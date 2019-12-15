Гороскоп на 15 декабря: у Раков плодотворный день, а Дев ожидают незапланированные поездки

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Овнов Вы говорите то, что думаете, не считаете нужным скрывать свое недовольство или сглаживать острые углы. Однако конфликтов не возникает, окружающие прислушиваются к вашему мнению и идут на компромиссы. Работая самостоятельно, можно добиться успехов, но есть опасность, что вы быстро заскучаете и бросите начатое. Лучше отдать предпочтение делам, требующим творческого подхода. Сегодня у вас лучше получается принимать собственные решения, чем выполнять распоряжения и следовать чужому примеру, даже самому лучшему. Вероятны небольшие денежные поступления, удачные покупки.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Тельцов День обещает быть очень интересным. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, не боитесь отказаться от старых привычек или что-то кардинально изменить в жизни. Будет возможность познакомиться с необычными людьми, которые помогут вам по-новому взглянуть на многие вещи. У некоторых Тельцов появляются новые смелые планы. Чаще всего они связаны с работой или учебой. Становится ясно, на чем нужно сосредоточиться в ближайшее время, чтобы сделать свою жизнь проще и интереснее. Не исключены неожиданные подарки, приятные сюрпризы и денежные поступления.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Близнецов Забот будет больше, чем вы ожидали. Многое складывается не так, как планировалось, приходится быстро ориентироваться в ситуации, принимать новые решения. Порой это заставляет нервничать, потому что вы чувствуете: для успеха нужно везение, а в нем никак нельзя быть уверенным. Можно найти помощников и союзников, вы найдете, чем их заинтересовать. Однако не давайте обещаний, если сомневаетесь, что сможете их выполнить. Во второй половине дня будьте особенно внимательны к близким: они могут сердиться на вас из-за пустяков.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Раков Очень плодотворный день, позволяющий сделать много полезного, решить старые проблемы и приступить к осуществлению новых планов. Вы готовы рисковать, если это оправданно; интуиция подсказывает, когда стоит действовать быстро, а когда лучше подождать. В конце дня некоторые представители знака получат важные новости. Они могут касаться если не самих Раков, то самых близких им людей. Это время хорошо подходит для общения с близкими людьми. Будет возможность спокойно обсудить события недавнего прошлого. Вы поймете, какие ошибки допустили, и сделаете все возможное, чтобы не повторить их.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Львов Трудно сосредоточиться на том, что важно именно для вас. Слишком часто окружающие отвлекают: то просьбами, то вопросами, то непрошеными советами. Старайтесь сохранять спокойствие. Ваши резкие слова лишь сделают ситуацию более напряженной. Постарайтесь меньше говорить о прошлом, гоните прочь неприятные воспоминания. Сегодня многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить позитивный настрой, не впасть в меланхолию и уныние. С большой осторожностью нужно обсуждать планы на будущее. Чем меньше людей будут о них знать, тем лучше.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Дев Вы сможете добиться успеха, если будете действовать самостоятельно. Едва ли стоит рассчитывать на чью-то помощь: люди, которые обещали ее, вряд ли смогут сдержать слово. Могут откладываться назначенные встречи, не исключено, что придется перенести на потом именно те дела, которыми вы хотели бы заняться. Возможны незапланированные поездки. Они заставят вас на многое взглянуть по-новому, изменить планы, скорректировать цели. Не исключено романтическое увлечение, которое может сыграть важную роль в вашей жизни.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Весов Близкие чаще обычного нуждаются в помощи, и вы не можете отказать им. День вряд ли пройдет так, как вы задумывали. Наверное, какие-то дела придется отложить на потом, встречи – перенести. Но нервничать по этому поводу не стоит: скорее всего, перемены окажутся полезными. Вторая половина дня подходит для заключения сделок, решения важных финансовых вопросов. Вы настроены серьезно, замечаете каждую мелочь и никому не позволяете ввести вас в заблуждение. Такой подход дает шанс достичь успеха там, где другие потерпели неудачу.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Скорпионов Начало дня удачно, многое идет хорошо. В это время можно завершить то, что было начато раньше, добиться успеха в каком-то сложном и важном деле. Старайтесь не слишком рисковать: звезды на вашей стороне, но поддержка их все же небезгранична. Позже могут возникнуть трудности в работе. Вы рискуете упустить из виду что-то важное или довериться человеку, который этого совсем не заслуживает. Стоит быть настороже с теми, кто слишком настойчиво предлагает вам свою помощь, слишком многое обещает. Сегодня желающих использовать ваши таланты в своих интересах будет куда больше, чем обычно.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Стрельцов Если хотите добиться успеха в чем-то, рассчитывайте только на себя. Едва ли вам удастся найти союзников, особенно таких, которые будут действительно заинтересованы в получении нужного результата. В самых важных делах и вовсе стоит рассчитывать только на собственные силы, иначе вам так и не удастся довести начатое до конца. День подходит для того, чтобы начинать учебу, собирать информацию. Вы наблюдательны, обращаете внимание на мелочи, именно поэтому можете раньше других узнать что-то важное.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Козерогов Дела идут неплохо, нет серьезных причин для беспокойства, но вы все же тревожитесь. Кажется, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и придется делать то, что вам совсем не нравится. Но звезды на вашей стороне, и все сложится удачно. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые настроены позитивно, готовы поддержать ваши смелые идеи и не навязывают вам своих взглядов. Полезным также будет общение с теми, кто может поделиться своим опытом, дать хороший совет или удержать от опрометчивого поступка.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 декабря 2019 для Водолеев Начало дня удачно. Воспользуйтесь этим, чтобы справиться со сложными делами, провести важные встречи. Лучше не откладывать на потом решение финансовых вопросов: пока вы правильно оцениваете и ситуацию в целом, и свои возможности, а вот позже будете склонны к легкомыслию, неоправданному риску. Вечером вероятны какие-то бытовые проблемы, домашние недоразумения. Из-за любых неприятностей вы переживаете больше, чем они того заслуживают, к тому же часто сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват. Старайтесь держать эмоции под контролем.