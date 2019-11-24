Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.11 - 1.12)

Гороскопы помогают людям планировать дела на будущее, обходить стороной неприятности и настраиваться на позитивный лад.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Овен

На этой неделе у Овнов возможны небольшие проблемы со сном и самочувствием, поэтому им лучше воспользоваться заговорами на крепкое здоровье. Они помогут обрести силы. Чтобы предотвратить недомогание, лучше не браться за все дела подряд. Нужно быть последовательными и прислушиваться к логике, а не к сердцу.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Телец

Энергия звезд и планет станет менее созидательной для Тельцов во вторник. В понедельник будет возможность закончить важные дела и приступить к новым. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Тельцам нужно двигаться вперед без сомнений в себе. Стоит только начать какое-то дело, и мотивация резко возрастет.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Близнецы

На этой неделе у Близнецов все будет относительно спокойно в плане энергетики. В некоторые дни планеты и звезды станут более динамичными и непредсказуемыми. К таким можно отнести 25, 28 и 30 ноября. Астрологи рекомендуют в это время не рисковать, а просто наслаждаться происходящим вокруг. Особенно позитивным днем станет 1 декабря. Близнецам нужны какие-то изменения, а первый день зимы для этого подойдет как нельзя лучше.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Рак

Придется делать выбор, в какой из сфер лучше проявить активность. Угнаться за двумя зайцами будет непросто, особенно 25, 29 и 30 ноября, пока звезды и планеты будут находиться в диссонансе. В целом на этой неделе лучше планировать свои дела осторожно, не забывая про приоритеты. Деловые и рабочие отношения потребуется построить на взаимном доверии. Успех в делах и бизнесе будет напрямую зависеть от умения работать в команде.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Лев

Самый непредсказуемый день недели — 28 ноября. Менять свою жизнь в этот день и в целом на неделе не стоит. Эксперты советуют остерегаться типичных для Львов жизненных ошибок. Несмотря на повышенную созидательную энергию планет, Львы могут пойти по неверному пути.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Дева

Во всем, что касается денег, работы и творчества, лучше иметь наготове запасной план, потому что дела могут пойти не по нужному сценарию. Найти выход из сложной жизненной ситуации Девам помогут несколько эффективных способов. Астрологи рекомендуют им рассчитывать только на самих себя. Важно оставаться сосредоточенными, чтобы избежать проблем.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Весы

У Весов начинается время, когда стоит уделить внимание простой и монотонной работе, домашним делам. Конец ноября будет очень спокойным и предсказуемым. Изменить жизнь к лучшему поможет закон притяжения, который гласит, что созидательные и позитивные мысли творят чудеса. Нужно сфокусироваться именно на них, а не на страхах и комплексах.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Скорпион

Астрологи советуют Скорпионам прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Каждая деталь будет очень важна. При этом очень опасными будут такие чувства, как жадность и ревность. Из-за них могут возникнуть новые проблемы. Также стоит избегать фальши в поведении. Честность и открытость — лучшее оружие против неудач.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Стрелец

На этой неделе можно смело заключать соглашения, подписывать важные бумаги, а также совершать дорогостоящие приобретения. Немалую важность будет иметь своевременный отдых.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Козерог

Козероги на этой неделе могут стать более восприимчивыми к негативной энергии, исходящей от окружающих людей. Это значит, что лучше сфокусироваться на делах, которые не требуют коллективной работы. Также эта неделя благоприятна для домашних дел, уборки, покупки мебели, начала ремонта.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Водолей

Пришло время для повышенной физической активности. Сидеть без дела астрологи не рекомендуют, особенно в начале недели, когда силы Водолеев будут на пике. Равнодушие к себе — самая грубая потенциальная ошибка текущей недели.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Рыбы

Многим Рыбам придется научиться говорить «нет» коллегам и начальству, потому что от них будут требовать больше усилий и времяпрепровождения на работе. Обязанности — это важный момент в жизни каждого из нас. Но на этой неделе нужно заняться собой. Пришло время воплотить в жизни давние планы по посещению какого-то интересного места или по приобретению чего-то дорогостоящего.