Гороскоп на 9 декабря: весь мир сегодня у ног Рыб, а у Дев - неудачный день

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Овнов Сегодня Овнам будет тяжело достичь взаимопонимания с близкими людьми. Грубость и нежелание слушать и принимать вашу точку зрения — вот что вас ждет. Ссоры из-за ерунды могут перерасти в мощное цунами скандала, которое смоет ваши отношения навсегда. Так что смирите свой пыл, больше любви и терпения, тем более что после обеда все как-то само собой устроится. А к вечеру вы вообще забудете о страстях, которые бушевали с утра, и проведете время в любви, нежности и согласии. Уделите время любимому человеку — это нужно вам обоим.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Тельцов Сегодня все силы Тельцов будут направлены на то, чтобы отстоять свои принципы. Ваша фантазия сегодня работает на полную мощность и жизненные силы на высоте. Все, что сегодня происходит, казалось бы, даже не в вашу пользу, все равно в итоге будет повернуто в личную выгоду, особенно, если основные события дня будут происходить после обеда. Даже то, на что вы и надеяться не смели, может оказаться обычной реальностью. Однако дам, родившихся под знаком Телец, может ожидать жестокое любовное разочарование.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Близнецов День познания нового, благоприятен для самообразования, открытия пути к постижению заветной фантазии. Возможно сегодня, близкие люди укажут на не слишком порядочный поступок с вашей стороны — будьте готовы достойно и спокойно принять критику. Будьте лояльны и не злитесь, не позволяйте эмоциям внести вас в поток конфликтов, не делайте однозначных высказываний и не повышайте в этот день ни на кого голос. Постарайтесь сегодня уделить больше внимания подрастающему поколению, общение с детьми наполнит вас свежими силами.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Раков День обманов и иллюзорных надежд. Вас могут оговорить, но и сами избегайте сплетничать. Эгоистов и агрессоров сегодня обходите стороной. Если кто-нибудь попытается сегодня преподать какие-либо новые религиозные взгляды — не слушайте, у вас есть свои принципы их и придерживайтесь. Не решайте ничего важного, не лезьте в споры, займите позицию выжидания, а если вас все-таки спровоцируют к участию в ссоре, не повышайте голоса. Если вам сегодня предстоит визит к врачу, лучше его отложить.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Львов Для Львов день может показаться трудным, как никогда, не расходуйте силы зря. Посмотрите на тех, кто вас окружает — может быть, вы слишком увлеклись собой, своими делами, личными идеями и финансовым благополучием, и бездарно пропускаете заветную возможность достичь чего-то важного? Общайтесь спокойно, не нагнетайте эмоции, сегодня вероятны споры с начальством и сослуживцами, но если вы будете держать себя в руках, то найдете приемлемую для всех точку зрения. Вечером возможно ощущение легкого недомогания.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Дев День для Дев не то что бы неудачен, а совсем неудачен. Не стоит сегодня начинать новое, планировать что-то на далекое будущее, решать бытовые вопросы разного характера. В этот день вас могут обокрасть или обмануть, так что воздержитесь от походов туда, где скапливается толпа. Если вы будете действовать с умом, то опасности удастся обойти, но лучше не рискуйте. Общение с близким человеком сможет отвлечь вас от неприятных событий и мыслей.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Весов День ложных надежд и безжалостных обманов. Вас слишком много, и это разрушает не только отношение с близкими, но и вашу душу. Принимайте на себя ответственность и не идите на поводу у искушений. То, как вы будете действовать сегодня, наложит отпечаток на всю вашу личную жизнь. Во второй половине дня может ухудшиться самочувствие: вероятны головные боли и обострение хронических заболеваний, так что укрепляйте тело, займитесь профилактикой, в противном случае, если вы сегодня заболеете, это может затянуться надолго. На работе вероятны недоразумения, но, в общем, ничего, с серьезными для Весов последствиями в этот день не предвидится.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Скорпионов У Скорпионов сегодня возможен неожиданный отъезд — командировка или поездка загород. Самые смелые ваши расчеты благодаря этому подтвердятся, а ваши новые предложения именно сейчас очень кстати и шеф, непременно, оценит их по достоинству. После обеда не уделяйте много времени делам, как бы удачно не начинался день. В личных отношениях не давайте воли чрезмерным чувствам. Тот, кому вы доверяете, может повести себя некрасиво, что вас расстроит, ведь вы доверяете людям и желаете им добра.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Стрельцов Сегодня Стрельцы как бы обновляются энергией из космоса. Простите недругов и откройте сердце для любви. Не будьте слишком самоуверенны, не пытайтесь командовать, во что бы то ни стало — близкий человек может обидеться, и это расстроит ваши взаимоотношения. Лучше дайте своим близким почувствовать всю вашу любовь и надежное плечо. День хорош для того, чтобы заняться благотворительностью. Простите сегодня тех, кто вас огорчил, и будьте внимательны к взрослому поколению.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Козерогов День хорош для накопительных вкладов, а также для завершения начатых ранее дел. Пусть вас сегодня не отвлекают второстепенные вопросы, постарайтесь не провести день впустую — это может подорвать ваше финансовое благополучие. С утра и до обеда вероятна встреча с нужным человеком, что станет благополучным финалом вашей деятельности в последние дни.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 9 декабря 2019 для Водолеев День принятия значимых для Водолеев решений. Сегодня в вашу семью может проникнуть некая сплетня, что повлечет недоразумения, споры и даже, быть может, крупный скандал. Новость, которую вы не ожидаете, новые для вас обязанности и дела по дому, отнимут массу времени и жизненной энергии. Ни с кем сегодня не знакомьтесь и обходите стороной всех, кто вам чем-либо не нравится. Если позволите кому-либо воздействовать сегодня на свою жизнь, это принесет в будущем плохой результат. Только собственные возможности и свои силы, и никаких чужих советов.