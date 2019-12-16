Бизнес-гороскоп на неделю (16.12 - 22.12.2019): все знаки зодиака

В период с 16 по 22 декабря повезет каждому, если не игнорировать происходящее вокруг и отказаться от прокрастинации.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам на неделе с 16 по 22 декабря улыбнется удача, однако действовать все равно придется с осторожностью. Солнце будет активным и подарит заряд энергии, но его влияние может стать причиной обострения конфликтов, что отрицательно скажется на финансовой деятельности. Совершать покупки стоит в интернет-магазинах, чтобы выгодно приобрести нужные товары.

Ближе к выходным ситуация станет неоднозначной. Влияние звезд и планет будет скорее вредить, и Овнам с вечера пятницы по воскресенье стоит отказаться от импульсивных поступков, покупок и сделок. Такая тактика поможет сохранить финансы и не испытывать трудностей перед новогодними праздниками.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе стоит быть внимательными к окружению. Среди коллег могут оказаться манипуляторы, которым захочется, чтобы Тельцы выполняли их работу, и в связи с этим важно с осторожностью делиться своими планами и уметь говорить «нет». Так Тельцы смогут избежать неудобных просьб и не окажутся в затруднительном положении.

Денежная удача отвернется 16 и 22 декабря, и в эти дни астрологи не рекомендуют затрагивать финансовую сферу жизни. Покупки могут оказаться ненужными, а спонтанное решение взять кредит — привести к долгам в скором будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам финансовая удача улыбнется в том случае, если они откажутся от рискованных действий. Деструктивная энергетика планет может толкать на спонтанные действия, что чревато проблемами с деньгами. На неделе с 16 по 22 декабря стоит обратить внимание на планирование, которое поможет найти бреши в бюджете и способы их устранения.

Самыми непредсказуемыми днями станут понедельник, пятница, суббота. В это время Близнецам стоит взять в сообщники интуицию, которая поможет не потратить лишнего и станет отличным спутником для тех, кому не хватает выдержки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам в начале недели важно выбрать тактику, чтобы следовать намеченному плану и не сворачивать с выбранного пути. Такое решение будет выгодно отличать представителей этого Знака, что положительно скажется на карьерном росте. Получить надбавку или премию смогут те, кто верен своему слову и не скандалит по пустякам.

Неделя будет успешной, и астрологи предупреждают Раков о возможности найти дополнительный источник дохода. В связи с этим Ракам важно развивать таланты и не отказываться от заманчивых предложений. Активная работа отнимет силы, однако старания окупятся.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Энергетика планет на этой неделе может заставить Львов верить домыслам и сплетням, поэтому им так важно прислушиваться к интуиции. Такая тактика поможет не ошибиться и не оступиться при решении важных вопросов, касающихся финансов. Любое действие должно быть взвешенным, и тогда получится провести неделю удачно.

Энергия Солнца поможет Львам возобновить оставленные ранее дела и преуспеть в деловой среде, если не торопиться с выводами и не идти на поводу чужого мнения. В этом случае финансовый успех не заставит себя ждать.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Удача будет на стороне Дев, но им потребуется не только поддержка капризной фортуны. На этой неделе важно с понедельника развивать активность, чтобы набрать скорость и не останавливаться перед временными трудностями. Справиться с неуверенностью помогут тренировки силы воли и отказ от потакания слабостям.

Самым благоприятным временем для улучшения финансового положения астрологи называют период с 20 декабря, когда энергия Меркурия позволит налаживать деловые контакты и проводить успешные сделки.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи рекомендуют подготовиться к повышенной нагрузке с понедельника по среду. В этот период активность позволит достичь нужного и быстрого результата. Справиться с обязанностями поможет ответственность и упражнения, направленные на восстановление сил после напряженных трудовых дней.

Вторую половину недели Весам стоит посвятить образованию и повышению квалификации. За декабрь Весы могут достичь новых успехов в карьере и поправить материальное положение до наступления нового 2020 года.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

С 16 декабря Скорпионов ожидают перемены, и для того, чтобы они были приятными, не стоит отказываться от дополнительной нагрузки. Активная работа в деловой среде принесет свои плоды уже в конце недели. Астрологи рекомендуют также развивать таланты и заводить новые полезные знакомства.

Справиться с трудностями на этой неделе Скорпионам поможет доброжелательность и позитивный настрой. Материальный достаток будет напрямую зависеть от выбранной стратегии, а значит, торопиться и действовать наугад не стоит.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам неделя с 16 по 22 декабря вряд ли покажется простой, и виной всему будет активное влияние планет. С понедельника им нужно придерживаться плана и отказаться от импульсивных поступков. Это позволит не только сберечь накопления, но и приумножить свой капитал в считанные дни.

На этой неделе Стрельцам астрологи рекомендуют не рубить с плеча, отказаться от мысли об увольнении, даже если хочется бросить все и отдохнуть. Терпение и труд помогут преодолеть временные трудности и найти способ получать от работы не только удовольствие, но и прибыль.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам астрологи рекомендуют бороться с ленью, которая грозит возникнуть из-за нехватки сил. В конце года это чувствуется особенно, но для того, чтобы исключить отток финансов, придется потерпеть. Восстанавливать силы и запас энергии стоит по вечерам, уделяя отдыху побольше времени.

Сохранить и приумножить накопления Козерогам поможет воля к победе и борьба с желанием потратиться на ненужные вещи. Астрологи рекомендуют обходить стороной новогодние ярмарки, на которых так сложно удержаться от покупки очередного украшения или сувенира.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе поможет поддержка Венеры. Влияние этой планеты распространяется не только на везение в любви, но и на возможность заработать перед новогодними праздниками. Такое положение дел поможет Водолеям найти способ увеличить доход, но для этого придется потрудиться и не откладывать решение важных вопросов на неопределенное время.

Отдохнуть в период с 16 по 22 декабря вряд ли получится, однако из этого не стоит делать трагедии. Активность в деловой среде позволит Водолеям войти в 2020 год без долгов и нерешенных вопросов.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе стоит прислушаться к себе и не отказываться от возникающих идей. Влияние звезд и планет можно использовать в свою пользу, расширяя горизонты и доверяя внутреннему чутью. Поправить финансовое положение помогут именно гениальные идеи и использование врожденных талантов.

Рыбам вряд ли будет легко, ведь на этой неделе может возникнуть ситуация, когда придется выбирать, в каком направлении двигаться дальше. Не исключено, что появится возможность дополнительного заработка, но для этого придется пожертвовать отдыхом и планами в личной жизни.