Делать решительные шаги пока рано: небесные тела в конце ноября будут непостоянными и беспокойными. Но план уже зреет у Близнецов в сознании, и с первым днем зимы он даст о себе знать.
Финансовый гороскоп на неделю для Раков
Неделя будет насыщенной и у Раков. Им предстоит проводить встречи, участвовать в совещаниях или мозговых штурмах, общаться с клиентами и партнерами — словом, деловая активность у них, судя по положению звезд, бьет ключом. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют как следует отдыхать, чтобы такой график не привел к переутомлению или бессоннице. Хранить деньги стоит правильно. Самым напряженным днем будет пятница, поэтому субботу лучше максимально разгрузить, отказавшись даже от покупок или перенеся их в Интернет.
Финансовый гороскоп на неделю для Львов
Львам астрологи рекомендуют не разбрасываться деньгами — средства еще понадобятся, и довольно скоро. Возможно, на неделе Львы решат прикупить новогодние презенты или вдруг найдут вещицу, которую давно собирались приобрести и которая требует значительных финансовых вливаний. Хорошо на неделе идут торговые дела, но лучше не назначать важные сделки на четверг или, как минимум, особенно тщательно к ним готовиться.
Финансовый гороскоп на неделю для Девы
Сферы жизни Дев в конце ноября прочно взаимосвязаны: от поддержки близких будут зависеть карьерные успехи, от самореализации — физическое здоровье, а от финансов — возможности в романтической сфере. Многим Девам захочется порадовать сюрпризами родных, друзей или партнера. Можно заранее подыскивать подарки: скорее всего, Девы найдут вещи с большими скидками, не потеряв при этом в качестве, и избавят себя от спешки в последних числах декабря.
Финансовый гороскоп на неделю для Весов
Творческий подход пригодится в денежной сфере: Весы могут буквально привлечь доходы силой мысли, но для этого предстоит сосредоточиться на созидании. Полезно в свободное время смотреть мотивирующие фильмы или сериалы, читать книги, знакомиться с историями успешных людей. Кое-какие приемы Весы могут взять на вооружение и протестировать уже сейчас. Можно испробовать медитацию на привлечение богатства.
Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов
Нейтральная в плане энергетики неделя ожидает Скорпионов — по крайней мере, в финансах все будет тихо и без сюрпризов. Встряска возможна только тогда, когда Скорпионы сами того пожелают. В целом же, стоит пересмотреть расходы, выяснить, на что уходят деньги, не нужно ли перераспределить денежные потоки в собственном бюджете. Внимательность при обращении с банковскими картами и кошельком не навредит в четверг, когда планеты собираются в негативных аспектах.
Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов
Стрельцам астрологи советуют приниматься за покупки со среды: в этот день энергетика небесных светил сменится на положительную и будет весьма благоприятной. Все покупки Стрельцов прослужат долго и непременно их порадуют. Можно вкладываться в свой имидж, оплачивать курсы или спортзал, записываться на йогу или занятия английским. Начало недели лучше посвятить зарабатыванию денег и росту бюджета. Вполне возможны перестановки на карьерной лестнице.
Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов
Обучение и новый опыт откроют двери успеха Козерогам. Пора повышать квалификацию, впереди — предновогодние кадровые перестановки, корпоративные тренинги, новые решения начальства и, вероятнее всего, премии. Но под лежачий камень вода не течет, и Козерогам предстоит доказывать это на своем примере. Важно проверять, на что тратятся деньги: есть некоторый риск стать жертвой мошенника.
Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев
Водолеям принесут удачу покупки, связанные с домом, уютом и семьей. Это могут быть и новые предметы бытовой техники, и какая-нибудь забавная настольная игра для всех домочадцев, и вклад в ремонт. Водолеям захочется подойти к делу с фантазией, посетить незнакомые торговые центры или заказать необычные подарки в Интернете. Ограничивать себя не нужно. В конце концов, даже привычный поход в магазин может превратиться в забавное приключение.
Финансовый гороскоп на неделю для Рыб
Это водное созвездие в конце осени предпримет важный шаг. Рыбы задумаются о будущем отпуске, и это произойдет неспроста. Энергетическая перезагрузка и смена обстановки нужна всем нам, а восприимчивым Рыбам после осенней хандры так и вовсе просто необходима. К счастью, можно найти счастье даже в мелочах. Но если финансы позволяют, часть денег пора убрать в копилку — на новогодние выходные Рыбы могут отправиться в небольшой отпуск и провести глобальную чистку сознания.