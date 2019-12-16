Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.12- 22.12)

У каждого из нас есть свои скрытые возможности, которые на этой неделе могут проявиться в полной красе.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Овен

У Овнов наступает время борьбы с вредными привычками. Все лишнее нужно оставлять позади, в прошлом. Каждый новый день астрологи рекомендуют стремиться к очищению и преображению — как внутреннему, так и внешнему. Да, до лета еще далеко, но уже сейчас стоит начать посещать спортзал или как можно больше двигаться, следить за рационом.

На выходных звезды и планеты станут менее созидательными, поэтому Овнам потребуется сменить обстановку и заняться менее энергозатратными делами. Если это встречи с людьми, то только с родственниками и друзьями. Если это покупки, то только в интернете. Ну а если захочется поработать и занять чем-нибудь руки, то лучше прибраться дома, сделать генеральную уборку.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Телец

Тельцы по праву могут считаться одними из самых самодостаточных людей. Это касается их финансового положения, но в плане духовном и такие твердо стоящие на ногах личности могут попасть в чужие сети. В период с 16 по 22 декабря представителям данного Знака Зодиака стоит следовать двенадцати законам Вселенной, которые не позволят окружающим управлять ими и навязывать свою волю.

Самыми опасными и непредсказуемыми днями астрологи называют в этот раз понедельник и воскресенье. В эти дни Тельцам лучше и вовсе держаться подальше от тех, кому они не доверяют. С 17 по 21 число их ждет очень спокойный период, наполненный умиротворением и любовью. В целом неделя прекрасно подходит для спокойного монотонного труда или отдыха.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Близнецы

Пришла пора психологически настраиваться на счастливый новый год и позитивные новогодние праздники. Медитация на привлечение любви и счастливых событий поможет Близнецам настроить свое сознание на нужный лад. Вообще, неделя идеально подходит для духовных поисков, для поиска мотивации. Пока планеты деструктивны, лучше не рисковать, а заниматься внутренним миром.

Повышенная активность планет отмечается в понедельник, пятницу и субботу. 16, 20 и 21 декабря лучше не совершать покупок и не вступать в полемику с коллегами и друзьями, потому что можно поссориться. На выходных стоит ожидать приятного визита. В работе и бизнесе потребуется толика терпения и выдержки.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Рак

Ракам удастся совершить некоторый прорыв в работе и бизнесе, но для этого потребуется немного терпения и трудолюбия. У людей этого Знака получится произвести впечатление на начальство, на партнеров. Главное — не менять жизненные принципы. Следование принятым ранее правилам поможет также сохранить баланс в любви.

Эта неделя отлично подходит для работы. Удача останется рядом с Раками, поэтому отдых лучше оставить на субботу и воскресенье. В опасный и непредсказуемый понедельник можно заняться планированием. Большой успех в делах и в любви ждет Раков, которые уверены в себе и максимально спокойны. Это придаст им шарм в глазах окружающих.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Лев

В такие периоды нужно работать, любить и отдыхать не потому, что так заведено. Ко всему стоит подходить с душой. Также астрологи настоятельно рекомендуют не верить слухам. Враги постараются на этой неделе помешать успешному выполнению обязанностей. Чтобы не потерпеть обидное поражение, лучше доверять не людям, а собственной интуиции.

В финансовой сфере полезными будут шепотки на богатство и достаток, а в любви можно воспользоваться собственным врожденным обаянием. Тем, кто пока одинок, оно поможет в соблазнении представителей противоположного пола. Семейным Львам лучше побыть рядом с родными на выходных, вместе начать приготовления в новогодним праздникам, веселиться и радоваться жизни.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Дева

Девам на этой неделе будет улыбаться удача, но рисковать и тратить время понапрасну астрологи все равно не советуют. Представителей этого Знака могут волновать вопросы, которые не были решены ранее. Из-за этого возможно появление негативных мыслей и неуверенности. Избавиться от негативных эмоций помогут три эффективных метода.

