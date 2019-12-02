Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (02.12 - 08.12)

Любовный гороскоп на начало декабря — отличное руководство к действию для всех, кто мечтает любить и быть любимым.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Эту неделю Марс проведет в Скорпионе, а значит, Овны с удивлением обнаружат, что люди устроены намного сложнее, чем им казалось. Партнер откроется им совершенно с другой стороны, и вполне возможно, что с темной. В итоге окружение Овнов начнет постепенно меняться. В целом в начале декабря будет много перемен и событий, но важно находить время для духовных практик, отдыха и приятных дел. А если придется разбирать старые проблемы, уделяйте им больше внимания: сами собой они не решатся.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Луна в Рыбах, активная с 3 по 5 декабря, сулит Тельцам переписки, общение и очень много эмоций. Представители этого Знака будут ссориться, мириться, объясняться в любви или с грустью в сердце просить прощения у партнера. В качестве подготовки к Новому году астрологи советуют заняться нерешенными личными проблемами и подумать, что можно сделать для гармонизации чувств: обсудить все, устроить перерыв, походить к семейному психологу?

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

В личной жизни Близнецов будут кипеть нешуточные страсти и бурлить эмоции: Меркурий в Скорпионе. В паре кто-то может страшно обидеться, а кто-то будет продолжать накалять атмосферу. Астрологи советуют несколько раз подумать, прежде чем ссориться. Намного лучше сейчас сосредоточиться на внутреннем состоянии, ведь неделя может принести судьбоносный момент для личной жизни. Близнецам рекомендуется подумать: все ли их устраивает в текущем положении или есть что изменить?

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Как бы Раков ни пугали перемены, если хочется счастья — придется взглянуть правде в лицо. На этой неделе Венера, пребывающая в прагматичном Козероге, поможет преуспеть в личных делах, подарит возможность решить назревшие проблемы и найти выход их кризиса. Влюбленным Ракам можно наконец признаться в своих чувствах и сделать несколько решительных шагов. Возможны новые встречи и увлечения: на этой неделе флюиды любви буквально витают в воздухе.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Под покровительством Солнца в Стрельце в отношениях будет царить атмосфера любви, понимания и умиротворения. И этим стоит наслаждаться, проводя больше времени с любимым человеком. Астрологи также советуют Львам воспользоваться удачным моментом и купить подарки родным: именно в начале декабря получится угадать их желания и подарить то, что приведет их в восторг.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Меркурий и Марс заняли положение, благоприятное для коротких путешествий, смены обстановки и новых впечатлений. Если есть желание разнообразить личную жизнь, начинайте его исполнять. Стоит уделить внимание партнеру и семье, пока еще есть время «подтянуть хвосты». Ведь совсем скоро новогодняя кутерьма закружит, и появятся новые трудности. Посторонний человек легко переживет безразличие в общении, но только не любимый.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Тема любви захватит Весов на этой неделе. Если появятся новые увлечения или поклонники, помните: нынешние чувства будут мимолетными и не таким уж глубокими. Однако свободные Весы получат хорошие уроки и новый опыт. А вот семейным представителям этого Знака стоит найти пищу для размышлений и ярких инсайтов. Астрологи советуют записать все, что произошло за последние 3 месяца, и все, что Весы поняли о любви: выводы обязательно поразят.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Встреча Марса и Меркурия в созвездии Скорпиона указывает, что на этой неделе у представителей данного Знака будет много разговоров и мыслей по поводу отношений и дальнейшего будущего. Очень важно подойти к этому вопросу серьезно и определиться, чего хочется от жизни и чувств. К выходным можно будет расслабиться, отправиться с любимым человеком за город и устроить там идеальное свидание.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов началась праздничная пора, и пока Солнце в их Знаке, они имеют полное право немного капризничать. Мечты будут исполняться сами собой, поэтому можно загадывать желания. Астрологи советуют наслаждаться чувствами, радоваться жизни и устраивать свидания, даже если нет повода. Декабрь для Стрельцов — счастливый месяц, который подарит яркие и приятные мгновения.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Венера в Козероге обещает представителям этого Знака тихую и размеренную неделю. Очарование и уверенность будут на высоте, поэтому можно смело включаться в работу над отношениями: получится с опережением завершить все, что предполагалось закончить в следующем году. У Козерогов начнется светлая полоса, даже если им так не покажется. Стоит только попробовать позитивное мышление, и картина мира сразу приобретет новые яркие краски.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Активный Сатурн поможет Водолеям преуспеть на этой неделе. Если назреет необходимость поговорить с близким человеком и обсудить все до деталей, можно смело переходить в наступление: серьезные разговоры в начале декабря пройдут максимально успешно. Эта неделя также идеально подходит для уединения и духовных поисков. Главная трудность — разобраться в себе. Если же это получится, все сферы жизни начнут развиваться стремительней.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе не стоит пытаться достичь амбициозных целей на работе или в учебе. Луна в Рыбах подсказывает: хорошие новости поджидают Рыб совсем в другом месте. Эта неделя, особенно ее первая половина, прекрасна для чувств, любви, общения и участия в публичных мероприятиях. Астрологи рекомендуют поддаться течению и попробовать что-то новое: это принесет удовольствие, заряд вдохновения и, возможно, долгожданное счастье.