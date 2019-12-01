Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (2.12- 8.12)

Старайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы обойти проблемы стороной и добиться успеха во всех сферах жизни.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Овен

Овнам на этой неделе можно смело начинать новые дела, браться за самые важные и сложные проекты на работе и в бизнесе. Не помешает небольшое преображение в домашней обстановке: можно купить новую мебель, аксессуары или сделать перестановку. Также астрологи советуют в начале недели провести уборку, чтобы привлечь в дом позитивную энергетику.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Телец

В целом неделя покажется непростой, потому что понизится производительность, люди могут разочаровывать своими действиями и словами. Важно контролировать эмоции, чтобы не сорваться и не спровоцировать еще больший поток проблем. Стоит принимать всё спокойно, без нервов.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Близнецы

Запрограммировать энергетику человека на успех не так уж и сложно. Особенно это касается Близнецов, которым в начале декабря улыбнется удача, ведь звезды расположатся самым благоприятным образом. Уже с понедельника эти люди почувствуют прилив сил и уверенности, что позволит настроиться на нужную волну. Нужно сохранить этот позитивный настрой до самой пятницы.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Рак

Данная неделя отличается повышенной духовной составляющей, поэтому можно посвятить время саморазвитию, общению с близкими, поиску новых друзей. Астрологи советуют навестить родных, позвонить старым друзьям и знакомым, пригласить их в гости и насладиться общением.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Лев

На буднях избежать проблем поможет шестое чувство в совокупности с хитростью и предусмотрительностью. На выходных Львам понадобится небольшая встряска, потому что трудолюбивые представители этого Знака могут сильно устать. Смена обстановки пойдет на пользу, поэтому из всех видов отдыха лучше выбрать самый необычный.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Дева

Уже в начале этой недели астрологи советуют Девам приступать к реализации задуманного. Если важные цели еще не намечены, стоит прислушаться к интуиции. Она подскажет, в каком направлении лучше двигаться. На пути Дев встретятся некоторые преграды, но не нужно тут же бросать дела. Трудности бывают у всех, и их важно преодолеть.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Весы

В начале недели возможны конфликты дома или в рабочем коллективе, но потом ситуация изменится в лучшую сторону. Уже к среде большинство проблем сойдет на нет. В выходные Весам лучше как следует отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Скорпион

Скорпионов нельзя отнести к людям, которым легко достаются деньги. Это типичные трудоголики, влюбленные в сам процесс работы. Но на этой неделе звезды подарят хорошие возможности в финансовой сфере, поэтому можно поговорить с начальством о повышении зарплаты, поискать место работы с лучшими условиями или дополнительный источник дохода. В бизнесе Скорпионам тоже потребуется расширение. Это предотвратит стагнацию, последствия которой могут оказаться крайне неутешительными.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Стрелец

На этой неделе наступает идеальный период для творческой реализации Стрельцов. Большой успех ожидает тех, кто так или иначе связан с искусством, креативной деятельностью. Звезды и планеты в полной гармонии. Это значит, что пришло время полностью раскрыть свой потенциал и посвятить себя делам.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Козерог

Козерогам желательно не перекладывать свою ответственность на других людей. Представители этого Знака редко так поступают, но сейчас лучше совсем избегать делегирования полномочий. Принимать важные решения и заниматься важными делами лучше в одиночку. То же самое касается покупок, заключения важных сделок.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Водолей

У Водолеев повысится эмоциональная и физическая выносливость. Планеты и звезды помогут им преуспеть в любых делах, которые требуют усидчивости, терпения и повышенной концентрации внимания. Также представители этого Знака станут более харизматичными, что поможет им преуспеть в любви и в бизнесе.

Гороскоп на неделю с 25 по 1 декабря 2019 года Рыбы

На этой неделе появится возможность помириться с близким человеком или коллегами. Это будет истинным лекарством от бед, потому что конфликты требуют очень много энергии и сил.