Это будет идеальное время для совершения покупок для грядущих праздников, а также просто для обновок. В плане покупки подарков важно выбирать именно то, о чем близкие давно мечтали. Еще астрологи советуют как можно меньше проводить времени взаперти. Нужно больше дышать свежим воздухом и двигаться.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Весы

Весам улыбнется удача на этой неделе практически во всех сферах, но силы и энергетика будут быстро кончаться. Восполнить запас сил поможет дыхательная гимнастика, а также своевременный отдых, развлечения и любимые хобби. Возможно, что в первые пару-тройку дней на работе или в домашних делах будет максимальный загруз. Это значит, что стоит засучить рукава и взяться за дело всерьез.

Во второй половине недели стоит заняться повышением квалификации, усвоением новых знаний. Возможно появление неприятных сплетен, на которые астрологи советуют вовсе не реагировать. Любовь на второе место не уйдет, поэтому каждый день нужно находить время для романтики и совместных дел.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Скорпион

Скорпионов ждут приятные изменения, и некоторые окажутся поистине судьбоносными. Понять, что скоро жизнь претерпит некоторые изменения, помогут пять особых признаков. Многие Скорпионы смогут открыть в себе новые таланты, найти новую работу или увлечение, познакомиться с важными людьми. Перед завершением года не стоит принимать поспешные решения, поэтому лучше всё обдумать.

Астрологи советуют людям этого Знака не переоценивать свои возможности. Если появятся новые идеи, их лучше обсудить с коллегами и партнерами. Соблазн поступить по-своему будет велик, но с ним лучше бороться всеми доступными способами. В веренице дел стоит не забывать об отдыхе.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Стрелец

У каждого из Знаков Зодиака своя зона комфорта. Стрельцам на этой неделе лучше оставаться внутри своей, потому что нарушение ее границ может привести к непоправимым последствиям. Про такие периоды говорят чаще всего: «Лучше синица в руках». Не стоит менять работу, расставаться с близкими людьми, обижаться на них и ставить ультиматумы. Каждый шаг нужно обдумывать.

Что точно не стоит делать, так это пребывать в длительном уединении. Если есть какие-то проблемы, то нельзя держать их в себе — можно поговорить о них с близкими. Наибольший успех ждет представителей профессий, в которых приходится иметь дело с цифрами. Труднее всего оставаться на плаву будет тем, кто работает в сфере услуг.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Козерог

Козероги могут почувствовать упадок сил, нежелание работать. Это произойдет из-за неблагоприятной домашней атмосферы. Исправить это можно посредством уборки, наведения порядка в понедельник. Чтобы энергетика восстанавливалась быстрее, необходимо сделать свой дом местом силы. Если представители этого Знака смогут найти в себе мотивацию, то им будет по плечу все, что угодно.

Козерогам необходимо лишь более осторожно тратить свое время и энергию. Нужно бережно относиться к себе и своему телу, а также к своим деньгам. Астрологи советуют всеми силами бороться с искушениями, не покупать ненужные вещи. Не стоит брать деньги взаймы, оформлять кредиты. Полезен будет самоанализ, проявление твердости и поиск компромиссов.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Водолей

Водолеев часто относят к самым ответственным и надежным людям. Пришло время показать и доказать окружающим, что это не просто слова. Астрологи и специалисты советуют ни в коем случае не откладывать на потом важные дела, держать свое слово во что бы то ни стало. Это будет очень позитивное время для командного труда, для мозговых штурмов.

Возможно, придется исправлять свои старые ошибки. Самоанализ в это время для Водолеев не станет лишним. Что касается любви и дел семейного характера, то они второстепенны, но их никто не отменял. На этой неделе вряд ли получится отдохнуть как следует, но оно того стоит.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Рыбы

У каждого из знаков Зодиака есть свои скрытые возможности. Вполне вероятно, что звезды и планеты помогут Рыбам раскрыть свои силы в полной мере. В понедельник и воскресенье энергетика планет будет деструктивной, а вот со вторника по субботу можно будет сфокусироваться на работе и делах максимально сильно. Ограничивать себя в развлечениях и отдыхе не стоит, но работа превыше всего.

Вполне возможно, что перед представителями этого Знака встанет проблема выбора. В этом случае нужно будет обратиться за помощью к собственной интуиции, всё взвесить и не торопиться. Эта неделя очень благоприятна для преподавателей, психологов, работников медицинской отрасли.