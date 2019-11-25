Бизнес-гороскоп на неделю (25.11 - 1.12.2019): все знаки зодиака

Гороскоп финансов поможет начать декабрь в отличном настроении. Пора притягивать деньги, ведь совсем скоро наступят предновогодние хлопоты.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Активная деятельность поможет Овнам удержаться на плаву. Без трат не обойтись, но их можно направить в продуктивное русло. Особенно важно подстраховать себя в тех расходах, которые каждый раз случаются неожиданно или невовремя: сразу отложить сумму на оплату кредитов или счетов, докупить в аптечку лекарства, пополнить запасы корма для домашних питомцев. Овнам лучше действовать по списку, чтобы ничего не забыть и все успеть.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Представителям этого созвездия, согласно финансовому гороскопу, важно избавиться от внутренних демонов. Сомнения и страхи способны заблокировать денежные потоки. Тельцам важно верить в себя, трудиться спокойно и без суеты, делать свое дело так, чтобы результат устраивал в первую очередь самих Тельцов. Покупки на неделе будут вполне уместны, но лучше совершать их при свете дня, чтобы повысить заодно свою энергетику.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Многие Близнецы к началу зимы придут с пониманием того, что бы им хотелось изменить в своей жизни. Коснется это и финансовой сферы. Близнецы могут задуматься о смене деятельности, о профессиональной переподготовке, о собственном деле или о других перспективных начинаниях. Делать решительные шаги пока рано: небесные тела в конце ноября будут непостоянными и беспокойными. Но план уже зреет у Близнецов в сознании, и с первым днем зимы он даст о себе знать.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Неделя будет насыщенной и у Раков. Им предстоит проводить встречи, участвовать в совещаниях или мозговых штурмах, общаться с клиентами и партнерами — словом, деловая активность у них, судя по положению звезд, бьет ключом. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют как следует отдыхать, чтобы такой график не привел к переутомлению или бессоннице. Хранить деньги стоит правильно. Самым напряженным днем будет пятница, поэтому субботу лучше максимально разгрузить, отказавшись даже от покупок или перенеся их в Интернет.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам астрологи рекомендуют не разбрасываться деньгами — средства еще понадобятся, и довольно скоро. Возможно, на неделе Львы решат прикупить новогодние презенты или вдруг найдут вещицу, которую давно собирались приобрести и которая требует значительных финансовых вливаний. Хорошо на неделе идут торговые дела, но лучше не назначать важные сделки на четверг или, как минимум, особенно тщательно к ним готовиться.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Сферы жизни Дев в конце ноября прочно взаимосвязаны: от поддержки близких будут зависеть карьерные успехи, от самореализации — физическое здоровье, а от финансов — возможности в романтической сфере. Многим Девам захочется порадовать сюрпризами родных, друзей или партнера. Можно заранее подыскивать подарки: скорее всего, Девы найдут вещи с большими скидками, не потеряв при этом в качестве, и избавят себя от спешки в последних числах декабря.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Творческий подход пригодится в денежной сфере: Весы могут буквально привлечь доходы силой мысли, но для этого предстоит сосредоточиться на созидании. Полезно в свободное время смотреть мотивирующие фильмы или сериалы, читать книги, знакомиться с историями успешных людей. Кое-какие приемы Весы могут взять на вооружение и протестировать уже сейчас. Можно испробовать медитацию на привлечение богатства.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Нейтральная в плане энергетики неделя ожидает Скорпионов — по крайней мере, в финансах все будет тихо и без сюрпризов. Встряска возможна только тогда, когда Скорпионы сами того пожелают. В целом же, стоит пересмотреть расходы, выяснить, на что уходят деньги, не нужно ли перераспределить денежные потоки в собственном бюджете. Внимательность при обращении с банковскими картами и кошельком не навредит в четверг, когда планеты собираются в негативных аспектах.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи советуют приниматься за покупки со среды: в этот день энергетика небесных светил сменится на положительную и будет весьма благоприятной. Все покупки Стрельцов прослужат долго и непременно их порадуют. Можно вкладываться в свой имидж, оплачивать курсы или спортзал, записываться на йогу или занятия английским. Начало недели лучше посвятить зарабатыванию денег и росту бюджета. Вполне возможны перестановки на карьерной лестнице.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Обучение и новый опыт откроют двери успеха Козерогам. Пора повышать квалификацию, впереди — предновогодние кадровые перестановки, корпоративные тренинги, новые решения начальства и, вероятнее всего, премии. Но под лежачий камень вода не течет, и Козерогам предстоит доказывать это на своем примере. Важно проверять, на что тратятся деньги: есть некоторый риск стать жертвой мошенника.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям принесут удачу покупки, связанные с домом, уютом и семьей. Это могут быть и новые предметы бытовой техники, и какая-нибудь забавная настольная игра для всех домочадцев, и вклад в ремонт. Водолеям захочется подойти к делу с фантазией, посетить незнакомые торговые центры или заказать необычные подарки в Интернете. Ограничивать себя не нужно. В конце концов, даже привычный поход в магазин может превратиться в забавное приключение.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Это водное созвездие в конце осени предпримет важный шаг. Рыбы задумаются о будущем отпуске, и это произойдет неспроста. Энергетическая перезагрузка и смена обстановки нужна всем нам, а восприимчивым Рыбам после осенней хандры так и вовсе просто необходима. К счастью, можно найти счастье даже в мелочах. Но если финансы позволяют, часть денег пора убрать в копилку — на новогодние выходные Рыбы могут отправиться в небольшой отпуск и провести глобальную чистку сознания.