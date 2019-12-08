Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (09.12- 15.12)

На этой неделе следует помириться с людьми, которых подвели или обидели в течение уходящего года.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Овен

В целом этот период для Овнов пройдет достаточно спокойно, у вас есть свои причины для того, чтобы не ввязываться в происходящие изменения и выбрать выжидательную позицию. В конечном счете, выбор правильного момента может определить исход всей битвы. Следуя этим вполне удобным, не требующим дополнительных усилий правилам, Овны могут избежать многих вероятных проблем.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Телец

Начало недели — период, когда Тельцам стоит отойти от активных действий и уделить время изучению всех аспектов прожитой жизни и достигнутых успехов, наметить возможные направления, определить от чего стоит отказаться, а чему уделить особое внимание.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Близнецы

Правда то, что Близнецы не всегда хороши в определении приоритетов и того, кто является их другом или врагом. Как бы там ни было, если в начале этой недели у вас появится сумасшедшая или неприемлемая с первого взгляда идея, касающаяся улучшения вашего материального состояния или статуса среди вашего окружения, она может оказаться вполне адекватной и применимой к действительности, чем, с вашей стороны, не грех будет воспользоваться. В любом случае, как минимум до четверга, звезды на стороне Близнецов.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Рак

Вы, конечно же, знаете, что нельзя сделать омлет, не разбив яйца, это так. На этой неделе Ракам предстоит делать подчас непростой выбор. Подразумевая под яйцом привычки, отношения с близкими людьми или пути достижения ваших амбициозных планов, можно сказать, что если Раки приложат все усилия, применят свежий подход в решении наболевших проблем, то вероятнее всего им можно будет только позавидовать. В этом случае исход событий прогнозируется в более чем положительных тонах.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Лев

В первые дни этой недели есть большая вероятность того, что кто-то из вашего окружения, пренебрегая своими прямыми обязанностями, переложит ответственность на вас, возможно даже без вашего на то согласия или ведома. Львам придется постараться, чтобы выполнить двойную нагрузку, однако переживать не стоит, вам воздастся по трудам, а ваше рвение не останется незамеченным.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Дева

Лесть и подхалимство будут преследовать Дев по пятам. Однако, несмотря на назойливость, такое чрезмерное восхищение вашей персоной может оказаться вам на руку. В общей массе восторженных речей вы без труда сможете разглядеть новую идею, разобрав и приукрасив которую, вы вполне способны заслужить дополнительную благодарность из уст значимых для вас людей.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Весы

Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно, стараясь помешать вашим намеченным планам. Однако Весам не стоит делать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам, у ваших оппонентов есть свои мотивы поступать именно так, но для вас будет лучше подарить им надежду на успех в их предприятии. В конечном счете, правда всегда побеждает, а в этот раз фортуна явно не на стороне ваших противников.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Скорпион

Происходящие закулисные события, как неудивительно, предоставят Скорпионам некоторую поддержку в их начинаниях, которая в свою очередь приведет их к успеху. Признаки подобных событий, появятся уже в первые дни наступающей недели, однако Скорпионам стоит избегать широкой огласки, как своих успехов, так и своих покровителей, как говорится — цыплят по осени считают.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Стрелец

Вялотекущая до сего времени проблема домашнего или профессионального характера вот-вот превратится в бомбу замедленного действия. Если ваш партнер более предрасположен к разного рода дискуссиям, нежели к реальным действиям, раздумывать Стрельцам не придется. На этот раз требуются неотлагательные меры, и Стрельцам уготована роль спасателей. Забросьте все несрочные дела, займитесь только тем, что действительно важно на этот момент.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Козерог

Начало недели вновь поставит любовные и дружеские отношения на первый план в вашем, и так переполненном, списке забот на текущий период. Шансы поправить сложившееся положение есть, так как возникшие трудности временны. Главный совет для Козерогов — не драматизировать ситуацию, не принимайте непоправимых решений, которые могут принести только временное облегчение, не исправив самой причины разногласий.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Водолей

На этой неделе Водолеям следует сосредоточить свои усилия, исключительно на реальных и выполнимых мероприятиях, оставив трудные и сомнительные вопросы для другого случая. В конечном счете, мы все знаем что, несмотря на все старания, иногда мы просто не в состоянии отвечать за действия других, поскольку каждый человек, даже в самой сплоченной команде, действует исходя из собственных соображений.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2019 года Рыбы

Видимо за все трудности предыдущих периодов, на этой неделе, Рыбы будут награждены шестым чувством, позволяющим видеть выгоду даже там, где другие видят только излишние проблемы. Принципиально, положение планет в начале недели таково, что любые краткосрочные начинания Рыб будут иметь положительную окраску и, так или иначе, обречены на успех. Воспользоваться таким положением стоит обязательно, тем более что у вас накопился солидный багаж нерешенных задач.